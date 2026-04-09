30 tuổi đi làm được 7 năm: Lương bao nhiêu mới đủ yên tâm “mình không dậm chân tại chỗ”?

Ở tuổi 30, tôi đã có 7 năm kinh nghiệm làm văn phòng. Nhìn lại chặng đường này, thứ dễ thấy nhất có lẽ là những con số trong bảng lương - tăng dần, nhưng không phải lúc nào cũng khiến tôi yên tâm.

Ngày mới ra trường, tôi nhận mức lương 7 triệu. Sau một năm, lên 9 triệu, rồi 12 triệu. Có thời điểm chuyển việc, lương nhảy lên 18 triệu, cảm giác như “đổi đời”. Hiện tại, sau 7 năm, tôi đang nhận khoảng hơn 25 triệu mỗi tháng. Nếu chỉ nhìn vào con số, đó rõ ràng là một hành trình đi lên. Nhưng càng ngày, tôi lại càng nhận ra: Lương tăng không đồng nghĩa với việc mình không còn “dậm chân tại chỗ”.

1. Không phải mức lương, mà là tốc độ tăng lương

Nếu phải chọn một tiêu chí quan trọng nhất, tôi sẽ không chọn con số tuyệt đối, mà là tốc độ tăng trưởng. Một người lương 15 triệu nhưng mỗi năm tăng đều sẽ đáng yên tâm hơn người lương 30 triệu nhưng đứng im suốt vài năm. Vì đứng yên trong thu nhập, về bản chất là đang tụt lùi so với thị trường.

Sau 7 năm, điều tôi tự hỏi không chỉ là mình đang kiếm được bao nhiêu, mà là năm nay mình có tiến thêm không. Nếu câu trả lời là có, dù chỉ tăng vài triệu, tôi vẫn thấy ổn. Nhưng nếu lương không đổi trong thời gian dài, cảm giác bất an sẽ xuất hiện rất nhanh. “Đủ” lúc này không phải là một con số, mà là một đường đi có xu hướng đi lên.

2. Lương phải phản ánh đúng giá trị trên thị trường

Có một giai đoạn tôi từng rất hài lòng với mức lương của mình, cho đến khi biết được những người cùng vị trí ở nơi khác đang nhận lương cao hơn đáng kể. Cảm giác lúc đó không hẳn là so bì, mà là hoang mang. Từ đó, tôi bắt đầu nhìn lương như một cách định vị bản thân. Một mức lương đủ để yên tâm là khi nó không thấp hơn mặt bằng chung của ngành. Nếu thu nhập chỉ ổn trong nội bộ công ty nhưng yếu thế ngoài thị trường, thì sự ổn định đó thực ra khá mong manh.

3. Không chỉ đủ sống, mà phải có tích lũy

Có thời điểm tôi kiếm được mức lương đủ chi tiêu thoải mái, nhưng tháng nào cũng gần như về 0. Khi đó, tôi vẫn nghĩ mình ổn, cho đến khi gặp những khoản chi bất ngờ hoặc cảm thấy muốn nghỉ ngơi một thời gian mà không dám.

Sau này, tôi mới hiểu rằng một mức lương đủ phải tạo ra được phần dư. Không cần quá nhiều, nhưng phải đều đặn. Khi bắt đầu tiết kiệm được một phần thu nhập mỗi tháng và dần có quỹ dự phòng, cảm giác yên tâm mới thật sự xuất hiện. Nếu chưa có tích lũy, dù lương có tăng, áp lực vẫn sẽ bám theo theo một cách khác.

4. Lương có đi kèm cơ hội phát triển hay không?

Có những công việc trả lương khá nhưng lại khiến người ta “đứng yên” về kỹ năng. Tôi từng ở trong một môi trường như vậy, nơi mọi thứ quen thuộc đến mức không cần học thêm điều gì mới. Công việc dễ chịu, thu nhập ổn, nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra mình không tiến thêm được bước nào.

Điều đáng lo không phải là lương thấp, mà là mình đang dùng thời gian để đổi lấy một sự ổn định ngắn hạn nhưng đánh mất khả năng tăng trưởng dài hạn. Một mức lương đủ để yên tâm cần đi cùng với cơ hội học hỏi, mở rộng vai trò hoặc ít nhất là giúp mình tích lũy thêm kinh nghiệm có giá trị.

5. Khi tiền không còn là nỗi lo mỗi cuối tháng

Ở tuổi 30, tôi bắt đầu có những tiêu chí cụ thể hơn về 1 chữ “đủ”: Là không còn bị ám ảnh bởi chuyện tiền bạc vào cuối tháng. Không phải là tiêu xài thoải mái không suy nghĩ, mà là có thể chi trả các nhu cầu cơ bản một cách nhẹ nhàng, không phải chờ lương để giải quyết các khoản tồn đọng.

Khi đạt đến trạng thái này, tâm trí trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và chính sự thoải mái đó lại giúp mình làm việc hiệu quả hơn, suy nghĩ dài hạn hơn, thay vì chỉ xoay quanh bài toán chi tiêu ngắn hạn.

Sau tất cả, tôi nhận ra câu hỏi lương bao nhiêu là đủ thực ra không có đáp án chung. Với tôi ở tuổi 30, “đủ” là khi thu nhập vẫn đang tăng, giá trị bản thân không bị tụt lại, có tích lũy để phòng ngừa rủi ro và công việc vẫn giúp mình phát triển.

Hiện tại, với mức hơn 25 triệu mỗi tháng, tôi biết mình chưa dậm chân tại chỗ. Và có lẽ, cảm giác yên tâm không đến từ một con số cụ thể, mà đến từ việc mình nhìn thấy bản thân đang tiến lên, dù chậm nhưng chắc.