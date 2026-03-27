Chồng shark Lê Hàn Tuệ Lâm trở thành Phó tổng giám đốc Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ, kể từ ngày 27/3.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972, quốc tịch Pháp, tốt nghiệp kinh tế tại Đại học Paris Assas, có bằng thạc sĩ tài chính của Đại học Paris Dauphine và thạc sĩ luật kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris. Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Ông Nguyễn Đức Thụy - Tổng giám đốc Sacombank (bên phải) chúc mừng ông Loic Faussier nhận nhiệm vụ tại nhà băng. Ảnh: Sacombank

Trước khi gia nhập Sacombank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB), Tổng giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban điều hành tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Ông cũng từng làm việc tại Citibank Paris và giữ vị trí Phó tùy viên tài chính tại Đại sứ quán Pháp ở Bắc Kinh.

Tại LPBank, ông tham gia với vai trò cố vấn cấp cao trong giai đoạn ngân hàng này triển khai tái cơ cấu.

Ông Loic Faussier cũng được biết đến là chồng của Lê Hàn Tuệ Lâm – nhà đầu tư mạo hiểm từng tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Hai người kết hôn năm 2023 và đều hoạt động trong lĩnh vực tài chính - đầu tư.

Shark Lê Hàn Tuệ Lâm và chồng.

Sau bổ nhiệm, Ban tổng giám đốc Sacombank có 12 thành viên, do ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng giám đốc.

Song song với việc kiện toàn nhân sự, Sacombank cho biết đang triển khai các thay đổi về mô hình hoạt động. Ngân hàng đã tinh gọn cơ cấu xuống còn 9 khối nghiệp vụ, áp dụng mô hình quản trị theo ngành dọc từ tháng 1/2025 và định hướng tỷ lệ nhân sự front - back ở mức 80% - 20%.







