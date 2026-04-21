Nam ca sĩ ở Mỹ: "Tôi về Việt Nam như đi buôn vậy"

Mới đây, ca sĩ hải ngoại Leon Vũ đã trở lại Mỹ sau chuyến đi về Việt Nam thăm quê, gia đình và gặp gỡ bạn bè.

Leon Vũ

Việc đầu tiên Leon Vũ làm sau khi đặt chân tới Mỹ là sang nhà danh hài Thúy Nga đưa đồ vì Thúy Nga nhờ Leon Vũ mua hộ rất nhiều đồ ở Việt Nam mang qua cho cô dùng.

Leon Vũ mang tới nhà Thúy Nga cả một bọc đồ lớn đựng cả cháo ăn liền và dép crocs… Anh thốt lên:

"Trời ơi, tôi về Việt Nam mà như đi buôn, vác theo cả một đống đồ, toàn đồ của Thúy Nga. Không hiểu sao Thúy Nga bắt tôi mua một đống dép này, lại có cả một mớ cháo ăn liền.

Ở Việt Nam vẫn đang thịnh hành loại dép này lắm. Sao Thúy Nga không về Việt Nam sống luôn đi, hợp với Thúy Nga lắm".

Thúy Nga vui mừng đi dép vào chân và thốt lên: "Đẹp quá! Tôi thấy Hòa Minzy đi dép này mà ở đây bán mắc quá nên phải nhờ Leon Vũ mua hộ ở Việt Nam cho rẻ, vừa size luôn, hợp với tôi quá".

Thúy Nga

Không những vậy, Leon Vũ còn mang cho Thúy Nga một chiếc túi hiệu đắt tiền. Anh nói: "Đúng kiểu chở củi về rừng, mua cả cháo ăn liền mang qua để ăn".

Được biết, Thúy Nga vì quá bận buôn bán nên chưa thể về Việt Nam dù cô đang rất muốn về thăm gia đình, bạn bè đồng nghiệp. Đã vài năm rồi Thúy Nga chưa về Việt Nam.

Dù ở Mỹ nhưng Thúy Nga vẫn giữ liên lạc mật thiết với bạn bè đồng nghiệp ở trong nước. Cô thường xuyên gửi tiền và quà về nước làm từ thiện, nhờ bạn bè đi từ thiện giúp mình.

Thậm chí, dù ở Mỹ nhưng Thúy Nga vẫn kết nối được với các hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn trong nước để ủng hộ, giúp đỡ, lan tỏa đến đông đảo khán giả gần xa. Công việc buôn bán online của Thúy Nga ở Mỹ rất phát đạt. Nhờ đó, cô giúp đỡ được cả đồng nghiệp thông qua kênh bán hàng của mình, như bán hộ bánh chưng cho ca sĩ Tuấn Cảnh bố ruột bé Xuân Mai.