Shipper miền Tây không bao giờ sợ đói, cả nước ghen tỵ

Theo Phác Thái Anh | 22-04-2026 - 13:45 PM | Lifestyle

Không sai khi nói rằng shipper miền Tây cứ đi làm là có thể ổn định thu nhập từ sáng đến tối.

Dạo một vòng trên MXH, dễ nhận ra một điều rằng shipper ở miền Tây có thể lo nắng lo mưa khi chạy ship cả ngày dài, chứ tuyệt nhiên chẳng bao giờ phải lo... đói bụng. Bởi ở đây, chuyện shipper được khách mời vào nhà ăn cơm đã trở thành điều rất đỗi quen thuộc. Thậm chí, nếu đúng thời điểm nhà đang có cỗ có tiệc, có khi shipper còn được rủ rê “nhập hội” luôn, ngồi xuống dùng bữa như người thân trong gia đình. Trên MXH, không khó để bắt gặp những video ghi lại khoảnh khắc shipper miền Tây "ăn ké" bữa cơm cùng khách, luôn thu hút nhiều lượt tương tác vì sự thú vị và gần gũi. Có thể thấy, chỉ cần thêm đôi chén đôi đũa là đôi bên có thể ngồi ăn với nhau rất tự nhiên, như bạn bè lâu ngày gặp lại.

Lý giải "đặc quyền" của shipper miền Tây"

Thực tế, chuyện khách mời shipper vào ăn cơm thì ở đâu cũng có, nhưng ở miền Tây lại diễn ra với tần suất dày hơn hẳn, gần như thành “chuyện thường như ở huyện”. Lý giải điều này, có thể nói là do cả thiên thời lẫn địa lợi, cộng thêm tính cách con người tạo nên một nếp sinh hoạt rất tự nhiên.

Trước hết là tính cách người miền Tây vốn thoải mái, hiền hòa và cởi mở. Người lạ gặp lần đầu cũng dễ nói chuyện như quen lâu ngày, huống chi shipper còn thường xuyên ghé nhà để giao hàng. Chính sự gần gũi sẵn có đó khiến việc mời vào ăn cơm, ngồi chung mâm trở nên rất tự nhiên, không gượng ép. Chỉ cần thêm đôi chén đôi đũa là đã đủ thành một bữa ăn chung vui vẻ. Bên cạnh đó, đặc điểm nhà cửa cũng góp phần tạo nên sự khác biệt. Ở miền Tây, đa số là nhà mặt đất, không gian mở, người giao hàng và gia chủ dễ dàng gặp mặt, trao đổi trực tiếp nên nhanh quen mặt, quen giọng. Còn ở các thành phố lớn, với chung cư cao tầng, giao nhận thường chỉ diễn ra “chớp nhoáng” qua cửa hoặc gửi bảo vệ sảnh chờ, ít có cơ hội trò chuyện nên cũng khó hình thành sự thân thiết như vậy.

