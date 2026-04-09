Hớt hải quăng 3 chiếc ghế xuống vực bán đảo Sơn Trà, người phụ nữ khiến du khách kinh ngạc

Ngày hôm nay (8/4), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trong trạng thái vội vàng quăng liên tục 3 chiếc ghế nhựa gấp xuống vực. Thời điểm đó, rất nhiều người dân cùng du khách đang đứng và chứng kiến. Nội dung clip còn lại cảnh dọc khu vực trên cũng có nhiều ghế nhựa nhỏ được đặt sát mép vực. Người chia sẻ đoạn clip cho rằng, hành động bất ngờ của người phụ nữ nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.





Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, địa điểm trong đoạn clip trên được xác định là một điểm dừng chân trên bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Một lãnh đạo phường Sơn Trà thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc. Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết thêm, hiện chưa xác định được thời điểm quay clip này.