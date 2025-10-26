Chân dung ông hoàng nhạc sến miền Tây bỏ TP.HCM về Phú Quốc xây biệt thự nghìn m2

Ông hoàng nhạc sến miền Tây nổi danh



Chế Thanh tên thật là Thái Chế Thanh, sinh năm 1967, được biết tới là ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc Bolero và trữ tình quê hương. Anh còn được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc sến miền Tây" nhờ chất giọng ấm áp, truyền cảm và ngoại hình điển trai.

Chế Thanh

Chế Thanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương. Cha anh là soạn giả Thái Quốc Nam, mẹ là nghệ sĩ cải lương kiêm trưởng đoàn Bạch Liên Hoa. Anh sớm bộc lộ năng khiếu và ước mơ trở thành nghệ sĩ nối nghiệp gia đình.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Chế Thanh thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu khóa 4 (cùng khóa với Nhật Cường, Hoàng Sơn), và thậm chí còn đỗ thủ khoa chuyên ngành cải lương.

Năm 1990, anh tham gia Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc Việt Nam tại Cần Thơ và đoạt Huy chương Vàng.

Sau một thời gian gắn bó với cải lương, Chế Thanh quay trở lại con đường ca nhạc. Sự nghiệp của anh thực sự bùng nổ khi anh tham gia vào chương trình ca nhạc nổi tiếng "Mưa Bụi" của hãng Kim Lợi Studio.

Các ca khúc của anh trong chương trình Mưa Bụi và các album riêng đã chinh phục khán giả cả nước, đưa tên tuổi Chế Thanh lên hàng ngôi sao.

Anh đã tạo dấu ấn sâu đậm với nhiều ca khúc bất hủ như "Lời Đắng Cho Cuộc Tình", "Tình Nghèo Có Nhau", "Say Tình Đã Bay Xa", "Em Hãy Về Đi", "Nhẫn Cỏ Cho Em", và đặc biệt là ca khúc mang đậm chất miền Tây "Yêu Chị Hai Lúa".

Ngoài nhạc trữ tình, anh còn tham gia biểu diễn nhạc Phật giáo và sáng tác nhiều thể loại, bao gồm cả tân nhạc và vọng cổ.

Chế Thanh không chỉ là một giọng ca ngọt ngào, cảm xúc mà còn là một nghệ sĩ đa tài, có đóng góp không nhỏ vào dòng chảy của nhạc trữ tình Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu "Ông hoàng nhạc sến miền Tây" mà khán giả ưu ái dành tặng.

Bỏ TP.HCM về Phú Quốc xây biệt thự cả nghìn m2

Chế Thanh là một ca sĩ khá kín tiếng về đời tư. Anh kết hôn đã lâu và có ba người con. Một trong số các con của anh là Phạm Thủy Tiên, cũng tham gia ca hát và từng gây chú ý khi tham gia chương trình Sao Nối Ngôi.

Trước cổng biệt thự của Chế Thanh

Hiện tại, Chế Thanh ở Phú Quốc cùng vợ. Căn nhà có sân rộng phía trước và một khoảng sân bên hông nhà để đậu ô tô.

Bên trong nhà Chế Thanh bài trí ngăn nắp, gọn gàng, có một quầy bar nhỏ, phòng khách rộng.

Như vậy, có thể thấy, tuy xây nhà sống cùng vợ ở Phú Quốc như thi thoảng Chế Thanh vẫn vào Sài Gòn để đi show, làm một số công việc. Xong xuôi thì anh lại bay ra Phú Quốc ở.

Các con của Chế Thanh cũng sống cùng bố mẹ ở Phú Quốc chứ không ở Sài Gòn. Anh nói: "Ba đứa con của tôi, mỗi đứa nuôi một con mèo".

Về cơ duyên dọn ra Phú Quốc sống, Chế Thanh nói: "Tôi gặp chị trưởng ban tổ chức ở một chương trình ca nhạc và được chị nhận làm em kết nghĩa.

Đất này là của chị ấy vì chị ấy kinh doanh bất động sản và mới khai hoang nó xong. Chị ấy hỏi tôi có mua không thì chị ấy để lại cho.

Tôi mua nhưng ban đầu chỉ tính để đó thôi, không tính ở. Tôi mua từ 2019. Nhưng đến khi tôi ra đây làm giấy tờ thấy bên Sun họ xây dựng rực rỡ quá nên quyết dọn hết về đây ở.

Cả nhà tôi có mình tôi ra đây ở cùng vợ con. Nhiều đồng nghiệp của tôi ra Phú Quốc thì thích lắm, nhưng không ai biết sắp xếp công việc để ở lại như thế nào, chỉ ra chơi thôi.

Tôi ở lại được Phú Quốc vì tôi có công việc ở đây. Ngoài đi hát, tôi còn làm ban tổ chức, sắp xếp các chương trình ca nhạc nên cũng có thuận lợi. Nếu tôi chia đều được công việc thì mỗi tháng tôi ở Phú Quốc hai tuần, ở Sài Gòn hai tuần.

Chỉ có tôi cân bằng được cuộc sống khi ở Phú Quốc, còn các nghệ sĩ khác ra đây dủ rất thích nhưng không biết làm như thế nào. Tôi phải có cái duyên lớn lắm mới làm được chuyện đó".

Trong biệt thự, anh làm hẳn một phòng thu riêng với máy móc hiện đại, đắt tiền để làm việc.

Nam ca sĩ có một tủ kính trưng bày nhiều giải thưởng, băng đĩa từ ngày xưa, cất làm kỷ niệm. Sau phòng khách, Chế Thanh xây một quầy bar riêng để mời khách tới chơi, cất nhiều rượu quý.

Phía sau biệt thự là một gian rộng Chế Thanh dùng làm nơi tiệc tùng bạn bè, để nhiều mô tô đắt tiền. Tiếp đó là nguyên một khu vườn rộng lớn ước chừng diện tích lên đến vài trăm mét vuông, khiến ai cũng trầm trồ. Như vậy, diện tích căn biệt thự của Chế Thanh có thể lên đến cả ngàn mét vuông.