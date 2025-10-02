1 năm sau khi giã từ sự nghiệp, huyền thoại Nadal chuyển sang đam mê 1 môn thể thao: Nhẹ nhàng, ít chấn thương, còn dễ tạo quan hệ

Tháng 10 năm ngoái, “huyền thoại sân đất nện” Rafael Nadal giã từ sự nghiệp quần vợt đầy huy hoàng. "Xin chào tất cả mọi người. Tôi ở đây để thông báo cho bạn biết rằng tôi sẽ giã từ quần vợt chuyên nghiệp,” Rafael Nadal nói trong đoạn video được anh đăng tải lên trang cá nhân trên nền tảng X vào ngày 10/10/2024.

Trong suốt hành trình thi đấu, Nadal đã giành tổng cộng 22 danh hiệu Grand Slam, nổi bật nhất là 14 lần đăng quang tại Roland Garros. Anh cũng nằm trong nhóm hiếm hoi ba tay vợt từng hoàn tất Career Golden Slam – bộ sưu tập cả bốn Grand Slam và huy chương vàng Olympic.

Ngoài ra, Nadal sở hữu 92 chức vô địch ATP Tour, bao gồm 36 danh hiệu Masters và 63 lần lên ngôi trên mặt sân đất nện – nền tảng làm nên biệt danh gắn liền với sự nghiệp của anh. Tay vợt người Tây Ban Nha còn giành hai huy chương vàng Olympic, năm 2008 ở nội dung đơn và năm 2016 ở nội dung đôi. Trong 209 tuần, anh từng nắm giữ vị trí số một thế giới trên bảng xếp hạng ATP.

Không chỉ để lại dấu ấn bằng thành tích, Nadal còn được ngưỡng mộ nhờ bản lĩnh kiên cường, luôn thi đấu đến cùng dù phải đối mặt với nhiều chấn thương dai dẳng, đặc biệt trong hai năm cuối trước khi giải nghệ.

Một trong những căn bệnh khiến sự nghiệp của Nadal gặp nhiều trở ngại là hội chứng Muller-Weiss – tình trạng xương bàn chân phát triển bất thường, khiến bàn chân phẳng, thiếu độ cong tự nhiên và dẫn đến những cơn đau nhức kéo dài. Từ năm 2005, anh phải thi đấu bằng giày thiết kế riêng để giảm tải áp lực.

Không dừng lại ở đó, chấn thương đầu gối cũng là nỗi ám ảnh lớn với Nadal, bắt đầu từ nửa cuối năm 2007. Những tổn thương dây chằng và gân đầu gối trở thành hệ quả từ lối chơi phòng ngự, kiên trì bám bóng và kéo dài từng pha trao đổi. Khả năng giao bóng không phải thế mạnh càng khiến anh phải vắt sức nhiều hơn trong các trận đấu, khiến đầu gối chịu thêm áp lực nặng nề.

Nadal tiết lộ bác sĩ phán anh phải sống với nó đến cuối đời. "Sự thật là hiện trạng gối và bàn chân khiến tôi không còn được chơi các môn mạnh bạo như bóng đá, bóng bầu dục. Golf thì được, có thể thi thố, lại nhiều cơ hội xã giao. Trình thấp cũng có thể đấu trình cao nhờ handicap", Nadal tâm sự.

Chính vì thế, sau khi khép lại sự nghiệp quần vợt, Rafael Nadal đã xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trước công chúng: Đó là một tay golf nghiệp dư đầy đam mê.

Tháng 7 vừa qua, huyền thoại người Tây Ban Nha đã tạo dấu ấn đặc biệt trên sân cỏ khi thực hiện thành công cú “hole-in-one” ấn tượng tại Câu lạc bộ Golf Alcanada, Alcudia (Mallorca).

Trên Instagram cá nhân, Nadal phấn khởi chia sẻ khoảnh khắc này: “Không phải ngày nào cũng có cơ hội tạo nên một cú hole-in-one.” Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ lẫn giới thể thao.

Thành tích bất ngờ ấy còn được PGA Tour – giải golf danh giá của Mỹ – nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức thậm chí còn ví cú đánh ấy với những lần Nadal từng ghi “ace” (giao bóng ăn điểm trực tiếp) trên sân quần vợt, như một cách liên hệ thú vị giữa hai môn thể thao.

Không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc viral mạng xã hội, Nadal thời gian qua cũng cho thấy sự nghiêm túc khi theo đuổi golf ở cấp độ nghiệp dư. Anh từng cán đích ở vị trí thứ 16 tại Giải vô địch quần đảo Balearic năm ngoái, minh chứng cho niềm đam mê và quyết tâm của mình với môn thể thao mới.

Trên thực tế, golf thường được xem là môn thể thao có cường độ nhẹ nhàng, nguy cơ chấn thương thấp hơn so với nhiều bộ môn đối kháng hay vận động mạnh. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là người chơi có thể chủ quan. Nếu không được thực hiện đúng cách, bộ môn này vẫn tiềm ẩn những rủi ro gây chấn thương ở vùng thắt lưng, cổ tay, khuỷu tay, vai, gáy, thậm chí cả vùng đầu, cổ và mắt.

Nguyên nhân phổ biến nhất xuất phát từ việc người chơi không nắm vững kỹ thuật và tư thế chuẩn khi tập luyện. Nếu không được điều chỉnh kịp thời, các tổn thương này có thể trở nên nghiêm trọng và ảnh hưởng lâu dài.

Để hạn chế rủi ro, bạn nên lưu ý những điều sau đây:

- Cần khởi động kỹ lưỡng, đặc biệt là các khớp gối và cổ tay, đồng thời luyện tập đúng kỹ thuật và có thể tận dụng chính gậy golf để làm nóng cơ thể trước khi thi đấu.

- Việc sử dụng găng tay, băng hỗ trợ hay các thiết bị bảo hộ khác cũng góp phần giảm áp lực lên cơ – khớp.

- Người chơi cần tránh tập luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời bảo vệ da và mắt bằng kính, quần áo chống nắng để hạn chế tác hại từ tia UV.

- Bổ sung nước đều đặn trong suốt quá trình vận động, tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản, dừng ngay khi có dấu hiệu đau nhức và chủ động thăm khám bác sĩ khi cần thiết.

