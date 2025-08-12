Nam ca sĩ lên chức Viện phó, thỉnh thoảng chốt đơn một căn nhà, 50 tuổi rất giàu nhưng chưa vợ con

Nguyên Vũ sinh năm 1975, anh được biết đến là một nghệ sĩ đa năng khi tham gia nghệ thuật ở nhiều vai trò như ca sĩ, MC, diễn viên.

Về âm nhạc, Nguyên Vũ từng đoạt giải A cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc năm 1990. Năm 1995, anh trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm băng đĩa nhạc Vafaco và từng là Phó Giám đốc công ty Nhạc Xanh (Green Music Co).

Về phim ảnh, Nguyên Vũ từng tham gia các phim: Lục Vân Tiên, Dollars trắng, Hộ chiếu vào đời, Những cuộc tình trắng đen, Lấy vợ Sài Gòn...

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, nam ca sĩ được bổ nhiệm làm Viện Phó Viện phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam. Khi nhận chức, nam ca sĩ cho biết, anh tin mình sẽ làm tốt ở vai trò mới để mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

“Tôi đã bước qua độ tuổi thiên về cảm xúc nên đã chín chắn hơn với nghề, với đời. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, trong cách đối nhân xử thế chứ không phải người bốc đồng. Và khi làm điều gì tôi đều có sự chỉn chu, suy nghĩ thấu đáo.

Tôi cũng sẽ kết nối các nghệ sĩ uy tín, trách nhiệm đến với các doanh nhân. Ngoài làm nghệ thuật, giờ họ cũng đã biết cách làm kinh doanh”, nam ca sĩ chia sẻ trên báo Thanh Niên về vai trò mới của mình.

Nguyên Vũ nhận chức Viện phó hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Bên cạnh thành công trong nghệ thuật, nam ca sĩ còn sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự, nhà hàng và xế hộp nhờ mát tay kinh doanh. Nam ca sĩ từng gây chú ý khi đầu tư 25 tỷ đồng vào một trường mầm non quốc tế ở Đắk Lắk. Anh cũng mạnh tay đầu tư hàng loạt sản phẩm âm nhạc tiền tỷ mà không quan tâm đến chuyện thu hồi vốn.

Trong giới showbiz, nam ca sĩ nổi tiếng về độ giàu ngầm khi sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Báo Lao Động đưa tin, Nguyên Vũ sở hữu căn biệt thự rộng 1.000 m2 ở Đà Lạt. Biệt thự của nam ca sĩ nằm gần hồ Xuân Hương và công viên Yersin.

Căn biệt thự này có 12 phòng ngủ được xây dựng vào năm 2019 và hoàn thành vào năm 2020. Đây là nơi nam ca sĩ nghỉ lại mỗi lần lên Đà Lạt diễn. Đồng thời, biệt thự cũng là không gian để gia đình Nguyên Vũ nghỉ dưỡng, tránh nóng.

Tại TPHCM, Nguyên Vũ sở hữu căn penthouse 600m2 với 8 phòng ngủ, 10 toilet, 3 phòng khách và 3 khu vực bếp. Hồi tháng 3/2024, Nguyên Vũ còn sắm thêm 2 căn penthouse có hồ bơi riêng ở TPHCM. Nơi đây được dùng "Để bạn bè đến chill chill cho vui", nam ca sĩ viết trên trang cá nhân về tài sản này.

Nam ca sĩ còn mua riêng một căn hộ sang trọng tại TPHCM để báo hiếu mẹ. Nội thất ở phòng khách thiết kế theo phong cách hoàng gia gồm các sofa cỡ lớn và được bài trí tỉ mỉ...

Nam ca sĩ cũng chia sẻ về việc khai trương nhà hàng thứ 3 tại thành phố Montreal, Canada. Theo đó, nam ca sĩ cho biết đã mua cửa hàng này từ vài năm trước, giá trị hiện tại lên tới hơn triệu đô.

Theo chia sẻ của Nguyên Vũ, nhà hàng thứ 3 của anh nằm giữa trung tâm thành phố Montreal gần sát các thương hiệu thời trang lớn và các khách sạn nổi tiếng.

Nguyên Vũ được xem là đại gia ngầm.

Sở hữu nhiều bất động sản giá trị khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Và cả ở nước ngoài.

Dù giàu có, lâu lâu lại chốt đơn một căn nhà mới nhưng nam ca sĩ khiêm tốn nói rằng: "Tôi chắt chiu thôi. Tôi không ăn chơi, không bài bạc. Tôi vẫn luôn nói rằng, mình có cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ khán giả. Tôi tôn trọng và trân quý điều đó nên sự đầu tư này không vô nghĩa” (nguồn: Đời sống pháp luật).

Có sự nghiệp, giàu có, nổi tiếng nhưng ở tuổi 50, nam ca sĩ vẫn chưa một lần công khai chuyện vợ con. Khi được hỏi về chủ đề này, nam ca sĩ cho rằng, đây là góc riêng tư mà anh không muốn người khác chạm vào.

“Không ai chắc hai người có thể đi với nhau suốt đời. Tôi không muốn sau khi chia tay, người ta phải sống với cái mác "vợ cũ Nguyên Vũ", rất khó cho họ. Vì vậy, tôi giữ cho nửa kia trong góc bất khả xâm phạm, đảm bảo họ luôn an toàn. Đổi lại, tôi không giấu bất cứ điều gì về bản thân.

Tôi cần một nơi yên bình để trở về - nơi tôi không phải là ca sĩ, có thể ăn những gì mình thích, làm điều mình muốn một cách thảnh thơi nhất”, Nguyên Vũ nói trên báo Vietnamnet.