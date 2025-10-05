Nam ca sĩ có nhà trước Dinh Thống Nhất, ở penthouse 100 tỷ quận 1: Đẹp trai, nổi tiếng, 41 tuổi chưa vợ

Hà Anh Tuấn sinh năm 1984, nổi lên từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm 2006 và lọt top 3 chung cuộc. Sau cuộc thi, Hà Anh Tuấn ra mắt nhiều album cá nhân như Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street rhythm (2015)...

Cùng với sự đồng hành của Cao Trung Hiếu cùng ê-kíp quen thân gắn bó suốt nhiều năm, Hà Anh Tuấn liên tục có những liveshow chất lượng, khiến khán giả hâm mộ nức lòng cả ở trong nước lẫn nước ngoài.

Ở thời điểm thị trường âm nhạc bão hòa, hầu hết liveshow đều ế vé, thua lỗ thì Hà Anh Tuấn vẫn là cái tên đắt giá, vé các show của nam ca sĩ luôn “cháy hàng” ngay khi mở bán dù giá chưa bao giờ “rẻ”.

Không chỉ được yêu mến bởi âm nhạc, Hà Anh Tuấn còn lấy được thiện cảm của phần đông người Việt nhờ tấm lòng thiện nguyện. Hình ảnh của nam ca sĩ được chia sẻ khắp mạng xã hội như một biểu tượng cho nghệ sĩ có trách nhiệm xã hội, nặng lòng với công việc thiện nguyện bằng cả sự chân thành.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Báo Lao Động đưa tin, tháng 3/2020, khi đại dịch ở giai đoạn căng thẳng nhất, Hà Anh Tuấn tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm chuyển giao từ Đức cho Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh với tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Nam ca sĩ còn tham gia ủng hộ cho nhiều quỹ từ thiện. Đơn cử năm 2021, Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng cho quỹ Vaccine, 1 tỉ đồng chống dịch COVID-19. Năm 2023, sau concert Chân trời rực rỡ, Hà Anh Tuấn và rapper Đen Vâu ủng hộ 500 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo ở Ninh Bình và Quảng Ninh...

Năm 2020, trong một lần trả lời phỏng vấn, Hà Anh Tuấn từng nói với đại ý, “dân chơi bây giờ vẫn khoe xe, khoe túi, đồ đạc là lỗi thời rồi. Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người... Dân chơi là chơi kiểu đó”.

Tài giỏi lại có tâm có tầm, Hà Anh Tuấn không ngại thừa nhận mình giàu có. Nam ca sĩ là công tử nhà giàu, sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, nhà anh nằm trên mặt tiền của đường lớn trước Dinh Thống Nhất.

Bố của nam sĩ giữ chức giám đốc công ty TNHH xây dựng, thương mại và du lịch Hồng Hà, một cơ sở kinh doanh chung của đại gia đình hai bên nội ngoại. Năm 23 tuổi, Hà Anh Tuấn vừa đi hát, vừa làm trợ lý cho bố để phụ giúp gia đình việc điều hành công việc kinh doanh.

Sau khi ổn định tài chính, năm 2010, anh tự tách khỏi gia đình và cùng các cộng sự thân thiết mở một công ty riêng chuyên tổ chức, sản xuất các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, giữ chức danh Phó Tổng giám đốc.

Nam ca sĩ thường xuyên làm thiện nguyện.

Anh là một trong số ít nghệ sĩ rất có trách nhiệm với cộng đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Anh Tuấn đang đảm nhận cương vị tổng giám đốc công ty về giải trí - nhà sản xuất các sự kiện âm nhạc đình đám khi các ngôi sao lớn về Việt Nam như: Super Junior, II Divo, Ronan Keating, Kelly Clarkson,...

Hà Anh Tuấn chưa bao giờ khoe đồ hiệu nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, trang phục của anh đều là hàng hiệu với giá trị không nhỏ. Hà Anh Tuấn cũng thường xuyên đi du lịch nước ngoài ở những nơi có dịch vụ cao cấp nhất.

Bên cạnh ngôi biệt thự của gia đình tọa lạc trên đường lớn của Sài Gòn, anh còn sở hữu một một căn penthouse ở tầng 45 của tòa Lake thuộc khu phức hợp Grand Marina, Saigon tại cảng Ba Son cũ (góc đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh).

Điểm đáng nói là đây không phải một căn hộ cao cấp thông thường - mà là một căn hộ "hàng hiệu" Marriott nổi tiếng thế giới.

Tổng diện tích căn penthouse của Hà Anh Tuấn gần 240 m2, xây dựng theo dạng duplex với 4 phòng ngủ gồm hai phòng ở tầng dưới, hai phòng ở tầng trên, phòng ngủ chính đặt ở tầng trên căn hộ; 4 phòng tắm trong đó có hai phòng tắm ensuite (phòng tắm kết nối trực tiếp với phòng ngủ).

Phòng khách có diện tích lên tới hơn 65 m2 với ban công rộng thoáng. Phòng khách và phòng ngủ chính có tầm nhìn triệu đô hướng ra sông Sài Gòn và bến du thuyền của Grand Marina, Saigon. Tầng trên của căn penthouse duplex kết nối trực tiếp với các tiện ích trên tầng 46 tòa Lake, bao gồm bể bơi, phòng gym...

Căn nhà của gia đình Hà Anh Tuấn trước Dinh Thống Nhất.

Căn penthouse anh đang ở.

Nằm tầng 45 của một khu cao cấp.

Trị giá ước tính 100 tỷ đồng.

Dù nổi tiếng, giàu có, điển trai nhưng nam ca sĩ vẫn độc thân ở tuổi 40

Trả lời phỏng vấn của báo Dân trí, Hà Anh Tuấn xác nhận thông tin trên. Nam ca sĩ nói: "Quyết định mua căn hộ lần này đến từ suy nghĩ đơn thuần - nếu có cách làm cho bản thân hạnh phúc hơn, sống thoải mái hơn thì tại sao lại không làm? Với tôi, đây không chỉ là một tài sản mà còn ghi dấu một cột mốc, một món quà tự thưởng thay cho lời công nhận đối với những nỗ lực của bản thân trong nhiều năm qua," nam ca sĩ chia sẻ.

Tờ Thể thao văn hóa viết, dự án mà Hà Anh Tuấn chọn lựa được giới bất động sản Việt gọi là hiện tượng của năm 2021 khi đạt mức giá kỷ lục 15.000 USD/m2. Như vậy căn penthouse của nam ca sĩ ước tính trị giá cả 100 tỷ đồng.

Về chuyện tình cảm, nam ca sĩ sinh năm 1984 cực kỳ kín tiếng. Anh chưa từng công khai bạn gái nhưng vẫn dính tin đồn tình cảm với 3 bóng hồng đều là ngôi sao đình đám của showbiz Việt: Phương Linh, Mỹ Tâm và Thanh Hằng. Dù vậy hiện tại, mỗi người đều cuộc sống riêng đầy hạnh phúc.

Chính vì quá kín tiếng lại vẫn độc thân, chưa vợ ở tuổi 40 nên nhiều người tỏ ra tò mò trước gout bạn gái của anh. Nói về gout bạn gái lý tưởng, anh từng chia sẻ trên tờ Eva rằng: “Mẫu người phụ nữ của Tuấn là mạnh mẽ, cá tính nhưng ẩn chứa bên trong là nữ tính. Tôi bị ấn tượng với những phụ nữ thẳng thắn và ngọt ngào”.