Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phạt 100-500 triệu đồng với toàn bộ người dùng tài khoản ngân hàng sau: Người dân chú ý

Đinh Anh | 22-04-2026 - 07:09 AM | Sống

Các tài khoản ngân hàng này thường được các nhóm tội phạm công nghệ cao sử dụng làm công cụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hiện nay, không khó để bắt gặp các bài đăng lôi kéo, dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng trên các hội nhóm mạng xã hội.

Các đối tượng thường đưa ra mức giá thu mua dao động từ 100.000 1.500.000 đồng cho mỗi một tài khoản. Người bán thường nghĩ đơn giản rằng việc bán một tài khoản ngân hàng trống không có tiền thì sẽ không sao.

Tuy nhiên, họ không lường trước được rằng, những tài khoản này ngay lập tức được các nhóm tội phạm công nghệ cao sử dụng làm công cụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng như:

- Nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Làm kênh trung chuyển để tẩu tán tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia.

- Phục vụ cho các đường dây đánh bạc trực tuyến.

Hiểm hoạ từ việc mua bán tài khoản ngân hàng - Kiếm tiền trăm, phạt tiền triệu. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo đó, việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng không chỉ là hành vi tiếp tay cho tội phạm mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Cơ quan Công an đã và đang vào cuộc quyết liệt để triệt phá các đường dây này.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, dưới góc độ pháp lý, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán (tài khoản ngân hàng) bị nghiêm cấm.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng:

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng: Đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 01 tài khoản đến dưới 10 tài khoản.

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng: Đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản trở lên.

Đặc biệt nghiêm trọng hơn, nếu hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có số lượng lớn hoặc thu lợi bất chính cao, đối tượng vi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam và phạt tiền đến 500 triệu đồng.

Để bảo vệ an toàn cho bản thân và góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội, cơ quan Công an đề nghị mọi người dân:

﻿Tuyệt đối không thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Không đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng cho người khác.

Bảo mật tuyệt đối giấy tờ tùy thân (CCCD/CMND) và các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng cá nhân.

Khi phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo, dụ dỗ mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.﻿

Theo Công an tỉnh Phú Thọ﻿

Công an có thông báo quan trọng về CCCD gắn chip, người dân cần nắm rõ

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bệnh viện Bạch Mai đưa lời khuyên với những gia đình đang có ý định đi du lịch

Bệnh viện Bạch Mai đưa lời khuyên với những gia đình đang có ý định đi du lịch Nổi bật

Lời khuyên cho các gia đình hay ăn cơm gạo lứt

Lời khuyên cho các gia đình hay ăn cơm gạo lứt Nổi bật

Mẹ đẻ sống chung một nhà với bố mẹ chồng: Bà ngoại Nghệ An lấy nước mắt của bao người bằng cách này!

Mẹ đẻ sống chung một nhà với bố mẹ chồng: Bà ngoại Nghệ An lấy nước mắt của bao người bằng cách này!

06:31 , 22/04/2026
Những món ăn sáng phổ biến là "khắc tinh" của người bệnh thận

Những món ăn sáng phổ biến là "khắc tinh" của người bệnh thận

06:23 , 22/04/2026
Tử vi thứ Tư 22/4/2026 của 12 con giáp: 3 tuổi đỏ tình duyên, nàng tuổi Mão nhận tin nhắn bất ngờ từ người cũ

Tử vi thứ Tư 22/4/2026 của 12 con giáp: 3 tuổi đỏ tình duyên, nàng tuổi Mão nhận tin nhắn bất ngờ từ người cũ

00:07 , 22/04/2026
Học sinh lớp 5 ở TP.HCM viết giấy nói xấu bạn, nhà trường thông tin

Học sinh lớp 5 ở TP.HCM viết giấy nói xấu bạn, nhà trường thông tin

23:29 , 21/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên