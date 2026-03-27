Tình hình hiện tại của “nữ hoàng nhạc đỏ” là mẹ đơn thân 4 con

Ca sĩ Anh Thơ được biết đến là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc đỏ và thính phòng tại Việt Nam.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Anh Thơ thường xuyên chia sẻ video biểu diễn tại nhiều sự kiện. Bên cạnh các ca khúc nhạc cách mạng và dân gian vốn là sở trường, thời gian gần đây, cô đăng tải lại các video thể hiện các bản cover nhạc trẻ như Cơn gió lạ, Con đường màu xanh… thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Những ca khúc này thuộc dự án Thơ hát tình ca, đã được cô triển khai từ năm 2024. Trong dự án này, Anh Thơ hát cover các bài nhạc nhẹ, nhạc trẻ như Sợ yêu, Ngày chưa giông bão, Nếu em được lựa chọn, Như chưa bắt đầu… Nhiều khán giả đánh giá cao tinh thần làm mới bản thân cùng nền tảng kỹ thuật vững chắc của nữ ca sĩ.

Anh Thơ sinh năm 1976, quê Thanh Hóa, ghi dấu ấn với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như: Tình ta biển bạc đồng xanh, Xa khơi, Khúc hát sông quê, Mẹ yêu con, Người con gái sông La…

Sở hữu chất giọng full lirico soprano (nữ cao trữ tình đầy đặn) với âm lượng lớn, dày, ấm và giàu nội lực, cô được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc. Anh Thơ hiện là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ học trò, ca sĩ trong hàng chục năm qua. Năm 2022, nữ ca sĩ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học.

Song song với công tác giảng dạy, Anh Thơ vẫn tích cực hoạt động biểu diễn, thường xuyên nhận lời mời tham gia các sự kiện lớn. Cô gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, nguồn năng lượng tích cực cùng phong thái trình diễn chuyên nghiệp.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Anh Thơ có đời sống cá nhân khá kín tiếng, chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường cùng đồng nghiệp trên trang cá nhân. Hiện tại, “nữ hoàng nhạc đỏ” là mẹ đơn thân của 4 người con. Nữ ca sĩ khẳng định cô luôn sẵn sàng đầu tư để các con có điều kiện học tập, du lịch và trải nghiệm cuộc sống, đồng thời chú trọng gắn kết gia đình bằng những buổi trò chuyện, chia sẻ.