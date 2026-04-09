Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vẻ đằm thắm, quý bà của "nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân 4 con

Theo Dạ Vũ | 09-04-2026 - 08:09 AM | Lifestyle

Dù trải qua 4 lần sinh nở và làm mẹ đơn thân nhưng "nữ hoàng nhạc đỏ" vẫn giữ được vẻ đằm thắm, dịu dàng.

Ở tuổi 50, "nữ hoàng nhạc đỏ" Anh Thơ vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc mặn mà cùng thần thái đằm thắm rất riêng. Không ồn ào hay chạy theo những xu hướng trẻ hóa, nữ ca sĩ lựa chọn cho mình vẻ đẹp của sự từng trải – nhẹ nhàng nhưng đủ sức níu mắt người đối diện.

Trên sân khấu, Anh Thơ thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, kín đáo trong những bộ áo dài hoặc đầm dạ hội thanh lịch. Vẻ đẹp của cô không nằm ở sự sắc sảo mà ở khí chất điềm tĩnh, ánh mắt sâu và phong thái tự tin của một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm. Khi cất giọng, toàn bộ thần thái ấy như hòa quyện, tạo nên sức hút rất riêng – điều đã làm nên tên tuổi “nữ hoàng nhạc đỏ” trong lòng khán giả nhiều năm qua.

Ngoài đời, nữ ca sĩ lại mang đến cảm giác gần gũi và mềm mại hơn. Qua những hình ảnh đời thường, có thể thấy Anh Thơ vẫn giữ được làn da sáng, vóc dáng cân đối cùng mái tóc dài đen óng gần như trở thành “thương hiệu” của cô. Dù diện váy dài nền nã hay trang phục giản dị, cô vẫn toát lên nét nữ tính, phúc hậu. Ở những khoảnh khắc tại biển hay không gian đời thường, sự trẻ trung của nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ nhưng điều đọng lại rõ nhất vẫn là vẻ đẹp an nhiên, bình thản sau nhiều thăng trầm.

Không cần phô trương, nhan sắc của Anh Thơ là kiểu đẹp càng nhìn càng thấm – một vẻ đẹp của người phụ nữ đã đi qua nhiều biến cố nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng và bản lĩnh.

Sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, Anh Thơ là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam. Trưởng thành từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô sớm khẳng định năng lực qua nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Với chất giọng soprano cao, sáng và giàu nội lực, nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Xa khơi , Tình ta biển bạc đồng xanh , Người con gái sông La … trở thành cái tên quen thuộc của dòng nhạc đỏ.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Anh Thơ còn tham gia giảng dạy thanh nhạc và hoàn thành học vị Tiến sĩ âm nhạc vào năm 2022. Sự bền bỉ trong nghệ thuật giúp cô giữ vững vị trí trong lòng khán giả suốt nhiều năm.

Về đời tư, nữ ca sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 8 năm trước khi đổ vỡ. Sau biến cố, cô lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy 4 người con. Dù bận rộn với công việc, Anh Thơ vẫn ưu tiên thời gian cho gia đình và giữ lối sống kín tiếng.

Ở tuổi U50, “nữ hoàng nhạc đỏ” không còn tìm kiếm sự hào nhoáng mà hướng đến sự bình yên. Với cô, hành trình làm mẹ và được sống trọn vẹn với âm nhạc chính là điều quý giá nhất sau những năm tháng nhiều biến động.

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên