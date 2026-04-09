Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hớt hải quăng 3 chiếc ghế xuống vực bán đảo Sơn Trà, người phụ nữ khiến du khách kinh ngạc

Theo Hương Trà | 09-04-2026 - 07:23 AM | Lifestyle

Nhiều du khách chứng kiến sự việc không khỏi bất ngờ và thắc mắc về hành động rất nguy hiểm của người phụ nữ.

Ngày hôm nay (8/4), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trong trạng thái vội vàng quăng liên tục 3 chiếc ghế nhựa gấp xuống vực. Thời điểm đó, rất nhiều người dân cùng du khách đang đứng và chứng kiến. Nội dung clip còn lại cảnh dọc khu vực trên cũng có nhiều ghế nhựa nhỏ được đặt sát mép vực. Người chia sẻ đoạn clip cho rằng, hành động bất ngờ của người phụ nữ nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.


Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, địa điểm trong đoạn clip trên được xác định là một điểm dừng chân trên bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Một lãnh đạo phường Sơn Trà thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc. Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết thêm, hiện chưa xác định được thời điểm quay clip này.

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên