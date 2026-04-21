Phát hiện cả 1 sổ tiết kiệm 100 triệu đồng ngay gần chợ dân sinh: Công an phường vào cuộc

Đinh Anh | 21-04-2026 - 23:05 PM | Sống

Công an phường An Biên, TP Hải Phòng cho biết đã kịp thời xác minh, trả lại tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng cho người dân trên địa bàn phường.

Trước đó, trên đường đi qua đoạn đường gần khu vực Chợ Đôn, phường An Biên, ông Đặng Quốc Khánh (SN 1950, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng) nhặt được 1 sổ tiết kiệm mang tên Mạc Thị Huế trị giá 100 triệu đồng và 4,9 triệu đồng tiền mặt được đựng trong túi tài liệu. Với tinh thần trung thực, ông Khánh đã đến trình báo với Công an phường An Biên và nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường đã nhanh chóng rà soát dữ liệu dân cư để xác minh thông tin, xác định chủ nhân của tài sản này là bà Mạc Thị Huế (sinh năm 1958, trú tại phường An Biên, Hải Phòng). Đồng thời, cơ quan chức năng tiến liên lạc với bà Huế đến trụ sở Công an phường để nhận lại tài sản.

Nhận lại tài sản, bà Huế rất vui mừng, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với ông Đặng Quốc Khánh và lực lượng Công an phường đã giúp đỡ tìm lại tài sản bị mất.

Công an phường An Biên phối hợp bàn giao tài sản cho nhân dân. Ảnh: CA TP Hải Phòng.

Việc làm của Công an phường An Biên cùng tinh thần “nhặt được của rơi trả lại người mất” của người dân đã góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng﻿

Người đàn ông chuyển khoản 500 triệu đồng vào tài khoản VietinBank trùng với tên mình: Công an khẩn trương vào cuộc kiểm tra

