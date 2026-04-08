Drama pass đồ của Á hậu Huyền My chưa dừng lại: Đôi giày từng đăng bán giá 1,5 triệu năm 2024 nay tăng giá lên thành 6,9 triệu

Ngày 7/4 vừa qua, cái tên Huyền My bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nguyên do vì người đẹp sinh năm 1995 vướng tranh cãi xoay quanh câu chuyện thanh lý đồ cá nhân. Cụ thể, nàng Á hậu đăng bán một đôi giày hàng hiệu đã qua sử dụng, tình trạng xuống cấp rõ với giá 2 triệu đồng. Theo chia sẻ của Huyền My, đôi giày này thuộc thương hiệu nổi tiếng Christian Louboutin ban đầu được mua với giá 20 triệu.

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục bùng nổ tranh cãi khi phát hiện ra Á hậu Huyền My từng đăng bán một số đôi giày mới đây vào khoảng thời điểm năm 2024. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý không nằm ở món đồ, mà là mức giá thanh lý bị cho là "tăng bất thường" so với trước đây.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã đào lại thông tin cho rằng chính đôi giày này từng được Huyền My rao bán vào khoảng cuối năm 2024 với mức giá chỉ khoảng 1,5 triệu đồng và hiện tại được bán với giá 6,9 triệu đồng. Hiện tại, bài viết cũ của Huyền My đã không còn trên Instagram.

Không chỉ dừng lại ở đó, netizen còn soi ra cô cũng thanh lý đôi guốc hiệu Saint Laurent với giá còn cao hơn khi bán vào tháng 4/2024. Cụ thể vào năm 2024, Huyền My từng bán với giá 5,5 triệu nhưng mới đây bán với giá 6,9 triệu. Trong bài đăng thanh lý cách đây vài ngày, Á hậu 9x viết: "Hình như mua 20 triệu, thật sự nếu không còn tag tôi không nhớ đâu. Size 39 nhé. Về hưu rồi không showbiz nữa nên dọn luôn chỗ cao gót, đi tiệc hơi bị chảnh. 6 triệu 9. Ít đi nên chưa rụng viên đá nào".

Sự chênh lệch giá từ 1,5 triệu lên gần 7 triệu đồng nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc tăng giá như vậy là khó hiểu, đặc biệt khi sản phẩm đã qua sử dụng nhiều năm.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã bàn luận rôm rả về sự việc này: "Sao năm 2026 pass 6 triệu 9 vậy chị", "Chắc chị bán theo cảm hứng nên quên. Chứ chị từng pass đôi này tháng 11/2024 giá 1 triệu 500 á chị. Mà nó vẫn ế đến tận giờ. Không hiểu sao đẩy từ 1 triệu 500 lên 6 triệu 900 đôi giày mua cách đây 1 thập kỷ", "10 năm trước thì lỗi mốt rồi ai đi nữa"...

Sau khi bị réo gọi tên trên mạng xã hội, trưa ngày 7/4, Á hậu Huyền My đã lên tiếng về ồn ào pass đồ này. Cô cho biết bản thân không đặt nặng vấn đề tiền bạc khi thanh lý mà chủ yếu muốn giải phóng không gian trong nhà.

Á hậu Huyền My chia sẻ: "Tự dưng nhiều khách tràn vào mới biết mình vừa bị gọi tên. Mình chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, thì mình pass giá đi nhanh nhất có thể thôi chứ chẳng quan trọng tiền nong lắm. Với mình cũng nói rõ trước ở đây là mình lười đi spa đồ nên để giá đấy cho nhanh.

Công khai từ đầu, thuận mua vừa bán chứ mình có up 1 đằng gửi 1 nẻo đâu. Nhưng cũng cảm ơn Tủ đồ đã giúp mình có được rất nhiều "khách quen" siêu cưng, siêu đáng yêu. Anw, cảm ơn mọi người quan tâm và thật sự mình không nghĩ pass đồ cũng có bài học như thế này, mình sẽ chú ý hơn". Sau khi vướng tranh cãi, cô vẫn tiếp tục đăng bài thanh lý đồ như bình thường.

Trước khi vướng vào lùm xùm gần đây, Huyền My từng nhiều lần thu hút sự chú ý với khối tài sản đáng giá. Năm 2015, khi mới 20 tuổi, người đẹp đã chi hơn 3,6 tỷ đồng để sở hữu một chiếc Mercedes-Benz S400. Đến năm 2019, cô tiếp tục "tự thưởng" cho bản thân bằng việc tậu thêm một chiếc Jaguar F-Type trị giá trên 6 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở xe sang, Huyền My còn sinh sống tại căn biệt thự rộng khoảng 800m² tại khu vực ngoại thành Hà Nội - nơi cô sinh sống cùng gia đình. Ngoài ra, nàng Á hậu cũng nhiều lần xuất hiện với các mẫu đồng hồ cao cấp có giá trị lên tới hàng tỷ đồng, thậm chí có thiết kế được đồn đoán chạm ngưỡng 11 tỷ. Dù hiếm khi chia sẻ cụ thể về các khoản chi tiêu cá nhân, việc thoải mái sử dụng hàng hiệu phần nào cho thấy tiềm lực tài chính ổn định của cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Huyền My từng chinh chiến qua nhiều đấu trường nhan sắc trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 19 tuổi. Cột mốc này giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt được công chúng quan tâm, không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn nhờ hình ảnh sạch, ít vướng thị phi.

Đến năm 2017, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2017 và ghi dấu ấn khi liên tục góp mặt trong nhóm thí sinh được yêu thích, đồng thời lọt Top 10 chung cuộc.

Sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt to, sống mũi cao cùng nụ cười tươi tắn, Huyền My được đánh giá là một trong những nhan sắc nổi bật của showbiz Việt. Chiều cao 1m76 cùng phong cách thời trang tinh tế giúp cô luôn thu hút tại các sự kiện. Thời gian qua, Huyền My thi thoảng mới tham gia sự kiện giải trí.