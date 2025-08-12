Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam ca sĩ “mỏ hỗn nhất vbiz” visual như “xé truyện bước ra” khiến đám đông phát cuồng hét lớn: Đẹp trai quá!

12-08-2025 - 18:36 PM | Sống

Sự xuất hiện của mỹ nam này khiến SVĐ Mỹ Đình thêm bùng cháy.

Tối ngày 10/8, Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút 50 nghìn khán giả từ nhiều tỉnh thành tới tham dự. Là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất đất nước dịp Đại lễ 2/9 sắp tới, quy mô và sức lan tỏa của Tổ Quốc Trong Tim đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.  

Không chỉ thông điệp tôn vinh cha ông và dân tộc, điều làm nên sự đặc biệt chính là dàn line-up quy tụ toàn nghệ sĩ đình đám như NSND Thu Huyền, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Võ Hạ Trâm, Thanh Duy, Hà Lê, Suboi… Đến chương 3 chương trình, tâm điểm sự chú ý đổ dồn vào sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh.  

Nam ca sĩ “mỏ hỗn nhất vbiz” visual như “xé truyện bước ra” khiến đám đông phát cuồng hét lớn: Đẹp trai quá!- Ảnh 1.

Nam ca sĩ “mỏ hỗn nhất vbiz” visual như “xé truyện bước ra” khiến đám đông phát cuồng hét lớn: Đẹp trai quá!- Ảnh 2.

Noo Phước Thịnh chỉ biểu diễn đúng 1 bài là Tôi Yêu Việt Nam

Dù chỉ trình diễn đúng 1 ca khúc là Tôi Yêu Việt Nam, Noo Phước Thịnh vẫn khiến người xem si mê trước giọng hát truyền cảm, ấm áp trên nền nhạc đầy tự hào. Tại đây, nam ca sĩ diện lên mình bộ trang phục đỏ nổi bật, visual trẻ trung như “xé truyện bước ra”.   

Cận cảnh visual của Noo Phước Thịnh trên màn hình LED

Qua màn hình LED, dân tình không khó để nhìn ra vẻ ngoài trẻ trung dù đã chạm ngưỡng U40. Nhan sắc “ăn thịt đường tăng” của Noo Phước Thịnh khiến đám đông dưới khán đài đứng ngồi không yên, liên tục hét lớn: “đẹp trai quá”. Chỉ góp mặt trong vài phút mà Noo Phước Thịnh đã gây sốt MXH.   

Nam ca sĩ “mỏ hỗn nhất vbiz” visual như “xé truyện bước ra” khiến đám đông phát cuồng hét lớn: Đẹp trai quá!- Ảnh 3.

Khán giả liên tục hét lớn "đẹp trai quá"

Netizen khẳng định Noo Phước Thịnh không hề ăn ảnh, ở ngoài đời còn “cực phẩm” hơn nhiều. Bên cạnh giọng hát live tốt, một số ý kiến còn hóm hỉnh cho biết họ còn không để ý đến ca khúc hay anh chàng hát như nào vì mải nhìn thần tượng, trong đầu thì xuýt xoa visual nam ca sĩ.   

Nam ca sĩ “mỏ hỗn nhất vbiz” visual như “xé truyện bước ra” khiến đám đông phát cuồng hét lớn: Đẹp trai quá!- Ảnh 4.

Nam ca sĩ “mỏ hỗn nhất vbiz” visual như “xé truyện bước ra” khiến đám đông phát cuồng hét lớn: Đẹp trai quá!- Ảnh 5.

Nam ca sĩ “mỏ hỗn nhất vbiz” visual như “xé truyện bước ra” khiến đám đông phát cuồng hét lớn: Đẹp trai quá!- Ảnh 6.

Nam ca sĩ “mỏ hỗn nhất vbiz” visual như “xé truyện bước ra” khiến đám đông phát cuồng hét lớn: Đẹp trai quá!- Ảnh 7.

Noo Phước Thịnh như hoàng tử "xé truyện bước ra"

Theo Bạch Khởi

Phụ nữ số

