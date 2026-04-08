Đã shipper Việt Nam rồi còn gặp khách Tây: 2 hệ tư tưởng này mà gặp nhau thì ai chịu nổi!

Giữa những ngã tư đông đúc, khoảnh khắc dừng lại chờ đèn đỏ thường trôi qua rất nhanh. Bởi ai cũng tranh thủ nhìn điện thoại, chỉnh lại khẩu trang hay đơn giản là chờ cho qua vài chục giây vội vã. Thế nhưng đôi khi, chính khoảng dừng ngắn ngủi ấy lại trở thành nơi diễn ra những hành động đủ khiến người ta mỉm cười cả ngày.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình huống dễ thương lúc chờ đèn đỏ khiến nhiều người thích thú.

Khoảnh khắc vỏn vẹn 28s nhưng đã có rất nhiều nụ cười (Nguồn: @anh.2.l8)

Chuyện là trong lúc đang chờ đến lượt di chuyển, anh shipper bất ngờ quay sang người đàn ông nước ngoài đi xe đạp ở bên cạnh và tặng một chiếc bút nhỏ hình hoa tulip. Hành động diễn ra nhanh chóng, không lời giải thích dài dòng, nhưng đủ khiến anh Tây từ bất ngờ chuyển sang bật cười vì quá đỗi ngạc nhiên.

Dù có chút bất đồng ngôn ngữ, anh shipper thừa nhận không hiểu hết những gì người đàn ông nước ngoài nói, nhưng vẫn nhận ra rõ ràng niềm vui hiện lên trên gương mặt đối phương. Không khí lúc đó trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn, như thể hai người xa lạ vừa có một kết nối rất riêng giữa dòng xe cộ tấp nập.

Sau vài giây, người đàn ông nước ngoài cẩn thận cho món quà vào túi áo -hành động đơn giản nhưng cho thấy sự trân trọng với món quà bất ngờ nhận được giữa đường.

Phản ứng đi từ bất ngờ đến thích thú của anh Tây

Được biết sự việc diễn ra tại TP.HCM. Chủ nhân clip cũng chính là anh shipper thường tặng hoa cho mọi người trên đường di chuyển của mình. Bất kỳ ai khi nhận được chiếc bút hình bông hoa đều nở nụ cười rất tươi.

Đoạn clip cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhận về 152k lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Đa phần ý kiến đều bày tỏ sự thích thú, khen cả nam shipper lẫn anh Tây quá dễ thương và thừa nhận mình đã mỉm cười trong vô thức vì khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Ở phần bình luận, người shipper cũng vui vẻ phản hồi bình luận từ cư dân mạng.

Khi có người khen biểu cảm anh Tây dễ thương, nam shipper tiết lộ đối phương "ở bên ngoài đẹp trai lắm". Khi có người muốn gặp shipper này để được tình cờ tặng quà, anh cũng khẳng định hữu duyên sẽ gặp.

"Biểu cảm anh ấy dễ thương ghê", "Anh bạn nước ngoài có thể sẽ cảm thấy hạnh phúc cả tuần luôn. Cảm ơn bạn shipper, hành động quá đáng yêu", "Dễ thương vậy", "Có ai xem clip mà tự giác mỉm cười như tui không?", "Quá nhiều sự dễ thương",... là một số bình luận khác từ cư dân mạng.