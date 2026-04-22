Shipper ngã xe, làm hỏng đơn trà sữa và bánh tráng: Chủ quán lên tiếng sau đoạn clip "gây bão"

Theo đoạn camera an ninh được chủ quán ở TP.HCM chia sẻ, một nam shipper nhận đơn giao hàng bánh tráng và trà sữa nhưng trên đường đi không may bị quẹt xe và ngã làm toàn bộ đồ ăn thức uống trong đơn bị đổ hỏng. Sau vụ tai nạn, nam shipper quay trở lại quán kể toàn bộ sự cố và báo quán làm lại đồ để kịp giao cho khách.

Thay vì trách móc hay đòi tính tiền, chủ quán đã quyết định làm lại toàn bộ đơn hàng để shipper tiếp tục giao cho khách mà không lấy tiền.

“Anh shipper này em book đơn đi ship, ảnh đi sao bị quẹt xe rớt hết bánh tráng trà sữa luôn nên quay lại bên em làm lại hết cho ảnh. Cuốc xe có 20 mấy ngàn, đền đơn chắc x 6 cuốc xe. Lúc vô báo nhìn mặt ảnh buồn hiu thương lắm” - chủ quán chia sẻ cùng đoạn clip.

Trong đoạn clip, chủ quán nói "Được rồi anh cứ giao giùm em đi" còn nam shipper liên tục cúi đầu, khoanh tay "Dạ em cảm ơn" trước khi rời đi. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi và cùng hàng nghìn lượt cảm thán trước hành động của cả shipper lẫn chủ quán.

Được biết, nữ chủ quán trong clip trên là chị Thư Nguyễn (25 tuổi, Hóc Môn, TP.HCM). Thông tin trên Tri Thức - Znews, chị Thư cho biết hôm 15/4, chị đặt shipper giao hàng với cước phí khoảng 22.000 đồng. Sau khoảng 10 phút rời quán, tài xế quay lại thông báo vừa bị một người khác va quệt khiến bánh tráng và trà sữa bị rơi.

Theo chủ quán, tổng giá trị đơn hàng khoảng 333.000 đồng, gấp nhiều lần thù lao một chuyến đi giao hàng của nam shipper. Sau đó, chị Thư quyết định cho nhân viên làm lại toàn bộ đơn hàng mà không tính tiền. Chủ quán cũng chia sẻ thêm rằng chị thấy nam shipper còn khá trẻ, có thể là sinh viên, nên thấy thương. "Phí giao hàng không nhiều mà bắt bạn đền thì có thể hết tiền công của vài cuốc chạy xe", chị Thư kể trên Tri Thức - Znews.

Sự cố làm đổ ly trà sữa có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cách người trong cuộc đối diện lại khiến nó trở nên đáng nhớ. Người shipper lúng túng trước rủi ro ngoài ý muốn, còn chủ quán không chọn cách làm căng hay đổ lỗi, mà nhẹ nhàng nhận phần thiệt về mình để san sẻ khó khăn với người khác. Chính sự tử tế ấy đã chạm tới cảm xúc của nhiều người bởi giữa những va chạm đời thường, một hành động nhỏ cũng đủ làm dịu đi rất nhiều áp lực.

Sự việc tưởng chừng chỉ là một đơn hàng bị hỏng lại trở thành minh chứng rõ ràng rằng lòng tốt chưa bao giờ là điều xa xỉ. Giá như ai cũng có thể đặt mình vào vị trí của người đối diện, bớt đi một chút trách móc, thêm một chút cảm thông, có lẽ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao. Hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà được kiến tạo từ chính những lựa chọn tử tế rất đỗi giản dị mỗi ngày.