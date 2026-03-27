Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân, U45 vẫn đẹp rực rỡ, có bạn trai yêu mến nhưng không cưới

Trong làng giải trí Việt Nam, Anh Thư từng được xem là "đệ nhất vedette" của thập niên 2000 - một biểu tượng nhan sắc và quyền lực trên sàn catwalk. Không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu, cô còn ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lấn sân sang điện ảnh. Ở tuổi U45, sau nhiều biến cố đời tư, Anh Thư vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc rực rỡ, cuộc sống tự chủ và quan điểm tình yêu đặc biệt.

Từ "đệ nhất vedette" đến mẹ đơn thân bản lĩnh

Anh Thư tên đầy đủ là Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 1982 tại TP.HCM. Cô bước chân vào làng giải trí từ rất sớm và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thời trang Việt. Người đẹp từng lọt Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2000 và Top 10 Hoa hậu Ảnh Việt Nam 2001, trước khi vươn lên vị trí vedette hàng đầu.

Không chỉ dừng lại ở sàn diễn, Anh Thư còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực phim ảnh. Vai diễn trong bộ phim Những cô gái chân dài đã đưa tên tuổi của cô lên hàng ngôi sao, giúp cô giành giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình tại Mai Vàng 2004.

Thời kỳ đỉnh cao, Anh Thư phủ sóng rộng khắp từ sàn catwalk, quảng cáo đến màn ảnh, trở thành một trong những người mẫu đắt giá nhất Việt Nam. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rực rỡ, cô bất ngờ lui về hậu trường để lập gia đình và sinh con.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này của nữ nghệ sĩ lại không trọn vẹn. Sau này, cô lựa chọn ly hôn và trở thành mẹ đơn thân. Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Anh Thư.

Thời điểm mới ly hôn, dù đối diện không ít khó khăn, người đẹp vẫn giữ được sự mạnh mẽ và tích cực. Nữ siêu mẫu từng cho biết, ở hiện tại, ba điều quan trọng nhất với cô là sức khỏe, con trai và sự ổn định kinh tế.

Hình ảnh một Anh Thư vừa làm mẹ, vừa làm trụ cột kinh tế đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ hiện đại. Cô không chỉ nuôi dạy con trưởng thành, mà còn xây dựng cuộc sống độc lập, tự chủ sau biến cố.

Hiện tại, Anh Thư sinh sống cùng con tại TP.HCM, tập trung vào hoạt động kinh doanh riêng, đồng thời thi thoảng góp mặt tại các sự kiện, thực hiện những bộ ảnh thời trang hoặc tham gia các dự án nghệ thuật phù hợp với mình.

Trước những ý kiến cho rằng giàu lên nhờ kinh doanh nên không còn mặn mà với nghệ thuật, Anh Thư khẳng định cô vẫn giữ nguyên tình yêu với nghề và luôn làm việc hết mình mỗi khi nhận lời.

Tuy vậy, nữ siêu mẫu cũng thẳng thắn thừa nhận hiện tại cô có nhiều ưu tiên khác trong cuộc sống, vì thế không thể dành trọn thời gian cho nghệ thuật như thời còn trẻ.

Nhan sắc U45 rực rỡ, hạnh phúc dù không cần hôn nhân

Sau một thời gian vắng bóng, Anh Thư trở lại showbiz với hình ảnh ngày càng mặn mà, quyến rũ. Ở tuổi 44, cô vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng cùng thần thái cuốn hút.

Bí quyết giữ gìn sự trẻ trung của Anh Thư không nằm ở những phương pháp phức tạp, mà đến từ lối sống khoa học và tinh thần tích cực. Cô duy trì thói quen tập luyện chăm chỉ, ăn uống lành mạnh và đặc biệt là giữ tâm lý thoải mái.

Nữ siêu mẫu chia sẻ rằng, trước đây do áp lực nghề nghiệp, cô phải ăn kiêng khắt khe, dẫn đến sức khỏe không ổn định. Nhưng hiện tại, khi không còn bị ràng buộc bởi "chuẩn mực người mẫu", cô sống thoải mái hơn, ăn uống đơn giản và chú trọng cân bằng tinh thần.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Anh Thư còn khiến công chúng quan tâm khi chia sẻ về đời sống tình cảm. Theo nữ nghệ sĩ, hiện tại cô đang có một mối quan hệ tình cảm ổn định. Bạn trai của người đẹp được cho là rất yêu thương, chiều chuộng và tôn trọng mọi lựa chọn của cô. Tuy nhiên, cô vẫn giữ quan điểm rõ ràng là không cần kết hôn để chứng minh tình yêu.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Văn học Nghệ thuật, Anh Thư thẳng thắn bày tỏ sau khi trải qua đổ vỡ, cô không còn xem hôn nhân là điều bắt buộc. "Khi đã đi qua đổ vỡ, người phụ nữ thấy việc kết hôn sẽ không còn cần thiết. Lúc trẻ, họ luôn nghĩ hôn nhân là to tát, một tờ giấy kết hôn và gìn giữ nó là điều quan trọng", nữ nghệ sĩ tâm sự.