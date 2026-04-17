Trấn Thành: "Ngày nào cũng phải nghĩ vụ này! Nhức hết cả đầu!"

Theo PV | 17-04-2026 - 18:10 PM | Lifestyle

"Trời ơi là trời!", Trấn Thành than.

Không chỉ là "MC quốc dân", đạo diễn trăm tỷ hay nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, Trấn Thành còn khiến khán giả thích thú bởi những chia sẻ đời thường rất gần gũi. Mới đây, nam nghệ sĩ lại khiến mạng xã hội bật cười khi nói về một “nỗi khổ” quen thuộc: Mỗi ngày ăn gì?.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành viết đầy hài hước: "Không biết có ai giống tui không? Cứ mỗi sáng thức dậy, sẽ có 1 câu hỏi nan giải luôn hiện lên trong đầu là... Hôm nay ăn gì ta? Ngày nào cũng phải nghĩ vụ này! Nhức hết cả đầu! Vì… cái gì cũng ngon! Muốn ăn cả thế giới! Trời ơi là trời!" . Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả.

Vốn nổi tiếng là người sành ăn, Trấn Thành không ít lần chia sẻ niềm đam mê ẩm thực của mình. Điều này cũng được thể hiện rõ trong series cá nhân “Siêu Thực Thành” – một dự án được anh đầu tư bài bản và đầy tâm huyết. Theo nhiều nguồn tin, đây là chương trình thực tế về ẩm thực, nơi anh trực tiếp trải nghiệm, đánh giá và giới thiệu các quán ăn yêu thích đến khán giả.

Năm 2025-2026, Trấn Thành vẫn duy trì lịch trình dày đặc. Anh hoạt động song song ở nhiều vai trò: MC các chương trình truyền hình, nhà sản xuất nội dung và đạo diễn phim điện ảnh. Những dự án phim gần đây của anh liên tục đạt doanh thu ấn tượng, cán mốc hàng trăm tỷ đồng chỉ sau khi ra rạp.

Trấn Thành hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã Hari Won và sự nghiệp thành công rực rỡ

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, Trấn Thành vẫn giữ được hình ảnh gần gũi, đời thường qua những chia sẻ giản dị, hóm hỉnh. Chính sự chân thật đó giúp anh luôn giữ được tình cảm của công chúng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Theo PV

Thanh niên Việt

