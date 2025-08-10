Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'
10-08-2025 - 16:50 PM |
Sống
Dù 20h chương trình mới bắt đầu, nhưng từ trưa nay, dòng người đã chen kín trước cổng sân Mỹ Đình, háo hức chờ từng phút để được tham dự concert “Tổ quốc trong tim”.
- 08-08-2025
- 11-06-2025
- 10-05-2025
Theo Trần Trang/VTC NEWS
VTC NEWS
Theo VTC NEWS
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/khan-gia-doi-mua-xep-hang-10-tieng-cho-xem-concert-to-quoc-trong-tim-ar958966.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM