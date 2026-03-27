Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình hiện tại của “nữ hoàng nhạc đỏ” là mẹ đơn thân 4 con

Kim Linh | 27-03-2026 - 22:05 PM | Lifestyle

“Nữ hoàng nhạc đỏ" Anh Thơ gây chú ý khi đăng tải các video thể hiện dòng nhạc mới.

Ca sĩ Anh Thơ được biết đến là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc đỏ và thính phòng tại Việt Nam.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Anh Thơ thường xuyên chia sẻ video biểu diễn tại nhiều sự kiện. Bên cạnh các ca khúc nhạc cách mạng và dân gian vốn là sở trường, thời gian gần đây, cô đăng tải lại các video thể hiện các bản cover nhạc trẻ như Cơn gió lạ, Con đường màu xanh… thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

(Nguồn: Fanpage Anh Thơ)

Những ca khúc này thuộc dự án Thơ hát tình ca, đã được cô triển khai từ năm 2024. Trong dự án này, Anh Thơ hát cover các bài nhạc nhẹ, nhạc trẻ như Sợ yêu, Ngày chưa giông bão, Nếu em được lựa chọn, Như chưa bắt đầu… Nhiều khán giả đánh giá cao tinh thần làm mới bản thân cùng nền tảng kỹ thuật vững chắc của nữ ca sĩ.

Anh Thơ sinh năm 1976, quê Thanh Hóa, ghi dấu ấn với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như: Tình ta biển bạc đồng xanh, Xa khơi, Khúc hát sông quê, Mẹ yêu con, Người con gái sông La…

Sở hữu chất giọng full lirico soprano (nữ cao trữ tình đầy đặn) với âm lượng lớn, dày, ấm và giàu nội lực, cô được đánh giá cao về kỹ thuật thanh nhạc. Anh Thơ hiện là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giảng dạy và đào tạo nhiều thế hệ học trò, ca sĩ trong hàng chục năm qua. Năm 2022, nữ ca sĩ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học.

Hình ảnh gần đây của nữ ca sĩ Anh Thơ

Song song với công tác giảng dạy, Anh Thơ vẫn tích cực hoạt động biểu diễn, thường xuyên nhận lời mời tham gia các sự kiện lớn. Cô gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, nguồn năng lượng tích cực cùng phong thái trình diễn chuyên nghiệp.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Anh Thơ có đời sống cá nhân khá kín tiếng, chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường cùng đồng nghiệp trên trang cá nhân. Hiện tại, “nữ hoàng nhạc đỏ” là mẹ đơn thân của 4 người con. Nữ ca sĩ khẳng định cô luôn sẵn sàng đầu tư để các con có điều kiện học tập, du lịch và trải nghiệm cuộc sống, đồng thời chú trọng gắn kết gia đình bằng những buổi trò chuyện, chia sẻ.

Kim Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trịnh Văn Quyết: "Đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân"

Chuyến tàu 'xịn như khách sạn 5 sao' mới nhất ở Việt Nam: Đi qua vịnh biển đẹp top 1 thế giới, giá chưa đến 200.000 đồng/người

Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'
21:35 , 27/03/2026

21:35 , 27/03/2026
Chồng shark Lê Hàn Tuệ Lâm trở thành Phó tổng giám đốc Sacombank
20:34 , 27/03/2026

20:34 , 27/03/2026
Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân, U45 vẫn đẹp rực rỡ, có bạn trai yêu mến nhưng không cưới
20:34 , 27/03/2026

20:34 , 27/03/2026
Tin vui: Từ 25/4 đến 28/4 toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí dịch vụ này
20:17 , 27/03/2026

20:17 , 27/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên