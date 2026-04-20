Shipper vào nhà giao hàng đúng lúc khách nữ đang ngủ say, hành động khiến chủ nhà quay video đăng ngay lên mạng

Một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc “khó đỡ” trong lúc giao hàng đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội TikTok. Nội dung ấy khiến nhiều người bật cười vì quá gần gũi với đời sống thường ngày.

Trong clip, một nữ khách hàng đang nằm võng ngủ say trong nhà, hoàn toàn không hay biết có người đến giao hàng. Thay vì gọi dậy hay chờ đợi, nam shipper quyết định xử lý theo cách “đậm chất quen thân”: nhẹ nhàng bước vào, đặt hàng đúng vị trí rồi… chụp luôn ảnh xác nhận giao hàng với “nhân vật chính” đang ngủ ngon lành phía sau.

Trước khoảnh khắc hài hước này, chủ nhà đang có mặt cũng không khỏi buồn cười, lập tức rút điện thoại ra ghi hình rồi đăng tải lên mạng sau đó kèm dòng chú thích “Shipper ruột của gia đình”, từ đó nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa.

Trên thực tế, hành động của nam shipper chỉ phù hợp trong bối cảnh hai bên đã quen biết và có sự tin tưởng nhất định, đặc biệt là có sự xuất hiện chứng kiến của một người thứ 3. Nếu đặt vào tình huống khác, sự việc có thể gây tranh cãi. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, cách xử lý linh hoạt lại được cộng đồng mạng đón nhận theo hướng tích cực, bởi nó phản ánh sự thân tình hiếm thấy giữa người giao và người nhận.

Không khó để bắt gặp những bình luận đồng cảm dưới bài đăng. Một số người chia sẻ rằng họ cũng có “shipper quen” đến mức không cần gọi điện nhiều. Có trường hợp cho biết dù giá trị đơn hàng lớn vẫn được shipper tin tưởng để tại nhà, chỉ cần nhắn lại để chuyển khoản sau. Người khác lại kể vui chuyện đặt hàng thường xuyên đến mức shipper thuộc luôn thói quen sinh hoạt, biết giờ nào có người ở nhà, giờ nào nên để hàng sẵn rồi đi.

Có người khác thì nói rằng mình có “shipper ruột” nhưng… chưa từng gặp mặt, mọi giao dịch đều diễn ra qua điện thoại và những lần để hàng trước cửa.

Chính sự đan xen giữa những trải nghiệm dễ thương và những tình huống “dở khóc dở cười” đã tạo nên bức tranh đa chiều về nghề giao hàng, một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại gắn bó mật thiết với nhịp sống hiện đại.

Thực tế, khi tần suất mua sắm online ngày càng tăng, mối quan hệ giữa shipper và khách hàng cũng dần thay đổi. Từ chỗ chỉ là giao dịch ngắn gọn, nhiều trường hợp đã trở thành “mối quen”, nơi hai bên hiểu rõ thói quen của nhau, tiết kiệm thời gian và công sức. Khi niềm tin được xây dựng, các quy trình cứng nhắc có thể được “nới lỏng” trong khuôn khổ cho phép, tạo ra sự tiện lợi cho cả hai phía. Dù vậy, nhiều người cũng nhấn mạnh rằng sự tiện lợi này cần đi kèm với ý thức tôn trọng quyền riêng tư và đảm ảo an toàn.

Trên mạng xã hội, tình huống thú vị như trên không phải ít. Cách đây ít lâu, một đoạn video khác ghi lại khoảnh khắc giao hàng của một nam shipper tại miền Tây đang nhận được sự quan tâm lớn trên TikTok, thu hút hơn 140.000 lượt xem.

Trong đoạn clip đang lan truyền, nam shipper chia sẻ tình huống dở khóc dở cười khi đi giao một đơn hàng chỉ khoảng 1 kg, nhưng sau khi hoàn tất lại được khách gửi tặng nguyên một bao cóc nặng hơn 15 kg. Từ chỗ giao hàng gọn nhẹ, anh bất ngờ rơi vào cảnh “tay xách nách mang”, món quà còn nặng gấp nhiều lần kiện hàng ban đầu. Dù vậy, thay vì than phiền, nam shipper lại tỏ ra vô cùng hào hứng, xem đây là niềm vui bất ngờ trong ngày làm việc.

Thông thường, việc khách hàng “bo” thêm tiền tip cho shipper sau mỗi đơn hàng không còn xa lạ, được xem như lời cảm ơn cho công sức vận chuyển. Thế nhưng ở miền Tây, sự hào sảng ấy đôi khi lại thể hiện theo cách rất riêng: thay vì tiền mặt, nhiều người lựa chọn biếu tặng những món quà quê như trái cây, bánh trái hay nông sản “cây nhà lá vườn”.

Nguồn video: TikTok @tuyenheoxinh0310

Kèm theo video, anh shipper hài hước chia sẻ rằng đơn hàng thì nhẹ nhưng quà khách tặng lại khiến “xe muốn cong”, còn vị cóc tuy chua nhưng tình cảm người cho lại rất “ngọt”. Cách nói mộc mạc, chân thành nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng cũng kể lại những trải nghiệm tương tự. Có người cho biết người thân làm nghề giao hàng ở miền Tây thường xuyên mang quà về sau mỗi chuyến đi, khi là túi trái cây, lúc lại vài món bánh dân dã. Ngược lại, không ít khách hàng cũng thừa nhận rằng nếu trong nhà sẵn có đồ ăn hay nông sản, họ sẵn sàng biếu lại shipper như một cách đáp lại sự nhiệt tình.

Dù không mang nhiều giá trị vật chất, những món quà “cây nhà lá vườn” vẫn đủ sức tạo nên niềm vui lớn, giúp công việc giao hàng vốn vất vả trở nên nhẹ nhàng và đầy cảm xúc hơn.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)