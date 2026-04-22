Người đàn ông 35 tuổi mắc ung thư dạ dày, bác sĩ giật mình hỏi: “Sao anh dùng lò vi sóng kiểu này?”

Người đàn ông tên Tiểu Trần (35 tuổi, Trung Quốc) là nhân viên văn phòng, không hút thuốc, ít uống đồ có cồn, không có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày. Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, anh bất ngờ được phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận thấy điểm đáng chú ý nhất là anh gần như ngày nào cũng ăn thức ăn nấu từ hôm trước rồi hâm nóng lại bằng lò vi sóng để dùng cho các bữa sau. Anh cho biết thường nấu một lần nhiều món vào buổi tối, sau đó chia hộp để ăn dần cho bữa trưa hoặc bữa tối hôm sau nhằm tiết kiệm thời gian.

Các bác sĩ khẳng định, nguy cơ sức khỏe không đến từ chiếc lò vi sóng, mà đến từ thực phẩm được hâm nóng, cách bảo quản thức ăn và thói quen sử dụng hàng ngày. Từ thói quen của Tiểu Trần và nhiều bệnh nhân khác, bác sĩ phát hiện 5 sai lầm không ít người đã mắc phải có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Giữ thức ăn thừa quá lâu

Thức ăn nấu chín nếu để ở nhiệt độ phòng lâu hoặc bảo quản trong tủ lạnh quá nhiều ngày có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Một số loại rau xanh, đặc biệt rau lá, khi để lâu còn có thể làm tăng hàm lượng nitrat/nitrit. Nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài, điều này không có lợi cho sức khỏe đường tiêu hóa.

Khuyến cáo chung là thức ăn thừa nên được làm lạnh sớm sau khi nấu và dùng trong vòng 24-48 giờ.

Dùng hộp nhựa không phù hợp để quay nóng

Nhiều người có thói quen cho trực tiếp hộp nhựa đựng đồ ăn mang về, hộp xốp hoặc màng bọc thông thường vào lò vi sóng. Ở nhiệt độ cao, một số loại nhựa không đạt chuẩn có thể giải phóng hóa chất vào thực phẩm. Vì vậy, chỉ nên dùng vật dụng có ghi rõ an toàn cho lò vi sóng, hoặc ưu tiên hộp thủy tinh, gốm sứ chịu nhiệt.

Hâm nóng không đều, thức ăn ngoài nóng trong lạnh

Lò vi sóng có thể làm nóng nhanh nhưng nhiệt phân bố không phải lúc nào cũng đồng đều. Nếu chỉ quay qua loa, phần bên ngoài nóng nhưng bên trong vẫn lạnh, vi khuẩn có thể chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyên nên đảo đều thức ăn giữa quá trình hâm nóng và đảm bảo thực phẩm nóng đều toàn bộ trước khi ăn.

Phụ thuộc quá nhiều vào đồ ăn chế biến sẵn

Nếu bữa ăn hàng ngày chủ yếu là thức ăn chế biến sẵn, hâm đi hâm lại nhiều lần, ít rau quả tươi, cơ thể có thể thiếu chất xơ, vitamin và các chất chống oxy hóa. Chế độ ăn nghèo dinh dưỡng kéo dài là yếu tố không tốt cho dạ dày cũng như sức khỏe tổng thể.

Bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của dạ dày

Tiểu Trần từng có biểu hiện đầy bụng, trào ngược, khó tiêu nhưng cho rằng chỉ do ăn uống thất thường nên không đi khám. Theo bác sĩ, nhiều bệnh lý dạ dày, bao gồm viêm loét, nhiễm vi khuẩn hoặc tổn thương tiền ung thư, nếu phát hiện sớm có thể điều trị hiệu quả.

Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng lò vi sóng đúng cách để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh đó, mọi người cũng nên ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi mới chế biến thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn để lâu ngày.

Trong trường hợp thường xuyên xuất hiện tình trạng đầy bụng kéo dài, đau vùng thượng vị, chán ăn, buồn nôn, ợ nóng, trào ngược liên tục hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên sớm đến cơ sở y tế chuyên khoa tiêu hóa để được thăm khám và kiểm tra kịp thời.