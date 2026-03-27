Cô gái Việt khiến con trai tỷ phú phải thốt lên: "Thành tựu của tôi là thuyết phục cô ấy kết hôn"

Cùng với gia đình Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn thì cặp đôi Linh Rin - Phillip Nguyễn cũng được công chúng dành sự quan tâm. Điểm chung của các cặp con dâu - con trai nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là sống kín tiếng nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ ảnh, nhắn nhủ ngọt ngào đến đối phương và dịp đặc biệt. Mới đây nhất, Phillip Nguyễn khiến nhiều người phải "xin vía" Linh Rin khi công khai bày tỏ với vợ trong dịp kỷ niệm ngày cưới.

Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đăng lại những khoảnh khắc lộng lẫy, hoành tráng trong hôn lễ tại Philippines kèm chia sẻ: "Thành tựu xuất sắc nhất của tôi là khả năng thuyết phục vợ tôi đồng ý kết hôn với tôi. Kỷ niệm vui vẻ nhé em yêu. Cảm ơn em vì đã mang đến cho anh tất cả những điều trái tim anh mong muốn. Cảm ơn em vì gia đình của chúng ta".

Không cần những câu từ quá hoa mỹ, chia sẻ của Phillip Nguyễn thể hiện rõ sự chân thành và ấm áp. Đặc biệt, cách anh gọi việc cưới được Linh Rin là "thành tựu xuất sắc nhất" càng cho thấy vị trí đặc biệt của đối phương. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mạng. Nhiều người cũng dành lời khen cho tình cảm bền chặt, kín tiếng nhưng luôn đủ đầy sự trân trọng mà Phillip Nguyễn với vợ sau khi kết hôn.

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2019. Không phô trương, không ồn ào, chuyện tình của họ được nuôi dưỡng bằng những lần xuất hiện lặng lẽ, những hình ảnh tình cảm nhưng vừa đủ. Phillip Nguyễn – con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn – là một doanh nhân nổi tiếng, còn được biết đến là em chồng của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Còn Linh Rin là hot girl Hà thành, người mẫu, fashionista có tiếng, cô luôn giữ hình ảnh chỉn chu, thanh lịch.

Phillip Nguyễn cầu hôn Linh Rin từ đầu năm 2022 và cả hai có 1 năm để cùng nhau chuẩn bị hôn lễ. Ngày 23/3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức hôn lễ chính thức tại Manila, quê ngoại của chú rể. Buổi lễ diễn ra tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish với hơn 500 khách mời. Dàn khách mời toàn gương mặt đình đám: Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn, Chi Pu, Milan Phạm, Hoa hậu Phương Khánh…Không gian lễ cưới mang đậm màu sắc cổ điển, ngập tràn hoa trắng và ánh nến ấm áp. Lễ đường này là nơi được nhiều cặp đôi thuộc giới thượng lưu ở Philippines chọn, vợ chồng Hà Tăng cũng từng tổ chức cưới tại đây.

Thời điểm đám cưới diễn ra, chỉ một vài khoảnh khắc hiếm hoi được chia sẻ, hình ảnh cô dâu chú rể được hạn chế đăng tải. Trong thư mời, cặp đôi cũng dặn dò khách mời không được làm lộ những bức ảnh của họ trong lễ cưới cho đến khi cả hai công bố thông tin. Sau tròn 1 tháng tổ chức lễ cưới xa hoa ở nước ngoài, Linh Rin mới đăng tải hình ảnh nét căng và bày tỏ: "Cảm ơn gia đình, anh chị em và những người bạn đã không ngại xa xôi, từ khắp 5 châu trên thế giới đã tới chung vui cùng Linh và Phillip - thực sự hạnh phúc, bất ngờ và xúc động trước tình cảm và sự ủng hộ của mọi người trong chặng đường này của Linh và Phillip".

Theo dự kiến, sau đám cưới ở Philippines, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc hoành tráng tại TP.HCM trong tháng 4/2023. Tuy nhiên, ngay sau đó, Linh Rin đã lên tiếng xin lỗi và xác nhận huỷ đám cưới tại Việt Nam. Lý do được cặp đôi đưa ra chính là vì tình hình dịch bệnh thời điểm đó có dấu hiệu phức tạp trở lại, và họ không muốn mạo hiểm sức khoẻ của bất kỳ ai. Nhưng điều khiến công chúng cảm phục hơn cả không chỉ là quyết định huỷ, mà là cách họ chuyển toàn bộ kinh phí tổ chức tiệc, khoảng 1,5 tỷ đồng để làm thiện nguyện. Cụ thể, khoản tiền này được dùng để hỗ trợ các gia đình chính sách và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Đến đầu năm 2024, cả hai đón con gái đầu lòng là bé Caroline Nguyễn (tên thân mật là Cà Rốt). Sau khi về chung một nhà, Linh Rin vẫn giữ lối sống kín đáo, hạn chế chia sẻ đời tư. Cô chủ yếu xuất hiện tại các sự kiện thời trang hoặc trong những khung hình sang trọng, tinh tế. Trong khi đó, Phillip Nguyễn cũng không quá phô trương cuộc sống cá nhân, nhưng thỉnh thoảng vẫn dành những lời ngọt ngào cho vợ vào các dịp đặc biệt.

