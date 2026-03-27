Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chồng shark Lê Hàn Tuệ Lâm trở thành Phó tổng giám đốc Sacombank

Theo Thảo Vân | 27-03-2026 - 20:34 PM | Lifestyle

Chồng shark Lê Hàn Tuệ Lâm trở thành Phó tổng giám đốc Sacombank

Ông Loic Faussier - chồng shark Lê Hàn Tuệ Lâm, cựu CEO SeABank vừa được bổ nhiệm trở thành Phó tổng giám đốc ngân hàng Sacombank.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ, kể từ ngày 27/3.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972, quốc tịch Pháp, tốt nghiệp kinh tế tại Đại học Paris Assas, có bằng thạc sĩ tài chính của Đại học Paris Dauphine và thạc sĩ luật kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris. Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Chồng shark Lê Hàn Tuệ Lâm trở thành Phó tổng giám đốc Sacombank- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Thụy - Tổng giám đốc Sacombank (bên phải) chúc mừng ông Loic Faussier nhận nhiệm vụ tại nhà băng. Ảnh: Sacombank

Trước khi gia nhập Sacombank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB), Tổng giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban điều hành tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Ông cũng từng làm việc tại Citibank Paris và giữ vị trí Phó tùy viên tài chính tại Đại sứ quán Pháp ở Bắc Kinh.

Tại LPBank, ông tham gia với vai trò cố vấn cấp cao trong giai đoạn ngân hàng này triển khai tái cơ cấu.

Ông Loic Faussier cũng được biết đến là chồng của Lê Hàn Tuệ Lâm – nhà đầu tư mạo hiểm từng tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Hai người kết hôn năm 2023 và đều hoạt động trong lĩnh vực tài chính - đầu tư.

Chồng shark Lê Hàn Tuệ Lâm trở thành Phó tổng giám đốc Sacombank- Ảnh 2.

Chồng shark Lê Hàn Tuệ Lâm trở thành Phó tổng giám đốc Sacombank- Ảnh 3.

Shark Lê Hàn Tuệ Lâm và chồng.

Sau bổ nhiệm, Ban tổng giám đốc Sacombank có 12 thành viên, do ông Nguyễn Đức Thụy làm Tổng giám đốc.

Song song với việc kiện toàn nhân sự, Sacombank cho biết đang triển khai các thay đổi về mô hình hoạt động. Ngân hàng đã tinh gọn cơ cấu xuống còn 9 khối nghiệp vụ, áp dụng mô hình quản trị theo ngành dọc từ tháng 1/2025 và định hướng tỷ lệ nhân sự front - back ở mức 80% - 20%.

Bệnh viện quốc tế nơi vợ giám đốc âm nhạc JustaTee sinh con thứ 3: Gói sinh cao nhất hơn 63 triệu đồng, không gian như khách sạn 5 sao



Theo Thảo Vân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trịnh Văn Quyết: “Đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân”

Ông Trịnh Văn Quyết: “Đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân” Nổi bật

Chuyến tàu ‘xịn như khách sạn 5 sao’ mới nhất ở Việt Nam: Đi qua vịnh biển đẹp top 1 thế giới, giá chưa đến 200.000 đồng/người

Chuyến tàu ‘xịn như khách sạn 5 sao’ mới nhất ở Việt Nam: Đi qua vịnh biển đẹp top 1 thế giới, giá chưa đến 200.000 đồng/người Nổi bật

Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân, U45 vẫn đẹp rực rỡ, có bạn trai yêu mến nhưng không cưới

Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân, U45 vẫn đẹp rực rỡ, có bạn trai yêu mến nhưng không cưới

20:34 , 27/03/2026
Cô gái Việt khiến con trai tỷ phú phải thốt lên: "Thành tựu của tôi là thuyết phục cô ấy kết hôn"

Cô gái Việt khiến con trai tỷ phú phải thốt lên: "Thành tựu của tôi là thuyết phục cô ấy kết hôn"

20:14 , 27/03/2026
Tin vui dịp lễ: Từ 25/4, khách Việt được hưởng miễn phí toàn bộ dịch vụ hiếm có này

Tin vui dịp lễ: Từ 25/4, khách Việt được hưởng miễn phí toàn bộ dịch vụ hiếm có này

19:58 , 27/03/2026
"Ông hoàng nhạc sến" đình đám Việt Nam U60 chưa lấy vợ nhưng đã có 3 con, ở biệt thự dát vàng

"Ông hoàng nhạc sến" đình đám Việt Nam U60 chưa lấy vợ nhưng đã có 3 con, ở biệt thự dát vàng

19:37 , 27/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên