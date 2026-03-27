Tin vui: Từ 25/4 đến 28/4 toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí dịch vụ này

Kỳ nghỉ lễ năm nay, người dân cả nước đón thêm một tin vui từ Cố đô Huế khi chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” sẽ mở cửa miễn phí tại Đại Nội Huế trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình diễn ra từ 20h các tối từ ngày 25/4 đến 28/4/2026. Đây là hoạt động điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, mang đến cho người dân và du khách cơ hội đặc biệt để khám phá vẻ đẹp Đại Nội Huế về đêm mà không phải mua vé vào cửa.

“Hoàng cung Huyền ảo” được kỳ vọng sẽ trở thành một trải nghiệm đêm độc đáo, giúp công chúng cảm nhận rõ hơn không gian di sản, kiến trúc cung đình và chiều sâu văn hóa của Cố đô trong một diện mạo mới mẻ, sống động hơn. Việc tổ chức chương trình miễn phí cũng thể hiện nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để nhiều người dân Việt Nam có thể tiếp cận và tận hưởng các giá trị văn hóa truyền thống trong dịp lễ.

Không chỉ là một sản phẩm du lịch đêm đặc sắc, chương trình còn góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động của Festival Huế 2026, đồng thời lan tỏa hình ảnh Huế như một điểm đến văn hóa hấp dẫn, thân thiện và giàu bản sắc.

Với những ai đang có kế hoạch du lịch dịp cuối tháng 4, đây chắc chắn là một cơ hội đáng mong chờ để trải nghiệm không gian hoàng cung theo cách mới lạ và đầy cảm xúc.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế﻿