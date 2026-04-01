Vietjet muốn thuê nhà ga T1 Tân Sơn Nhất hơn 10 năm

Theo thông tin mới nhất vừa được đăng tải trên báo Dân trí, hãng hàng không Vietjet đã chính thức kiến nghị hàng loạt nội dung quan trọng liên quan đến công tác đầu tư và khai thác hạ tầng hàng không quốc gia. Trọng tâm đáng chú ý nhất của bản đề xuất này là việc kiến nghị nâng cấp tổng thể, xin cơ chế khai thác dài hạn nhà ga T1 tại sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời mở rộng việc rót vốn đầu tư vào các siêu dự án tại Long Thành và Nội Bài.

Hiện tại, Vietjet đang sử dụng khu vực sảnh A của nhà ga hành khách T1 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để phục vụ các chuyến bay nội địa. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất của hãng nằm ở thời hạn thuê cơ sở hạ tầng hiện chỉ kéo dài 12 tháng, gây ra rất nhiều rào cản cho việc tổ chức khai thác ổn định lâu dài. Để tháo gỡ khó khăn này, hãng đang tích cực làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để đề xuất kéo dài mốc thời gian thuê lên 10 năm hoặc dài hơn thế nữa. Dựa trên định hướng phát triển bền vững, Tập đoàn Sovico là cổ đông sáng lập của Vietjet cũng chính thức ngỏ ý tài trợ lập dự án điều chỉnh quy hoạch và nâng cấp tổng thể sân bay Tân Sơn Nhất theo hướng hiện đại, đồng bộ. Ngay sau khi bản quy hoạch điều chỉnh được cơ quan chức năng phê duyệt, Vietjet bày tỏ mong muốn được trực tiếp đầu tư hoặc thuê dài hạn toàn bộ nhà ga T1.

Động thái mang tính chiến lược này xuất phát từ thực tế quy mô hoạt động ngày càng phình to của hãng bay. Dù sở hữu đội tàu bay lớn cùng sản lượng vận chuyển vô cùng ấn tượng lên đến gần 30 triệu lượt hành khách mỗi năm, Vietjet hiện vẫn chưa thể chủ động hoàn toàn các khâu dịch vụ mặt đất tại sân bay. Sự thiếu đồng bộ này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của khách hàng mà còn tác động không nhỏ đến hình ảnh chuyên nghiệp của hãng trong mắt bạn bè quốc tế. Việc kiểm soát và làm chủ được hạ tầng nhà ga sẽ là chiếc chìa khóa quan trọng để hãng khép kín toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ hàng không của mình từ trên không xuống mặt đất.

Không chỉ giới hạn ở khu vực Tân Sơn Nhất, tham vọng phát triển hạ tầng của Vietjet còn hướng đến các siêu dự án khác trên cả nước nhằm đảm bảo năng lực khai thác đồng bộ nhất có thể. Tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc tỉnh Đồng Nai, hãng đề xuất được tham gia đầu tư vào hàng loạt hạng mục phụ trợ thiết yếu bao gồm khu bảo dưỡng thiết bị mặt đất, khu chế biến suất ăn hàng không, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, hệ thống logistics và đặc biệt là khu đô thị hàng không sầm uất.

Đối với khu vực phía Bắc, doanh nghiệp cũng đề xuất tài trợ điều chỉnh quy hoạch sân bay Nội Bài, định hướng phát triển nơi đây thành trung tâm hàng không chi phí thấp của Việt Nam và khu vực, nhất là trong bối cảnh công suất quy hoạch trước đó đang được xem xét điều chỉnh giảm. Các đề xuất toàn diện này được kỳ vọng sẽ tạo bệ phóng vững chắc để Vietjet chủ động hơn trong kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng hàng không quốc gia.