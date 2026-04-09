Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam ca sĩ Việt 47 tuổi một đời vợ, có nhà từ Mỹ tới Việt Nam, lộ số dư 31 tỷ mở lòng: "Inbox nhé"

Theo Gia Linh | 09-04-2026 - 07:55 AM | Lifestyle

"Tôi xác nhận luôn tôi là người cô đơn! Đường vào nhà đang mở lối inbox nhé", nam ca sĩ 47 tuổi đăng thông báo.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái thừa nhận bản thân đang độc thân và bày tỏ việc mở lòng ở tuổi 47.

Trong chia sẻ, Quang Lê viết: "Thống kê cho biết người đăng Facebook nhiều là những người cô đơn? Không cần Facebook thống kê tôi xác nhận luôn tôi là người cô đơn! Đường vào nhà đang mở lối inbox nhé".

Chia sẻ của Quang Lê nhận được nhiều sự quan tâm của người ái mộ. Phần đa không tin nam ca sĩ độc thân và không ít người vào động viên Quang Lê, cho rằng anh không cô đơn vì luôn có nhiều khán giả yêu mến.

Hình ảnh mới nhất được Quang Lê chia sẻ.

Sinh năm 1979, Quang Lê là một trong những giọng ca bolero nổi bật của cộng đồng người Việt hải ngoại. Anh sang Mỹ định cư từ nhỏ và bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc. Quang Lê ghi dấu ấn qua loạt ca khúc trữ tình như "Sầu tím thiệp hồng", "Đập vỡ cây đàn", "Về đâu mái tóc người thương"…

Từ khoảng năm 2010 trở lại đây, nam ca sĩ thường xuyên về Việt Nam hoạt động, làm giám khảo và tham gia các chương trình truyền hình, được nhiều khán giả đón nhận. Anh từng góp phần nâng đỡ nhiều gương mặt mới như Phương Mỹ Chi trong những ngày đầu theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Biệt thự Quang Lê ở TP.HCM và hình ảnh số tài khoản nam ca sĩ để lộ số dư 31 tỷ.

Về vật chất, Quang Lê được coi là đại gia bất động sản trong giới nghệ sĩ. Nam ca sĩ sở hữu nhiều nhà triệu đô ở Mỹ và vài căn hộ, biệt thự tại TP.HCM. Quang Lê nhiều lần làm vlog chia sẻ gia tài bất động sản của mình và từng tiết lộ riêng tiền thuế đất mỗi năm anh phải nộp là 12.000 USD. Bên cạnh đó, Quang Lê còn có thu nhập ổn định từ các kênh Youtube của mình với số tiền hàng trăm triệu mỗi tháng.

Năm 2023, Quang Lê còn từng gây bão mạng khi vô tình để lộ số dư tài khoản lên tới 31 tỷ. Cụ thể, Quang Lê đăng tải trên trang mạng cá nhân về việc có người lạ chuyển nhầm vào tài khoản của anh tới 5 tỷ. Nam ca sĩ cho biết đã làm việc lại với ngân hàng để trả lại tuy nhiên điều khiến cư dân mạng chú ý đó chính là bức hình chụp lại màn hình tin nhắn chuyển khoản với số dư hơn 31 tỷ của Quang Lê.

Về chuyện tình cảm, Quang Lê kết hôn khá sớm từ năm 22 tuổi nhưng tan vỡ sau 6 tháng vì xa cách. Năm 2017, Quang Lê xác nhận hẹn hò với diễn viên Thanh Bi sau khi hình ảnh của cả hai xuất hiện trên mạng. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2015 và tan vỡ sau một thời gian.

Quang Lê và Thanh Bi từng yêu nhau. Hiện cả hai đều độc thân.

Kể từ đó, Quang Lê gần như giữ kín đời sống tình cảm, tập trung vào công việc và các dự án âm nhạc. Chính vì vậy, phát ngôn "mở lối inbox" lần này được xem là động thái hiếm hoi cho thấy anh sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc cá nhân, thậm chí không ngại công khai mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới.

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên