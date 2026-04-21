Agribank sẽ ngừng giao dịch chuyển tiền trong khoảng thời gian sau

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo sẽ tạm thời gián đoạn một số dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng nhằm phục vụ công tác chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.

Theo kế hoạch của NAPAS, hệ thống sẽ được chuyển đổi từ Trung tâm dữ liệu chính (DC) sang Trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC) nhằm nâng cao chất lượng vận hành và đảm bảo an toàn hệ thống.

Thời gian tạm ngừng giao dịch diễn ra từ 22h ngày 23/4/2026 đến 0h50 ngày 24/4/2026.

Trong khoảng thời gian này, một số giao dịch tại Agribank có thể bị ảnh hưởng, gồm:

- Chuyển tiền qua hệ thống NAPAS trên ứng dụng Agribank eBanking.

- Chuyển tiền trên ứng dụng Agribank Plus tới một số ngân hàng như Citibank, Techcombank, MSB, Viet Capital Bank, ACB, Eximbank, ABBank và Woori Bank Vietnam.

- Các giao dịch qua hệ thống kết nối ARS tới ngân hàng thành viên thuộc hệ thống ACH và liên thông IBFT-ACH.

Ngoài ra, các giao dịch chuyển tiền từ ngân hàng khác về Agribank thông qua hệ thống NAPAS cũng có thể bị gián đoạn trong thời gian trên.

Agribank cho biết một số hệ thống vẫn hoạt động bình thường, gồm:

- Thanh toán song phương Realtime với Vietcombank, BIDV, VietinBank và MB.

- Thanh toán song phương 24/7 với BIDV và VietinBank.

- Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thời gian giao dịch để tránh gián đoạn trong khung giờ nêu trên.