Shipper giao đơn nhưng vào nhà không thấy ai, chủ về lấy camera an ninh đăng lên mạng

Nhắc đến nghề giao hàng, ai cũng nghĩ ngay đến vô số tình huống vừa hài hước vừa “khó đỡ” mà các shipper gặp phải mỗi ngày. Trong số đó, có một “kỹ năng” đã trở nên quen thuộc với nhiều người: giao hàng mà không cần gặp mặt. Chỉ cần một cuộc gọi ngắn gọn báo “đơn tới rồi”, shipper có thể xử lý phần còn lại theo cách… đầy sáng tạo, đương nhiên đã có sự đồng thuận từ chủ đơn hàng.

Trên mạng xã hội, không hiếm những đoạn clip ghi lại cảnh các shipper “ruột” giao hàng tới tận nhà trong khi nhà không có ai. Vậy sau khi gọi điện thoại cho chủ nhân đơn hàng, shipper sẽ làm gì? Những hình ảnh sau sẽ đưa ra một phần đáp án.

Theo quy trình thông thường, việc giao hàng sẽ cần người nhận trực tiếp ký nhận hoặc được chụp ảnh xác minh. Thế nhưng trong thực tế, mọi thứ linh hoạt hơn nhiều. Có người đang bận chưa về kịp, có người không tiện ra ngoài, thậm chí cũng có người chỉ đơn giản là… lười mở cổng. Vì vậy, họ thường chủ động nhắn trước, nhờ shipper để tạm hàng ở một vị trí quen thuộc trong nhà.

Trong một số trường hợp khác, nhiều chủ nhà còn báo shipper cứ ném vào nhà. Kết quả, nhiều video ghi lại cảnh shipper có thể nhẹ nhàng “phóng” đơn hàng vào sân, lên ban công hay qua cổng nhà một cách cực kỳ thuần thục xuất hiện. Những pha giao hàng tưởng chừng mạo hiểm ấy lại diễn ra trơn tru đến mức khiến người xem vừa bất ngờ vừa thích thú.

Chính sự quen thuộc và gần gũi của tình huống này khiến các đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi ai cũng từng ít nhất một lần rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Khi tần suất đặt hàng tăng lên, mối quan hệ giữa khách và shipper cũng dần trở nên thân quen. Không cần trao đổi nhiều, cả hai bên đều hiểu ý nhau. Shipper chỉ cần đến nơi, đặt hoặc “thả” hàng đúng chỗ đã thống nhất, sau đó nhắn lại xác nhận là xong, không còn cảnh gọi điện chờ đợi như trước.

Đáng chú ý, phần lớn các đơn hàng kiểu này đều đã được thanh toán từ trước nên việc giao nhận càng trở nên đơn giản. Thậm chí, với đơn hàng chưa thanh toán nhưng biết khách quen và có đủ sự tin tưởng, shipper vẫn có thể để hàng trước rồi mới báo lại để khách chuyển khoản sau.

Câu chuyện giao hàng “không cần gặp mặt” cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội, với hàng loạt bình luận vừa hài hước vừa rất đời thường từ cư dân mạng.

Nhiều người chia sẻ trải nghiệm quen thuộc: shipper đến nơi, để hàng gọn gàng rồi rời đi trong chớp mắt, đến mức chủ nhà nghe tiếng xe chạy ra cũng không kịp nhìn thấy mặt. Có người kể rằng sân nhà rộng nên đơn hàng thường được “đặt” trên bậc thềm, mọi thứ diễn ra nhanh gọn như một thói quen đã hình thành từ lâu.

Không ít ý kiến khác lại nhấn mạnh sự thân quen giữa khách và shipper. Có người nói vui rằng “shipper ruột” của mình thậm chí chẳng cần nhắc chuyện tiền bạc, cứ để hàng vào nhà rồi người nhận tự chuyển khoản sau. Sự tin tưởng ấy dần trở thành một kiểu “luật ngầm” giữa hai bên, không cần nói nhiều vẫn hiểu.

Đặc biệt, có trường hợp mối quan hệ giữa shipper và khách hàng thân thiết đến mức gần như người quen trong nhà. Với những đơn hàng đã trả trước, shipper có thể tự mở cổng, đi vào và đặt hàng đúng vị trí quen thuộc rồi rời đi, tự nhiên như đang ở chính nhà mình.

Những chia sẻ tưởng chừng nhỏ nhặt này lại phản ánh một nét thú vị trong đời sống hiện đại: khi sự tiện lợi lên ngôi, các quy tắc cũng trở nên linh hoạt hơn. Đồng thời, đó cũng là minh chứng cho sự tin tưởng được xây dựng qua thời gian, một điều không quá lớn lao, nhưng đủ khiến cuộc sống thường ngày trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.

