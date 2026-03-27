"Ông hoàng nhạc sến" đình đám Việt Nam U60 chưa lấy vợ nhưng đã có 3 con, ở biệt thự dát vàng

"Ông hoàng nhạc sến" đình đám một thời sở hữu gia tài đồ sộ

Nhắc đến Ngọc Sơn, khán giả không thể quên thời kỳ hoàng kim của ông vào thập niên 1990. Đây là giai đoạn nam ca sĩ gần như "thống trị" thị trường băng đĩa với hàng loạt ca khúc đình đám như Lòng mẹ, Tình cha , Vầng trăng cô đơn.. . Ngọc Sơn từng là một trong những ca sĩ có lượng tiêu thụ băng cassette và CD cao nhất thời bấy giờ, đưa tên tuổi phủ sóng khắp cả nước.

Ngọc Sơn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" Việt Nam

Không chỉ thành công trong ca hát, nam danh ca được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" còn được biết đến là người sáng tác nhiều ca khúc về tình cảm gia đình, quê hương, đất nước. Những sáng tác của ông mang màu sắc giản dị, dễ đi vào lòng người, góp phần định hình phong cách riêng không thể trộn lẫn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn tích lũy được khối tài sản đáng kể. Ông sở hữu biệt thự lớn tại TP.HCM, nổi bật với phong cách thiết kế cầu kỳ, nhiều chi tiết dát vàng, có giá trị lên đến hàng trăm tỷ.

Không gian sống của Ngọc Sơn được trang trí bằng nhiều vật phẩm phong thủy, tượng nghệ thuật và các chi tiết mạ vàng. Đặc biệt, ông từng gây chú ý khi chi một số tiền lớn để đúc tượng chân dung của chính mình bằng vàng - một hành động gây nhiều tranh luận nhưng cũng thể hiện cá tính rất riêng của nam nghệ sĩ.

Ngọc Sơn sở hữu biệt thự dát vàng có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng ở TP.HCM, ông đặt tên cho cơ ngơi này là "Thiên niên kỷ"

Bên cạnh sự giàu có, Ngọc Sơn còn nổi tiếng với tấm lòng thiện nguyện. Nhiều năm qua, ông đều đặn tổ chức các hoạt động giúp đỡ người nghèo, trao quà từ thiện ở nhiều tỉnh thành. Nam ca sĩ từng chi số tiền lớn cho công tác xã hội, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, như một cách tri ân khán giả đã yêu mến mình suốt nhiều năm.

Ở tuổi ngoài 50, Ngọc Sơn vẫn duy trì phong độ cả về giọng hát lẫn sức khỏe. Ông giữ thói quen làm việc chăm chỉ, thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, gameshow truyền hình và các sự kiện giải trí, chứng minh sức hút chưa hề giảm sút theo thời gian.

Nam danh ca cũng lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn về đời tư, song vẫn sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ.

U60 chưa kết hôn nhưng có 3 người con

Một trong những điều khiến công chúng tò mò nhất về Ngọc Sơn chính là chuyện tình cảm. Ở tuổi U60, ông vẫn chưa kết hôn. Nam danh ca sở hữu sức hút lớn với phái nữ, không ít người hâm mộ còn tìm đến tận nhà để bày tỏ tình cảm. Dù từng có những khoảnh khắc rung động trước các mỹ nhân, nhưng những mối duyên ấy của ông đều sớm dừng lại, không đi đến kết quả lâu dài.

Dù được nhiều người ái mộ, nhưng ở tuổi U60, Ngọc Sơn vẫn lẻ bóng

Trong một sự kiện vào năm 2024, Ngọc Sơn gây chú ý khi tuyên bố không bao giờ lấy vợ. Theo "ông hoàng nhạc sến", vì bản thân nhận được quá nhiều tình cảm của khán giả nên ông khó dành tình cảm cho riêng một người. "Tôi quyết định ở vậy luôn và đừng ai hỏi tôi chuyện có vợ. Nhân vô thập toàn nên tôi không thể toàn vẹn được ở phần này", ông nói.

Tuy không kết hôn, Ngọc Sơn vẫn có 3 người con. Năm 2024, trên trang cá nhân, ông từng đăng tải hình ảnh bế một bé gái xinh xắn kèm dòng chú thích: "Cả nhà mến yêu ơi, có thấy con gái Phạm Ngọc Khánh Linh giống ba Phạm Ngọc Sơn không nè?". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo tìm hiểu, bé gái là con của em trai ruột Ngọc Sơn và được ông nhận làm con nuôi.

Ngọc Sơn khoe ảnh bế một cô bé xinh xắn mà ông gọi là con gái vào năm 2024

Mới đây nhất, Ngọc Sơn lại tiếp tục đăng tải hình ảnh bế hai trẻ sơ sinh cùng dòng trạng thái: "Yêu vô cùng!". Ngay lập tức, mạng xã hội "dậy sóng" với hàng trăm bình luận tò mò: "Con của anh hay sao?", "Anh Sơn có em bé rồi à?", "Chúc mừng anh lên chức bố"… Đáng chú ý, Ngọc Sơn đã thả biểu tượng trái tim hoặc "like" một số bình luận chúc mừng.

Khi công chúng vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng, con nuôi của nam danh ca - ca sĩ Duy Cường lại bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại bài đăng của Ngọc Sơn kèm dòng nhắn: "Yêu quá ba ơi, con chúc mừng ba lên chức". Động thái này càng khiến dư luận thêm phần bàn tán sôi nổi.

Hình ảnh nam danh ca chia sẻ với người hâm mộ gần đây

Thực tế, trong nhiều năm, ông đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ không ít người trẻ, đặc biệt là các học trò theo đuổi con đường âm nhạc. Với ông, tình cảm gia đình không chỉ gói gọn trong quan hệ huyết thống mà còn đến từ sự gắn bó và trách nhiệm.