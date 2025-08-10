Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-08-2025 - 16:50 PM | Sống

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'

Dù 20h chương trình mới bắt đầu, nhưng từ trưa nay, dòng người đã chen kín trước cổng sân Mỹ Đình, háo hức chờ từng phút để được tham dự concert “Tổ quốc trong tim”.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra vào 20h tối 10/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hứa hẹn mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc, đậm dấu ấn lịch sử và tinh thần dân tộc.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ trưa cùng ngày, hàng nghìn người có mặt trước cổng sân vận động, xếp thành nhiều hàng dài chờ tới lượt vào trong, bất chấp cơn mưa rào nặng hạt.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 3.

Theo khảo sát, phần lớn khán giả đến sớm đều đã đặt vé trước qua hệ thống online. Khi tới sân, họ cần xếp hàng đổi vé đứng, vé ngồi và qua các khâu kiểm tra an ninh trước khi vào trong.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 4.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 5.

Do đó, dù chương trình đến 20h mới bắt đầu, nhưng ngay từ 12h trưa, các lối vào sân Mỹ Đình đã chật kín người.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 6.

“Mình cùng bạn đi xe khách gần 100km ra Hà Nội, nghĩ là trời mưa sẽ vắng hơn nhưng không ngờ vẫn đông kín thế này. Cũng may là bọn mình chuẩn bị áo mưa, đồ ăn nhẹ và nước uống để xếp hàng lâu không bị mệt”, Ngọc Hà (ở Hải Phòng) chia sẻ.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 7.

“Mình biết đến chương trình qua mạng xã hội và đăng ký vé từ sớm. Đây là sự kiện rất ý nghĩa, không chỉ quy tụ nhiều ca sĩ mình yêu thích mà còn truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đi xa, đội mưa cũng không sao, miễn là được hòa vào không khí ấy”, chị Trần Bảo Ngân (ở phường Hà Đông, Hà Nội) nói.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 8.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 9.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 10.

Các khán giả chuẩn bị sẵn áo mưa, ô che khi chờ xem concert "Tổ quốc trong tim".

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 11.

Chương trình “Tổ quốc trong tim” được đầu tư quy mô lớn với sân khấu hình chữ V cao hơn 26m, chia thành 4 khu vực mang tên Độc lập – Tự do – Hạnh phúc – Cờ đỏ Sao vàng. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở các thế hệ, cùng 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 - lực lượng từng đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga).

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 12.

Một điểm nhấn đặc biệt là khoảnh khắc cả sân vận động đồng loạt hát vang “Tiến quân ca” dưới ánh sáng hàng chục nghìn chiếc điện thoại, tạo nên “biển sao” lung linh giữa đêm Hà Nội. Đây được xem là phần chạm đến cảm xúc sâu nhất của khán giả, khi âm nhạc, ánh sáng và tinh thần đoàn kết hòa làm một.

Khán giả đội mưa xếp hàng 10 tiếng chờ xem concert 'Tổ quốc trong tim'- Ảnh 13.

Chương trình "Tổ quốc trong tim" tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của lòng yêu nước. Khán giả sẽ được trải nghiệm một đêm nhạc đầy cảm xúc, khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1, với 300 quả pháo tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp.

Công an Hà Nội phô diễn sức mạnh bằng màn truy bắt, khống chế tội phạm như phim hành động, hàng nghìn người reo hò

Theo Trần Trang/VTC NEWS

VTC NEWS

