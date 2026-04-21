Chàng trai 24 tuổi mù đột ngột: Bác sĩ cảnh báo về thói quen mà nhiều người trẻ đang mắc mỗi tuần

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, tối 18/4, một nam thanh niên 24 tuổi tại Phúc Châu (Trung Quốc), được gọi là A Minh (tên đã thay đổi), bất ngờ mất thị lực ở mắt phải. Kết quả kiểm tra y khoa khiến nhiều người bàng hoàng: mắt phải không còn cảm nhận ánh sáng, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng biến mất.

Sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán mắc tình trạng tắc động mạch trung tâm võng mạc hay còn gọi là “đột quỵ mắt”, một trong những cấp cứu nguy hiểm nhất trong nhãn khoa.

Hiện sau điều trị, thị lực trung tâm của A Minh đã có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết khối tắc mỡ chưa biến mất hoàn toàn mà chỉ di chuyển xuống các nhánh mạch nhỏ hơn, tiềm ẩn nguy cơ gây khuyết thị trường cục bộ (mất một phần vùng nhìn thấy) trong tương lai. Đáng lo ngại, tiên lượng của “đột quỵ mắt” thường rất xấu, thị lực khó có thể phục hồi vượt mức 0,1.

Tình trạng tắc động mạch trung tâm võng mạc hay còn gọi là “đột quỵ mắt”. (Ảnh: Weibo)

Vì sao người trẻ vẫn có thể bị “đột quỵ mắt”?

Theo các bác sĩ, tình trạng này thường gặp ở người trung niên và cao tuổi có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc rối loạn mỡ máu. Trường hợp xảy ra ở người trẻ khỏe mạnh là rất hiếm.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân bệnh lý khác, các bác sĩ đã chú ý đến thói quen sinh hoạt của bệnh nhân. A Minh cho biết anh có sở thích uống trà sữa và gần như tuần nào cũng tiêu thụ 4 - 5 ly.

“Không thể khẳng định 100% trà sữa là nguyên nhân trực tiếp, nhưng đây chắc chắn là yếu tố nguy cơ quan trọng”, bác sĩ phân tích. Các loại đồ uống nhiều đường và chất béo có thể làm tăng độ nhớt của máu, gây rối loạn lipid máu và thậm chí hình thành các cục mỡ gây tắc mạch.

Không chỉ ảnh hưởng đến mắt, tình trạng này còn làm tăng nguy cơ tắc mạch ở nhiều cơ quan khác như tim và não, gây ra những biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Cảnh báo cho giới trẻ

Từ trường hợp trên, các chuyên gia nhấn mạnh người trẻ không nên chủ quan với chế độ ăn uống. Việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo như trà sữa có thể âm thầm gây hại cho mạch máu.

Bên cạnh đó, “đột quỵ mắt” có thời gian vàng để cấp cứu rất ngắn, chỉ khoảng 40 - 60 phút. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như mất thị lực đột ngột, nhìn mờ hoặc mất một phần tầm nhìn, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được can thiệp kịp thời.