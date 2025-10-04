Vừa ủng hộ nửa tỷ đồng cho người dân vùng bão, người hâm mộ nam ca sĩ này tiếp tục chi 400 triệu đồng đấu giá làm từ thiện

Chiều 4/10, sự kiện Meet & Greet dành cho SOOBIN và KINGDOM - tên fandom của ca sĩ tại Hà Nội đã thu hút hàng trăm người từ Nhật Bản, TP Hồ Chí Minh, Biên Hoà… đến để có cơ hội gặp gỡ thần tượng. Trong khuôn khổ sự kiện, fan của SOOBIN đã tham gia đấu giá trang sức để gây quỹ xây điểm trường vùng cao.

Lắc tay The King – Bản giới hạn chỉ có duy nhất 1 chiếc được chế tác tinh xảo từ vàng 14K đính kim cương lab-grown, cũng là chiếc lắc tay SOOBIN đã đeo trong TVC quảng bá bộ sưu tập SOOBIN’S QUEEN. Tác phẩm được chế tác độc bản, không có chiếc thứ hai. Giá khởi điểm của lắc tay The King là 99 triệu đồng, với bước giá là 5 triệu đồng.

Sau nhiều lượt đấu giá gay cấn, lắc tay độc bản đã thuộc về anh Hoàng Anh Tuấn với 250 triệu đồng. Anh cho biết vợ anh tuổi Thân, lại yêu mến SOOBIN lâu năm nên anh đấu giá tặng vợ.

Tiếp theo là bộ trang sức Golden Monkey - bao gồm 01 Dây chuyền và 01 đôi Bông tai mang biểu tượng chú khỉ đội vương miện tượng trưng cho "Golden Monkey SOOBIN". Bộ trang sức chế tác bằng vàng 14K đính kim cương lab-grown dành tặng sinh nhật nghệ sĩ SOOBIN. Tác phẩm chỉ có hai bản - một thuộc về SOOBIN, một sẽ xuất hiện tại phiên đấu giá dành cho người hâm mộ. Giá khởi điểm của bộ trang sức Golden Monkey là 99 triệu đồng, với bước giá là 5 triệu đồng.

Phiên đấu giá kết thúc với mức giá 160 triệu đồng dành cho Hà My - một fan lâu năm của SOOBIN. “Đây là cơ hội có một không hai để sở hữu đồ đôi cùng SOOBIN. Và tuyệt vời hơn là giúp những em nhỏ vùng cao có nơi học tập khang trang, ấm áp. Tôi cũng như các bạn trong KINGDOM, luôn đồng hành cùng thần tượng mang đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội”, Hà My chia sẻ.

SOOBIN đeo trang sức cho fan thắng đấu giá



Tổng số tiền 410 triệu thu được dùng để xây dựng điểm trường Huổi Quang 1, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ, tỉnh Điện Biên. Điểm trường Huổi Quang 1 với 41 học sinh và 3 giáo viên đang phải dạy, học trong 2 phòng học và 1 phòng công vụ tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng.

Tại Meet & Greet, SOOBIN cảm ơn fan đã đồng hành trong sự nghiệp và cả các hoạt động vì cộng đồng. Ca sĩ cho biết luôn nỗ lực cống hiến để đền đáp tình cảm của người hâm mộ. “Nếu không có các bạn, những show diễn, tác phẩm, dự án của mình chắc chắn sẽ không thể được thực hiện trọn vẹn, thành công như hiện nay. Luôn cảm ơn các bạn vì những điều tuyệt vời, những điều tưởng như là không tưởng”, anh nói.

Fan SOOBIN là một trong những cộng đồng fan mạnh tay chi tiền trong các hoạt động gây quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Hôm 2/10, ca sĩ cùng FC Kingdom chung tay quyên góp 520 triệu đồng gửi tới người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Bualoi. Tháng 8, KINGDOM quyên góp hơn 168 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Tháng 7, Fanclub đóng góp hơn 100 triệu đồng cho dự án trồng rừng ở Bản Liền.

Hồi tháng 3, fan SOOBIN gây chấn động khi chi hẳn 900 triệu để đấu giá chiếc cúp vàng đặc biệt dành tặng cho idol tại lễ trao giải Cống hiến. Toàn bộ số tiền đấu giá cũng được dùng để xây trường học cho trẻ em vùng cao.

SOOBIN là một trong những tên tuổi hàng đầu trong làng âm nhạc Việt Nam hiện nay. Ca sĩ được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 nhờ những đóng góp trong việc phổ biến và làm mới âm nhạc truyền thống qua các dự án như “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Anh cũng đạt cú “hat-trick” tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2025 khi đoạt các hạng mục Nam ca sĩ của năm, Album của năm (“Bật nó lên”) và Music Video của năm (“Giá như”).

Năm 2025, SOOBIN đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng với “SOOBIN Live Concert: All-rounder”, hai đêm diễn tại Hà Nội “cháy vé” chỉ trong 12 phút, và tiếp tục tổ chức ngày diễn thứ ba tại TP. HCM với sân khấu hoành tráng vào tháng 11. Ca sĩ cũng đảm nhận vai trò mentor chính của đội hình “Tân binh thăng cấp” trong show thực tế, cùng định hướng và hỗ trợ các bạn trẻ bước lên con đường debut.

Ca sĩ luôn tích hợp các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và dự án giao lưu văn hóa trong kế hoạch của mình để âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là sứ mệnh lan tỏa giá trị đến xã hội.