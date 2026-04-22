Những món ăn sáng phổ biến là "khắc tinh" của người bệnh thận

Một số thực phẩm trong bữa sáng không tốt cho thận, nhất là người đã có bệnh nền. Hạn chế những món này có thể giúp bảo vệ chức năng thận và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Mì ăn liền

Mì ăn liền là món ăn sáng nhanh gọn, rẻ và tiện lợi, nhưng hàm lượng natri cực cao trong gói gia vị chính là “kẻ thù” của thận.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ (National Kidney Foundation), chế độ ăn nhiều natri sẽ làm tăng huyết áp, khiến thận phải hoạt động quá tải, từ đó đẩy nhanh tiến trình suy thận.

Một gói mì ăn liền có thể chứa từ 1.500 - 2.000 mg natri, gần chạm ngưỡng tối đa khuyến nghị mỗi ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ăn mì thường xuyên vào buổi sáng đồng nghĩa với việc cơ thể liên tục tiếp nhận lượng muối dư thừa, đặc biệt nguy hại cho người đã có dấu hiệu thận yếu.

Thực phẩm chế biến sẵn

Bác sĩ cũng cảnh báo thói quen ăn sáng với thực phẩm chế biến sẵn. Các món ăn liền tưởng như nhanh gọn nhưng lại chứa lượng muối và chất bảo quản cao. Natri dư thừa khiến huyết áp tăng và làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận. Vì vậy, bác sĩ khuyên người dân nên lựa chọn các món ăn tự nấu và hạn chế ăn kèm thực phẩm lên men hoặc dưa chua để tránh nguy cơ tổn thương thận.

Bên cạnh đó, thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích hay giăm bông đều chứa nhiều muối, nitrat và phosphate. Những chất này gây rối loạn điện giải, tăng huyết áp và tạo áp lực lên thận ngay sau khi thức dậy. Người thích ăn protein buổi sáng có thể chuyển sang trứng luộc, các loại hạt hoặc đậu để giảm bớt gánh nặng chuyển hóa.

Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích thường có trong bữa sáng nhưng chúng có thể gây hại cho thận. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính do hàm lượng natri và phốt pho cao. Những loại thịt này chứa nhiều natri, có thể làm tăng huyết áp.

Thịt chế biến sẵn chứa các chất bảo quản như nitrat và nitrit, có thể gia tăng căng thẳng cho cơ quan này. Lựa chọn các nguồn protein tươi, chưa qua chế biến như trứng, các loại đậu để cung cấp dinh dưỡng mà không gây quá tải.

Bánh ngọt và đồ chiên rán

Nhiều người có thói quen chọn bánh ngọt, bánh rán, hoặc đồ chiên dầu mỡ để ăn sáng vì nhanh và tiện.

Tuy nhiên, những món này thường chứa nhiều đường tinh luyện và chất béo bão hòa, hai tác nhân không chỉ gây tăng cân, tiểu đường type 2 mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thận.

Tiến sĩ Holly Kramer, chuyên gia dịch tễ học tại Hiệp hội Thận Hoa Kỳ (American Society of Nephrology), nhấn mạnh, thận yếu thường đi kèm với rối loạn chuyển hóa đường và chất béo.

Ăn sáng bằng thực phẩm nhiều đường, dầu mỡ có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận do tăng stress ôxy hóa và viêm mạn tính.

Uống cà phê, trà sữa, trà thay bữa sáng

Theo Healthline, một ly cà phê buổi sáng có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng với thận, thói quen uống cà phê hoặc trà khi bụng hoàn toàn trống rỗng lại không thật sự lý tưởng.

Cà phê là chất lợi tiểu tự nhiên, khiến cơ thể bài tiết nước nhanh hơn, trong khi thận vừa trải qua nhiều giờ không được cung cấp đủ chất lỏng. Nếu bạn uống cà phê mà không ăn gì trước đó, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước nhẹ, khiến nước tiểu cô đặc và thận phải nỗ lực nhiều hơn để cân bằng dịch - điện giải.

Bác sĩ cho biết việc uống nhiều cà phê hoặc trà vào buổi sáng cũng có thể làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp tạm thời. Cả hai đều khiến các mạch máu trong thận phải chịu áp lực lớn hơn. Những người có nguy cơ sỏi thận cũng cần lưu ý, bởi cà phê có thể làm tăng thải canxi trong nước tiểu, từ đó làm tăng khả năng tạo sỏi nếu không uống đủ nước bù lại.

Nước ép trái cây đóng chai

Nước ép trái cây đóng chai chứa hàm lượng đường bổ sung cao đồng thời ít chất xơ so với ăn nguyên trái. Lượng chất xơ khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, dễ tăng cân. Lựa chọn trái cây nguyên quả hoặc tự làm nước ép ít đường để tận dụng lợi ích tự nhiên của trái cây, giúp thận khỏe theo thời gian.

Thức uống ngọt có gas

Nhiều người chọn soda hoặc nước ngọt có gas thay cho nước lọc hoặc sữa.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu đăng trên Journal of the American Society of Nephrology, uống thường xuyên đồ uống nhiều đường fructose có liên quan đến tăng nguy cơ sỏi thận và bệnh thận mạn tính.

Đường trong soda không chỉ gây béo phì và tiểu đường mà còn làm tăng acid uric trong máu, một yếu tố trực tiếp gây hại cho thận.