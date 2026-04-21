10 năm Vinmec Nha Trang bền bỉ mang y tế chất lượng cao về Nam Trung Bộ

Hội tụ đầy đủ các yếu tố của một bệnh viện hiện đại: Nền tảng chuyên môn vững vàng, hệ thống công nghệ tiên tiến, mô hình quản trị chuẩn quốc tế và dịch vụ chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm.

Tiên phong ứng dụng công nghệ cao, nâng tầm y tế địa phương

Tháng 4/2016, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang chính thức đi vào hoạt động, trở thành bệnh viện thứ 4 trong Hệ thống Y tế Vinmec.

Là một trong những cơ sở y tế quốc tế quy mô lớn tại khu vực Nam Trung Bộ, bệnh viện sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại trên khuôn viên hơn 5.000 m2, gồm 8 tầng nổi và 1 tầng hầm, với hệ thống chuyên khoa được tổ chức đồng bộ, đáp ứng toàn diện nhu cầu khám chữa bệnh.

Ngay từ đầu, Vinmec Nha Trang đã chú trọng đầu tư các trang thiết bị y tế tiên tiến như hệ thống CT 512 lát cắt, máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla công nghệ Silent và hệ thống nội soi cao cấp, tạo nền tảng cho chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả.

Năm 2024, bệnh viện tiếp tục đưa vào vận hành hệ thống CT Scanner GE Revolution Apex 1975 lát cắt. Đây là công nghệ chụp cắt lớp vi tính tiên tiến hàng đầu, tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, ung thư với độ chính xác cao, đồng thời giảm tới 96% liều tia X cho người bệnh.

Đặc biệt, Vinmec Nha Trang vừa chính thức vận hành hệ thống robot tích hợp trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật. Công nghệ cho phép phẫu thuật viên thực hiện các thao tác tinh vi với độ ổn định và chính xác vượt trội, giảm xâm lấn, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

"Đầu tư vào hạ tầng, công nghệ là nền tảng nhưng yếu tố cốt lõi vẫn là đội ngũ nhân lực chất lượng cao và năng lực vận hành theo chuẩn mực quốc tế. Do đó, bệnh viện đã xây dựng đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản và không ngừng cập nhật kiến thức và kỹ thuật tiên tiến từ các nền y học phát triển như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Singapore thông qua các chương trình hợp tác quốc tế", ThS.BS Phan Quốc Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - chia sẻ.

Đến nay, bệnh viện ghi dấu ấn với nhiều kỹ thuật tiên phong tại địa phương, như phẫu thuật nội soi khớp vai, điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng đốt sóng cao tần, đồng thời đi đầu tại miền Trung trong lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn.

Bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của bệnh viện là chuyển đổi mô hình sang Trung tâm điều trị xuất sắc (Center of Excellence) với hai mũi nhọn: Tim mạch và Hồi sức cấp cứu - Vận chuyển quốc tế.

Trong lĩnh vực tim mạch, tháng 2/2023, Vinmec Nha Trang chính thức triển khai và vận hành quy trình CODE STEMI chuẩn ACC (American College of Cardiology - Hoa Kỳ) trong cấp cứu và điều trị nhồi máu cơ tim cấp. Đầu năm 2026, bệnh viện ghi nhận sự tăng tốc vượt bậc trong việc làm chủ và triển khai các kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, độ phức tạp cao.

"Chỉ riêng trong quý I, chúng tôi đã thực hiện thành công gần 100 ca can thiệp tim mạch. Khối lượng can thiệp lớn trong thời gian ngắn, với yêu cầu kỹ thuật cao, gần tương đương kết quả của cả năm trước đó, cho thấy bước tiến rõ rệt về năng lực chuyên môn, đồng thời phản ánh sự gia tăng niềm tin của người bệnh đối với chất lượng điều trị", ThS.BS Phan Quốc Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, khoa Cấp cứu và Vận chuyển y tế quốc tế tại Vinmec Nha Trang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi chăm sóc toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh địa phương là điểm đến du lịch quốc tế. Nhiều du khách nước ngoài đã được cấp cứu thành công và vận chuyển về nước an toàn. Qua đó, góp phần củng cố hình ảnh điểm đến Nha Trang an toàn, chuyên nghiệp trong mắt cộng đồng quốc tế.

Đưa Vinmec Nha Trang trở thành điểm đến du lịch y tế hấp dẫn

Những đầu tư bài bản về chuyên môn và công nghệ đã được phản ánh rõ nét qua các chỉ số hoạt động và chất lượng dịch vụ trong suốt 10 năm qua. Tổng số lượt khám ngoại trú đạt gần một triệu lượt, với khoảng 12% là người nước ngoài, trong khi điều trị nội trú ghi nhận gần 100.000 lượt, tỷ lệ khách quốc tế chiếm 16%, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Đồng thời, theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (83 tiêu chí) do Sở Y tế Khánh Hòa đánh giá, Vinmec Nha Trang đạt 4,72/5 vào đầu năm 2025 và dẫn đầu toàn tỉnh trong 5 năm liên tục.

Khi cánh cửa của thập kỷ mới mở ra, Vinmec Nha Trang xác định hướng đi chiến lược là trở thành trung tâm y khoa chất lượng cao mang tầm quốc tế tại khu vực miền Trung. Bệnh viện đặt mục tiêu mở rộng vai trò không chỉ trong khám chữa bệnh, mà còn kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần đưa Nha Trang trở thành điểm đến du lịch y tế hấp dẫn.

Theo đó, bệnh viện tiếp tục phát triển các chuyên khoa trọng điểm theo mô hình Trung tâm xuất sắc (COE), tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh như tim mạch, hồi sức cấp cứu, vận chuyển y tế quốc tế, tiêu hóa và thần kinh. Việc đầu tư chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực điều trị các ca bệnh phức tạp, đồng thời tăng cường khả năng liên kết đa chuyên khoa, đáp ứng yêu cầu điều trị toàn diện.

Song song với đó, Vinmec Nha Trang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển du lịch y tế, xây dựng các gói dịch vụ tích hợp giữa khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng, hướng tới nhóm khách hàng quốc tế và phân khúc cao cấp trong nước.

ThS.BS Phan Quốc Dũng - Giám đốc Bệnh viện - nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu trở thành một bệnh viện tốt ở địa phương, mà còn hướng tới định vị Vinmec Nha Trang là nơi hội tụ của công nghệ tiên tiến, chuyên môn cao và dịch vụ khác biệt, đủ năng lực cạnh tranh với các trung tâm y khoa hàng đầu trong khu vực. Bệnh viện đã đạt chứng nhận Global Hospital Rating (GHA) của Y tế du lịch và sẽ sớm đạt chứng nhận danh giá Global Hospital Accreditation (GHR) danh giá của Hoa Kỳ trong năm 2026".