Người phụ nữ bất ngờ xông vào nhà hàng “giải cứu” tôm hùm: Bị kiện ra tòa, nhận án treo

Nguyệt Hạ | 19-04-2026 - 12:06 PM | Sống

Người phụ nữ bất ngờ xông vào nhà hàng “giải cứu” tôm hùm: Bị kiện ra tòa, nhận án treo

Một nhà hoạt động vì quyền động vật tại Anh đã gây tranh cãi khi tự ý xông vào nhà hàng để “giải cứu” tôm hùm. Hành động tưởng như nhân đạo lại khiến hai con vật thiệt mạng và chính cô phải hầu tòa.

Theo truyền thông Anh đưa tin, sự việc xảy ra ngày 10/4 tại một nhà hàng ở thành phố Weymouth, hạt Dorset.

Emma Smart (47 tuổi) là một nhà hoạt động vì quyền động vật. Khi đứng bên ngoài nhà hàng, cô nhìn thấy hai con tôm hùm trong bể kính và cho rằng chúng sắp bị đem chế biến nên quyết định “ra tay giải cứu”.

Lợi dụng lúc nhân viên mở cửa tiễn khách, Smart bất ngờ xông vào bên trong, lao thẳng đến bể nuôi. Bất chấp sự ngăn cản, cô đẩy nhân viên sang một bên, nhanh chóng vớt một con tôm hùm rồi chạy ra ngoài.

Nhân viên nhà hàng ngăn cản Emma Smart đem con tôm hùm chạy ra ngoài. (Ảnh: perthnow)

Không dừng lại ở đó, Smart chạy một mạch ra cảng gần đó và ném con tôm xuống biển lạnh với lực mạnh, tin rằng mình vừa hoàn thành một hành động “phóng sinh chính nghĩa”.

Tuy nhiên, chủ nhà hàng, ông Sean Cooper cho biết hai con tôm hùm này không phải thực phẩm mà là “thú nuôi”, được chăm sóc suốt hơn 2 năm rưỡi nhằm phục vụ mục đích giáo dục trẻ em về sinh vật biển. Chúng thậm chí còn có tên riêng.

Điều đáng nói, đây là loài tôm hùm sống trong môi trường nước ấm Địa Trung Hải, vốn quen với điều kiện nhiệt độ ổn định trong bể nuôi. Việc bị ném đột ngột xuống nước biển lạnh, cộng với lực va chạm mạnh khiến con tôm gần như chết ngay lập tức. Con còn lại sau đó cũng chết chỉ vài ngày sau, được cho là do bị stress khi mất bạn.

Hai con tôm hùm được nuôi tại nhà hàng (Ảnh: Fast Technology)

Sau vụ việc, Smart bị truy tố với các cáo buộc gây tổn hại động vật, trộm cắp và hành hung người khác. Tại tòa, luật sư của cô lập luận rằng hành vi này xuất phát từ sự bốc đồng và mong muốn bảo vệ động vật.

Cuối cùng, Smart chỉ nhận tội danh gây tổn hại đến động vật và bị tuyên án 8 tháng tù treo, kèm theo lệnh hạn chế trong 3 năm, cấm tiếp cận nhà hàng trong phạm vi 10 mét.

Chủ nhà hàng Cooper bày tỏ thất vọng với phán quyết, cho rằng cơ sở của ông vốn được xây dựng trên mô hình bền vững, thân thiện môi trường, không khác gì những thứ Emma Smart đang theo đuổi nhưng lại trở thành “mục tiêu nhầm lẫn” trong vụ việc này.

(Theo Perth Now, Sina)

Sáng chế tự hào của nhà khoa học Việt Nam: Loại vắc xin thế giới mất 100 năm vẫn chưa sản xuất được

Sáng chế tự hào của nhà khoa học Việt Nam: Loại vắc xin thế giới mất 100 năm vẫn chưa sản xuất được Nổi bật

4 ngành học cũ nhưng không lỗi thời, AI không thể thay thế

4 ngành học cũ nhưng không lỗi thời, AI không thể thay thế Nổi bật

Khi thất nghiệp 2 tháng: Ai mới thực sự “có tiền”?

Khi thất nghiệp 2 tháng: Ai mới thực sự “có tiền”?

11:56 , 19/04/2026
Shipper giao đơn nhưng vào nhà không thấy ai, chủ về lấy camera an ninh đăng lên mạng

Shipper giao đơn nhưng vào nhà không thấy ai, chủ về lấy camera an ninh đăng lên mạng

11:38 , 19/04/2026
Không phải người trẻ từ chối sinh con, họ chỉ ngại việc không biết phải “lo cho con kiểu gì?”

Không phải người trẻ từ chối sinh con, họ chỉ ngại việc không biết phải “lo cho con kiểu gì?”

11:21 , 19/04/2026
Làm việc máy tính 10 tiếng/ngày, nhiều người trẻ mắc bệnh 'xưa nay hiếm'

Làm việc máy tính 10 tiếng/ngày, nhiều người trẻ mắc bệnh 'xưa nay hiếm'

10:46 , 19/04/2026

