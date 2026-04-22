Đêm nay, Việt Nam ngắm "mưa sao băng 2.500 tuổi" đạt cực đại

Theo trang Time and Date, những người quan sát từ Việt Nam sẽ đón đêm cực đại của mưa sao băng Lyrids vào đêm ngày 22, rạng sáng 23-4. Có thể có đến 18 ngôi sao băng xuất hiện mỗi giờ trong giai đoạn này.

Cổ văn Trung Quốc đã mô tả mưa sao băng Lyrids từ cách đây 2.500 năm, biến nó thành trận mưa sao băng lâu đời nhất từng được ghi nhận trong các văn bản chính thức.

Một trận mưa sao băng ngắm nhìn từ một ngôi làng ở Slovakia - Ảnh: EPA

Các ngôi sao băng Lyrids có nguồn gốc từ chiếc đuôi đá bụi của sao chổi Thatcher, có quỹ đạo lên đến 415 năm để quay quanh Mặt Trời.

Mỗi năm Trái Đất đều đi ngang chiếc đuôi này, khiến các mảnh vỡ lao vào bầu khí quyển, bốc cháy thành sao băng. Tuy nhiên, để nhìn thấy chính sao chổi, người Trái Đất sẽ phải đợi đến tận năm 2276.

Mặc dù có nguồn gốc từ sao chổi hoặc tiểu hành tinh, tên của các trận mưa sao băng lại thường được đặt tên dựa theo chòm sao nằm gần vị trí mà nó phát ra trên bầu trời nhất.

Vì vậy để tìm kiếm các ngôi sao băng Lyrids, bạn hãy hướng mắt về phía chòm sao có tên Latin là Lyra, tức chòm sao Thiên Cầm hình chiếc đàn.

Các ngôi sao băng sẽ bắt nguồn từ một vị trí trống ngay cạnh Chức Nữ (Vega), là ngôi sao sáng nhất trong chòm Thiên Cầm.

Vị trí phát ra mưa sao băng Lyrids nằm ngay gần ngôi sao Chức Nữ (Vega) của chòm sao Thiên Cầm (Lyra) - Ảnh: IAS

Việc tìm kiếm Chức Nữ khá dễ dàng bởi nó là ngôi sao sáng thứ 5 trên bầu trời đêm và sáng thứ 2 trên bầu trời phương Bắc, chỉ sau sao Đại Giác (Arcturus).

Vị trí phát ra mưa sao băng sẽ hơi chếch về phía một chòm sao nổi tiếng khác là Vũ Tiên (Hercules) hình người dũng sĩ.

Mưa sao băng Lyrids đã bắt đầu rơi từ hôm 14-4, "nặng hạt" dần cho đến nay. Trong suốt thời gian đó, việc quan sát Lyrids rất lý tưởng bởi đêm 17-4 vừa qua là đêm trăng non, khiến những ngày trước và sau đó bầu trời hầu như không bị "nhiễu sáng" bởi ánh trăng, bao gồm đêm cực đại.

Để quan sát mưa sao băng rõ nhất, bạn nên để mắt làm quen với bóng tối 15-20 phút và tìm một vị trí thoáng đãng.

Ngoài sao băng thông thường, Lyrids còn thỉnh thoảng tuôn ra những quả cầu lửa to và sáng, đem lại màn trình diễn đẹp mắt.