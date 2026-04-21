Profile siêu xịn của nữ đoàn viên áo xanh đang HOT nhất MXH: Vừa lên mạng đã va phải "con nhà người ta"!

Mới đây, đoạn clip ghi lại bài phát biểu của một nữ sinh tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh TBT Hà Huy Tập ở Hà Tĩnh đang bất ngờ “bùng nổ” trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem và hơn cả nghìn lượt chia sẻ chỉ trong thời gian ngắn. Không phải một tiết mục giải trí hay nội dung gây tranh cãi, video gây chú ý nhờ phong thái tự tin, giọng nói rõ ràng và cách truyền tải cảm xúc đầy thuyết phục của nữ sinh trong video.

Được biết, nhân vật chính trong đoạn clip đang được lan truyền rộng rãi là Bùi Hà Vy (sinh năm 2009), học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần thể hiện trước đám đông, Hà Vy còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể.

Hình ảnh nữ sinh với bài phát biểu đang gây bão MXH (Ảnh chụp màn hình)

Nữ sinh đang học lớp 11, trường THPT chuyên Hà Tĩnh (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, cô bạn từng đạt giải Nhì cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc cấp Quốc gia năm 2022, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn tiếng Anh, giải Nhất học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Ngữ văn, giải Nhì học sinh giỏi tỉnh lớp 10 môn tiếng Anh và giải Khuyến khích học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn.

Bên cạnh thành tích học tập tốt, Hà Vy còn rất năng nổ trong hoạt động Đoàn khi từng đảm nhiệm vai trò Bí thư chi đoàn 10 Văn nhiệm kỳ 2024-2025, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường cùng nhiệm kỳ.

Không chỉ xinh xắn, Hà Vy còn sở thích thành tích học tập rất đáng nể (Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)

Bài phát biểu đang “gây sốt” được Hà Vy trình bày đại diện cho tuổi trẻ Hà Tĩnh tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026) diễn ra vào sáng 21/4. Trước sự hiện diện của nhiều lãnh đạo và đại biểu, nữ sinh đã thể hiện được sự điềm tĩnh, chững chạc hiếm thấy ở lứa tuổi học sinh. Ngay từ những câu mở đầu, Hà Vy đã bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới các đại biểu tham dự buổi lễ.

Điểm khiến bài phát biểu trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kỹ năng trình bày, mà còn ở chiều sâu nội dung. Từ việc tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Vy thể hiện sự cảm phục trước một tấm gương thanh niên giàu lý tưởng, sớm nuôi dưỡng hoài bão lớn và cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của dân tộc. Nữ sinh nhấn mạnh rằng, dù hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tinh thần và sự nghiệp cách mạng của ông vẫn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ hôm nay.

Phong thái tự tin, điềm tĩnh của nữ đoàn viên khiến ai cũng phải khen (Ảnh chụp màn hình)

Hà Vy còn khéo léo kết nối với hiện tại khi nhắc đến trách nhiệm của thanh niên trong bối cảnh mới. Theo Vy, “yêu nước trong thời đại ngày nay” không chỉ là cảm xúc, mà cần được thể hiện bằng tri thức, bằng năng lực hành động và khát vọng chinh phục những đỉnh cao của khoa học - công nghệ. Chính cách diễn đạt hiện đại, gần gũi nhưng vẫn sâu sắc này đã khiến bài phát biểu nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.