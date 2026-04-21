Muỗi và côn trùng rất “sợ” những loại cây này: nên trồng ngay khi bắt đầu mùa hè

Không phải ai cũng biết rằng một số loại cây quen thuộc trong vườn hoặc ban công lại có khả năng đuổi muỗi cực tốt nhờ mùi hương đặc trưng. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, các hợp chất tự nhiên từ thực vật như citronella, eugenol hay linalool có tác dụng làm côn trùng mất phương hướng, từ đó hạn chế chúng tiếp cận con người.

Sả: “vệ sĩ” chống muỗi hàng đầu

Sả là loại cây được nhắc đến nhiều nhất khi nói về khả năng đuổi muỗi. Tinh dầu sả chứa citronella - hoạt chất thường dùng trong các sản phẩm chống côn trùng. Chỉ cần trồng vài bụi sả quanh nhà hoặc đặt chậu ở ban công, bạn đã có một lớp “lá chắn” tự nhiên.

Húng quế: gia vị quen thuộc, công dụng bất ngờ

Húng quế không chỉ dùng trong nấu ăn mà còn có thể xua đuổi ruồi và muỗi. Nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy tinh dầu húng quế có khả năng ức chế sự phát triển của ấu trùng muỗi.

Bạc hà: thơm mát nhưng côn trùng “né xa”

Mùi hương the mát của bạc hà khiến con người dễ chịu nhưng lại là “ác mộng” với nhiều loại côn trùng. Bạn có thể trồng bạc hà trong chậu nhỏ đặt ở cửa sổ hoặc bàn làm việc để vừa trang trí vừa đuổi muỗi.

Oải hương: đẹp mắt, đuổi côn trùng hiệu quả

Không chỉ nổi tiếng với hương thơm thư giãn, oải hương còn giúp xua đuổi muỗi, bướm đêm và ruồi. Theo các chuyên gia từ Đại học bang Colorado, mùi oải hương có thể làm gián đoạn khả năng định vị của côn trùng.

Cúc vạn thọ: “lá chắn” cho khu vườn

Cúc vạn thọ chứa pyrethrum, một hợp chất tự nhiên thường được sử dụng trong thuốc trừ sâu sinh học. Loài hoa này không chỉ giúp khu vườn thêm rực rỡ mà còn bảo vệ cây trồng khỏi sâu bọ.

Mùa hè là thời điểm muỗi phát triển mạnh do nhiệt độ và độ ẩm cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, muỗi là trung gian truyền nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét hay virus Zika. Việc sử dụng cây xanh để xua đuổi côn trùng là giải pháp thân thiện môi trường, giảm phụ thuộc vào hóa chất.

Dù hiệu quả, các loại cây này không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng chống muỗi khác. Người dân vẫn nên:

Giữ nhà cửa sạch sẽ, không để nước đọng

Sử dụng màn khi ngủ

Kết hợp thêm các biện pháp bảo vệ cá nhân khi cần thiết

Để bảo vệ sức khỏe và hạn chế hóa chất, nhiều gia đình bắt đầu lựa chọn trồng các loại cây có khả năng xua đuổi côn trùng như một giải pháp tự nhiên. Không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, những chậu cây nhỏ còn mang lại không gian sống trong lành, dễ chịu hơn.