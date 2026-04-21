Đây có thể là lý do khiến bạn thường xuyên thức giấc vào 3h sáng

Nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể

Theo các chuyên gia về giấc ngủ, cơ thể con người vận hành theo “đồng hồ sinh học”, hay còn gọi là nhịp sinh học (circadian rhythm). Trong khoảng từ 2h đến 4h sáng, nhiệt độ cơ thể giảm xuống mức thấp nhất, hormone như cortisol bắt đầu tăng dần để chuẩn bị cho việc thức dậy.

Chính vì vậy, đây là thời điểm giấc ngủ dễ bị gián đoạn nhất. Nếu bạn có giấc ngủ nông hoặc dễ bị tác động bởi môi trường (tiếng ồn, ánh sáng), việc tỉnh giấc vào 3h sáng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Căng thẳng và lo âu “đánh thức” bạn

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là căng thẳng tâm lý. Khi bạn lo lắng hoặc chịu áp lực kéo dài, não bộ có xu hướng hoạt động mạnh hơn vào ban đêm.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng mức cortisol - hormone liên quan đến stress có thể tăng bất thường vào rạng sáng, khiến bạn đột ngột tỉnh giấc và khó ngủ lại. Đây cũng là lý do nhiều người thức dậy lúc 3h sáng kèm theo cảm giác bồn chồn, suy nghĩ miên man.

Vấn đề về gan và chuyển hóa

Theo một số nghiên cứu y học và cả quan điểm trong Đông y, khoảng thời gian từ 1h đến 3h sáng là lúc gan hoạt động mạnh để thải độc và chuyển hóa năng lượng.

Nếu chức năng gan gặp vấn đề, hoặc bạn có thói quen ăn uống không lành mạnh (uống rượu bia, ăn khuya, nhiều dầu mỡ), cơ thể có thể phản ứng bằng cách làm gián đoạn giấc ngủ trong khung giờ này.

Hạ đường huyết ban đêm

Một nguyên nhân ít được chú ý là tình trạng hạ đường huyết trong lúc ngủ. Khi lượng đường trong máu giảm, cơ thể sẽ kích hoạt phản ứng “báo động”, giải phóng adrenaline để đưa đường huyết trở lại mức bình thường.

Quá trình này có thể khiến bạn tỉnh giấc đột ngột vào khoảng 3h sáng, đôi khi kèm theo tim đập nhanh hoặc cảm giác đói nhẹ.

Rối loạn giấc ngủ và tuổi tác

Tuổi càng cao, chất lượng giấc ngủ càng suy giảm. Người lớn tuổi thường ngủ ít sâu hơn và dễ tỉnh giấc giữa đêm.

Ngoài ra, một số rối loạn như mất ngủ mạn tính, ngưng thở khi ngủ hoặc hội chứng chân không yên cũng có thể khiến bạn thường xuyên thức giấc vào cùng một khung giờ.

Khi nào cần lo lắng?

Thức dậy lúc 3h sáng không phải lúc nào cũng là dấu hiệu nguy hiểm. Tuy nhiên, bạn nên chú ý nếu tình trạng này xảy ra liên tục trong nhiều tuần và đi kèm các biểu hiện như:

Khó ngủ lại sau khi tỉnh

Mệt mỏi, uể oải vào ban ngày

Hay lo âu, suy nghĩ tiêu cực

Sụt cân, chán ăn hoặc rối loạn tiêu hóa

Trong những trường hợp này, việc thăm khám bác sĩ là cần thiết để xác định nguyên nhân cụ thể.

Làm gì để cải thiện tình trạng này?

Các chuyên gia khuyến nghị một số thói quen giúp bạn ngủ sâu và hạn chế tỉnh giấc giữa đêm:

Đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày

Hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ

Tránh ăn quá no hoặc uống rượu bia vào buổi tối

Tập thể dục nhẹ nhàng và thư giãn trước khi ngủ

Giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh và mát mẻ

Việc tỉnh giấc vào 3h sáng không phải là “tín hiệu tâm linh” như nhiều người vẫn nghĩ. Đằng sau hiện tượng này thường là những nguyên nhân khoa học liên quan đến sinh lý, tâm lý và lối sống. Hiểu rõ cơ thể mình chính là bước đầu tiên để cải thiện chất lượng giấc ngủ và bảo vệ sức khỏe lâu dài.