“Tổ quốc trong tim” – Khi nghệ thuật lay động trái tim dân tộc

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức, Công ty CP Sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright thực hiện.

Không chỉ là một đêm biểu diễn, "Tổ quốc trong tim" hướng đến trở thành một hành trình nghệ thuật xúc động, đưa công chúng trở về với ký ức hào hùng của dân tộc và khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước trong thời đại mới.

Âm nhạc – Cầu nối giữa quá khứ và hiện tại

Mang thông điệp "Tổ quốc chẳng ở đâu xa – Tổ quốc nằm ở trong tim mỗi người", chương trình quy tụ hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại kết hợp cùng chất liệu truyền thống. Mỗi tiết mục là một lát cắt lịch sử, gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng – biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và tinh thần dân tộc Việt Nam.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Suboi, Đông Hùng, nhóm Oplus… Đặc biệt, lực lượng quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 – những người từng đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) – cùng nhiều vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam như Quang Hải, Ánh Viên, Phạm Quang Huy, Lê Văn Công… cũng sẽ xuất hiện trong chương trình.

Sân khấu khổng lồ được thiết kế theo hình chữ "V" cao 26m – tượng trưng cho Việt Nam và Victory (chiến thắng) kết hợp cùng công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật mãn nhãn, nơi khán giả được sống lại dòng chảy lịch sử hào hùng.

"Ngôi sao duy nhất là ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc"

Theo ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, chương trình không hướng đến tôn vinh một cá nhân nghệ sĩ nào, bởi "ngôi sao duy nhất tại đây là ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc". Chính vì vậy, mọi khâu chuẩn bị từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, cho tới từng chi tiết nhỏ như thiết kế vé mời đều được đầu tư kỹ lưỡng.

Ban Tổ chức xác định tiêu chí cao nhất trong biểu diễn là chất lượng nghệ thuật và thông điệp chính luận rõ ràng. Đây không chỉ là cách tôn vinh lịch sử, mà còn là cách thể hiện trách nhiệm với khán giả, với đất nước.

Khoảnh khắc gắn kết triệu con tim

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương trình sẽ là khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng và hát vang "Tiến quân ca" tại sân vận động Mỹ Đình. Đây không còn đơn thuần là một tiết mục, mà là biểu tượng của sự gắn kết, nơi người dân trở thành một phần của chương trình, cùng chung nhịp đập với trái tim Tổ quốc.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ: "Chúng tôi muốn tạo ra một ‘Concert Quốc gia’, nơi ông bà, cha mẹ và con cháu đều có thể cùng xúc động, cùng tự hào và cùng hướng về cội nguồn dân tộc."

Chương trình cũng là lời tri ân đến các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, đồng thời truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ – những người sinh ra trong thời bình nhưng vẫn cần nuôi dưỡng tình yêu nước bằng những giá trị tinh thần sâu sắc.

Dấu ấn của Sun Bright: Khi sáng tạo đi cùng trách nhiệm

Là đơn vị thực hiện chương trình, Sun Bright đã khẳng định năng lực tổ chức qua nhiều chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước. Ở "Tổ quốc trong tim", đội ngũ của Sun Bright không chỉ mang đến giải pháp dàn dựng hiện đại, mà còn khéo léo kết hợp công nghệ với bản sắc văn hóa Việt, tạo nên những tiết mục vừa giàu cảm xúc, vừa mang đậm tinh thần dân tộc.

Mỗi chi tiết, từ cách xử lý hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, đến bố trí nhân sự hậu trường đều được trau chuốt, với tinh thần coi đây là một "món quà nghệ thuật" dành cho khán giả cả nước.

Đại diện Sun Bright cho biết: "Chúng tôi ý thức được rằng đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà là một phần trong ký ức tập thể của người Việt trong dịp trọng đại Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9".

"Tổ quốc trong tim" không đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật, mà là sự kiện mang ý nghĩa thiêng liêng, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và niềm tin vào tương lai của dân tộc.

Khi những ánh đèn sân khấu khép lại, điều còn đọng lại sẽ không chỉ là âm vang của những ca khúc, mà là ánh sáng của niềm tự hào dân tộc được lan tỏa trong lòng mỗi khán giả. Đó chính là khi nghệ thuật vượt qua ranh giới sân khấu, để thực sự chạm đến trái tim dân tộc.