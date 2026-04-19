Làm việc máy tính 10 tiếng/ngày, nhiều người trẻ mắc bệnh 'xưa nay hiếm'

Chị Nguyễn Thu Hà (28 tuổi, Phú Thọ) gần đây thường phải chống chọi với những cơn chóng mặt kèm buồn nôn dữ dội. " Tôi là nhân viên kế toán, công việc không thể xa rời chiếc máy tính. Nhưng giờ đây cứ ngồi làm việc một lúc là tôi bị những cơn chóng mặt và buồn nôn hành hạ, gặp thời điểm chuyển mùa bệnh lại càng nặng hơn ", chị Hà kể.

Khám tại bệnh viện Bạch Mai, chị được chẩn đoán bị rối loạn tiền đình dạng chóng mặt tư thế kịch phát lành tính hay còn gọi là thạch nhĩ lạc chỗ, một dạng rối loạn tiền đình ngoại biên.

Cũng thường xuyên ngồi làm việc bằng máy tính liên tục trong ngày, thậm chí có những thời điểm phải làm việc đêm để hoàn thành deadline đến 2-3h sáng mới xong, chị Bùi Huyền Thương (29 tuổi, Hà Nội) thường xuyên lên cơn chóng mặt, hoa mắt, phải nằm một chỗ, nhắm mắt vì mọi thứ xung quanh quay cuồng, không thể tự đi lại.

“ Mỗi lần bị như vậy, ngồi không được mà nằm cũng không xong, kể cả khi đang nằm im mà cứ cảm giác như sắp bị ngã. Mình đi khám và đã được chẩn đoán rối loạn tiền đình, điều trị 2 năm nhưng bệnh vẫn hay tái phát ”, chị kể.

Theo các thống kê y khoa, khoảng 15-20% dân số từng trải qua rối loạn tiền đình ít nhất một lần trong đời. Đáng chú ý, tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng ở nhóm người trẻ, đặc biệt là sinh viên, dân văn phòng, những người có lối sống ít vận động, thường xuyên tiếp xúc với thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại.

Theo ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, lý do người trẻ bị rối loạn tiền đình do chế độ sinh hoạt chưa khoa học, lành mạnh như lịch làm việc dày đặc, phải làm việc liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi; công việc quá áp lực; thường xuyên stress, căng thẳng; đặc biệt ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính; không vận động; thiếu ngủ…

" Sở dĩ rối loạn tiền đình dễ xảy ra với nhân viên công sở, là bởi đây là đối tượng thường ngồi nhiều trong phòng lạnh và tiếp xúc thường xuyên với máy tính. Vai gáy đau mỏi lâu ngày, vùng cột sống cổ dễ bị nhiễm lạnh, làm co thắt động mạch cột sống, dẫn đến rối loạn tiền đình ngoại biên.

Làm việc nhiều giờ liên trên máy tính mà không đứng lên vận động, nghỉ ngơi sau những quãng thời gian ngắn sẽ gây ảnh hưởng tới máu lên não, gây rối loạn tiền đình " - bác sĩ Hằng nói.

Bác sĩ Hằng giải thích, hệ thống tiền đình của cơ thể là một bộ phận rất quan trọng của hệ thần kinh trung ương, giúp cơ thể định vị được vị trí của mình trong không gian ba chiều và giúp con người ngồi hoặc đứng, đi lại dễ dàng.

Khi rối loạn hệ thống này, hệ thần kinh trung ương sẽ không làm được nhiệm vụ của mình, từ đó gây chóng mặt và buồn nôn, đi kèm là bệnh nhân không thể hay khó khăn định vị vị trí của mình trong không gian ba chiều.

Rối loạn tiền đình ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống, sinh hoạt và làm việc. Ở những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, thiếu máu não, nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời, nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ hoàn toàn có thể xảy ra.

Bác sĩ Hằng cho biết tỷ lệ hồi phục khi điều trị người trẻ rối loạn tiền đình thường cao hơn so với người lớn tuổi nếu chẩn đoán chính xác sớm và điều trị đúng cách. Các tế bào và mô trong cơ thể người trẻ hoạt động hiệu quả hơn trong việc phục hồi tổn thương.

Do đó, khi người bệnh thấy triệu chứng chóng mặt, xoay tròn, mất thăng bằng là những biểu hiện thường gặp của bệnh rối loạn tiền đình, cần đi khám sớm, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và đối diện nguy cơ té ngã dẫn đến chấn thương không mong muốn.