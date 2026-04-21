Đừng đi làm thêm nếu bạn thuộc một trong ba nhóm người sau

Làm thêm từ sớm luôn được khuyến khích như một cách để sinh viên va chạm với thực tế và có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Những câu chuyện về các bạn trẻ vừa học giỏi vừa kiếm tiền triệu mỗi tháng luôn mang đến một áp lực vô hình, khiến nhiều người cảm thấy sốt ruột nếu chưa tìm được một công việc ngoài giờ.

Tuy nhiên, đi làm thêm không phải là liều thuốc vạn năng cho mọi sinh viên. Có những thời điểm và những nhóm đối tượng mà việc ưu tiên cho việc học và phát triển bản thân quan trọng hơn nhiều so với việc kiếm thêm một vài đồng lương ít ỏi trước mắt.

Người chưa kiểm soát được quỹ thời gian và việc học tập

Nhóm người đầu tiên nên nói không với việc làm thêm chính là những bạn đang rơi vào tình trạng nợ môn hoặc có kết quả học tập bết bát. Mục tiêu cốt lõi của quãng đời sinh viên vẫn là tích lũy kiến thức chuyên môn và hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn.

Nếu bạn còn chưa thể sắp xếp thời gian để đến lớp đầy đủ hay hoàn thành bài tập về nhà, việc nhận thêm một công việc bán thời gian sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Một khi sự cân bằng bị phá vỡ, bạn rất dễ rơi vào vòng xoáy mệt mỏi, bỏ học để đi làm và cuối cùng là phải đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ học tập, điều này gây thiệt hại về tài chính và tương lai lớn hơn nhiều so với thu nhập từ việc làm thêm.

Người có sức khỏe kém và dễ bị căng thẳng

Làm thêm, đặc biệt là các công việc trong ngành dịch vụ như bồi bàn, pha chế hay giao hàng, đòi hỏi một nền tảng sức khỏe thể chất và tinh thần cực kỳ bền bỉ. Nếu bạn là người có thể trạng yếu, thường xuyên ốm vặt hoặc dễ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những áp lực nhỏ nhất, hãy cân nhắc thật kỹ.

Môi trường làm việc thực tế vốn không màu hồng, bạn sẽ phải đối mặt với khách hàng khó tính, quản lý khắt khe và những ca làm việc kéo dài đến tận đêm khuya. Nếu việc đi làm khiến bạn kiệt sức đến mức không còn năng lượng để lên lớp vào sáng hôm sau, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang đánh đổi sức khỏe một cách không xứng đáng.

Người tìm việc chỉ để chạy theo phong trào

Có một nhóm sinh viên đi làm thêm không phải vì áp lực tài chính, cũng không vì đam mê một công việc cụ thể, mà đơn giản chỉ vì thấy bạn bè xung quanh ai cũng đi làm. Việc đi làm theo phong trào thường khiến bạn dễ dàng chấp nhận những công việc lao động phổ thông, lặp đi lặp lại mà không mang lại bất kỳ giá trị cộng thêm nào cho định hướng nghề nghiệp sau này.

Thay vì dành 4-5 tiếng mỗi ngày để làm những việc máy móc, bạn có thể đầu tư khoảng thời gian đó để học thêm một ngoại ngữ mới, tham gia các câu lạc bộ chuyên môn hoặc nghiên cứu sâu hơn về ngành học của mình. Hãy nhớ rằng, kinh nghiệm làm thêm chỉ thực sự có giá trị khi nó hỗ trợ cho mục tiêu dài hạn của bạn.

Việc xác định đúng thời điểm để bắt đầu đi làm thêm là một kỹ năng quan trọng giúp bạn tối ưu hóa quãng đời sinh viên của mình. Đừng để những áp lực đồng trang lứa hay những cái lợi nhỏ trước mắt khiến bạn đánh mất đi những giá trị quan trọng hơn trong giai đoạn xây dựng nền tảng kiến thức. Hãy chỉ bắt đầu dấn thân vào thị trường lao động khi bạn đã thực sự sẵn sàng về cả kỹ năng quản lý thời gian lẫn sức khỏe tinh thần.