Nam ca sĩ ngồi không cũng có nửa tỷ mỗi tháng: Có 3 nhà ở Mỹ, 1 nhà ở Việt Nam, vợ 9x cực nóng bỏng

Ca sĩ Tiến Dũng sinh năm 1984, 1 trong 2 thành viên cựu nhóm nhạc The Men nổi tiếng những năm đầu thập niên 2010. The Men là nhóm nhạc được nhiều khán giả yêu thích qua các ca khúc như: Chờ em trong đêm, Hãy để anh yêu em lần nữa, Phai dấu cuộc tình...

Thời đỉnh cao, nhóm cực kỳ đắt show, lịch diễn gần như kín cả tháng, có ngày đi diễn tại 3 thành phố khác nhau. Nam ca sĩ kể trên tờ Vietnamnet: “Với số hit The Men sở hữu khi đó, chúng tôi hoàn toàn có thể đẩy cát-sê lên 100-120 triệu đồng/show.

Tuy nhiên, hai đứa chỉ lấy đúng mức 60 triệu đồng trước đó, lấy số lượng show bù lại. Nhờ vậy, hai anh em được các bầu show quý, luôn đắt show trong nhiều năm", Tiến Dũng nhớ lại. Từ số tiền kiếm được, Tiến Dũng tập kinh doanh bất động sản. Năm 2016, hai thành viên có những hướng đi mới trong sự nghiệp.

2 thành viên của The Men. Tiến Dũng áo xanh.

Về đời tư, nam ca sĩ có cuộc sống viên mãn bên bà xã hot girl Hồ Võ Trang Linh. Nam ca sĩ âm thầm kết hôn năm 2018. Cuộc hôn nhân này được nam ca sĩ giấu khá kín kẽ trước khi bị lộ.

Bà xã của Tiến Dũng không hoạt động trong showbiz, tuy nhiên cô có dung mạo và ngoại hình sexy, nóng bỏng. Dù đã sinh con nhưng Trang Linh vẫn giữ được vóc dáng sexy, quyến rũ và thu hút. Trên trang cá nhân, bà xã của Tiến Dũng thường xuyên chụp những bức hình gợi cảm khoe vóc dáng nóng bỏng.

Năm 2020, Tiến Dũng sang Mỹ định cư cùng vợ con đến bây giờ. Tại Mỹ, nam ca sĩ sống cùng vợ con tại phố biển Malibu, California. Khi qua Mỹ định cư, nam ca sĩ cũng nghiên cứu thị trường bất động sản và dùng số tiền đã tích lũy được trong những năm đi hát để đầu tư.

Một thời gian, nam ca sĩ mua đi bán lại các bất động sản. Song thời gian gần đây, thu nhập chính của anh đến từ việc cho thuê nhà. Nam ca sĩ có 3 căn nhà cho thuê ở Mỹ và 1 căn ở Việt Nam. Tiền thuê nhà của anh mỗi tháng khoảng hơn 20.000 đô, tương đương hơn 500 triệu tiền Việt Nam.

Nhờ nguồn thu này mà mỗi tháng dù ngồi không, nam ca sĩ cũng ung dung, thoải mái về tài chính và dành toàn thời gian cho gia đình.

Âm thầm kết hôn năm 2018.

Bà xã 9x của Tiến Dũng The Men được nhận xét là xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng.

Hàng ngày, nam ca sĩ đều đưa đón con đi học.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, nam ca sĩ cho hay, hàng ngày, anh đưa 2 con gái đi học, lo công việc nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc từng bữa ăn cho con, chia sẻ việc nhà với vợ. Với mọi người có thể đó là nhàm chán nhưng nam ca sĩ lại thấy hạnh phúc.