Xác xe tăng bất ngờ trồi lên ở biển Quy Nhơn

Theo Trương Định | 21-04-2026 - 20:37 PM | Sống

Vật thể giống một bộ phận trên xe tăng bất ngờ lộ ra dưới đáy biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khi thủy triều rút, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là một bộ phận xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn (Gia Lai), thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, phường Quy Nhơn) người nhìn thấy và đăng tải, cho biết ảnh được chụp chiều 17/4 tại khu vực bãi biển đoạn đầu đường Xuân Diệu. Thời điểm này thủy triều rút sâu nên nhìn thấy. Hình ảnh sau đó được nhiều fanpage chia sẻ rộng rãi.

Khi thủy triều rút sâu vật thể giống xe tăng bắt đầu lộ ra. Ảnh: Quốc Cường.

Trao đổi với Tiền Phong , anh Cường cho biết, qua quan sát ban đầu, anh nhận thấy phần lộ ra có dấu hiệu là một bộ phận của xe tăng, bị gỉ sét nặng. Khi lại gần, anh phát hiện chi tiết này còn liền với một phần khác đang bị vùi sâu dưới lớp cát biển . Tìm hiểu thêm qua các hình ảnh trên mạng, anh Cường cho rằng nhiều khả năng đây là bộ phận của xe tăng M41 do quân đội Mỹ sử dụng.

Vật thể giống xe tăng bất ngờ ‘trồi’ lên ở biển Quy Nhơn. Ảnh: Quốc Cường

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho hay, khu vực này, trước đây lực lượng chức năng cũng trục vớt 2 chiếc xe tăng bị vùi lấp. Qua hình ảnh, vật thể nhiều khả năng là bộ phận xe tăng bị vùi lấp dưới đáy biển. Tuy nhiên, việc xử lý hoặc trục vớt (nếu có) cần phối hợp với các lực lượng quân đội và đơn vị chuyên môn do điều kiện kỹ thuật phức tạp.

Khu vực biển Quy Nhơn nơi vật thể giống xe tăng lộ ra khi thủy triều rút sâu.

Được biết, năm 2007, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), trục vớt 2 chiếc xe tăng khu vực nêu trên, đây là xe tăng của một tiểu đoàn thiết giáp thuộc quân đội chế độ cũ, bị tiêu diệt khi rút lui.

Bệnh viện Bạch Mai đưa lời khuyên với những gia đình đang có ý định đi du lịch

Lời khuyên cho các gia đình hay ăn cơm gạo lứt

Lời khuyên cho người sau tuổi 50: Có 3 việc nên dừng lại nếu không muốn hối hận về sau

20:39 , 21/04/2026
