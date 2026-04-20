Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sống 30 năm mới nhận ra tôi đã dùng sai 8 món đồ quen thuộc mà không hề biết, hóa ra chỉ cần “lật ngược” là tiện hơn hẳn

Theo Thu Thanh | 20-04-2026 - 09:50 AM | Sống

Không ít vật dụng quen thuộc trong nhà khiến chúng ta cảm thấy bất tiện, khó dùng, thậm chí cho rằng thiết kế có vấn đề. Nhưng thực tế, đôi khi lỗi không nằm ở sản phẩm – mà ở cách chúng ta sử dụng. Chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ, hiệu quả có thể khác hoàn toàn.

1. Tai nghe Bluetooth: Đeo ngược lại lại chắc hơn

Phần lớn chúng ta đeo tai nghe Bluetooth theo hướng thân tai nghe hướng xuống dưới. Tuy nhiên, khi sử dụng lâu, tai dễ bị đau hoặc tai nghe bị rơi khi di chuyển.

Thực tế, nhiều mẫu tai nghe có thể đeo theo hướng thân hướng lên trên. Khi đổi chiều, tai nghe ôm sát tai hơn, giảm áp lực và hạn chế rơi khi vận động nhẹ.

Một thay đổi nhỏ nhưng giúp việc sử dụng thoải mái hơn đáng kể.

2. Gối chữ U: Không phải lúc nào cũng đặt phần hở phía trước

Gối chữ U thường được dùng khi đi máy bay hoặc di chuyển đường dài. Thói quen phổ biến là đặt phần hở của gối ở phía trước cổ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khuyên nên xoay phần hở ra phía sau. Khi đó, cổ được nâng đỡ tốt hơn và đầu không bị chúi về phía trước khi ngủ.

Cách dùng này giúp giảm cảm giác mỏi cổ sau khi nghỉ ngơi.

3. Hộp bánh: Lật ngược để ăn gọn hơn

Khi mở hộp bánh, nhiều người chỉ sử dụng phần đế nhỏ để lấy bánh, khiến bánh dễ bị nghiêng hoặc kem bị lem.

Một mẹo đơn giản là lật ngược hộp, sử dụng phần đáy như nắp. Cách này giúp bánh nằm chắc chắn hơn và hạn chế rơi vụn khi ăn.

4. Giá hấp: Dùng sai chiều khiến bánh bị nhão

Nhiều người sử dụng giá hấp theo thói quen mà không để ý rằng một số loại giá hấp có thiết kế hai mặt.

Nếu đặt sai chiều, hơi nước sẽ đọng lại khiến đáy bánh bao hoặc bánh hấp bị nhão.

Chỉ cần lật lại đúng hướng, hơi nước sẽ thoát tốt hơn và món hấp giữ được độ khô ráo.

5. Thìa đi kèm cốc: Không chỉ có một cách dùng

Một số loại cốc đi kèm thìa thiết kế đặc biệt, nhưng chúng ta thường dùng theo cách quen thuộc mà không tận dụng hết công năng.

Ví dụ, phần tay cầm có vòng tròn có thể giúp múc bánh hoặc topping dễ dàng hơn so với cách dùng thông thường.

6. Rót sữa hộp: Xoay chiều để hạn chế đổ

Khi rót sữa từ hộp giấy, nhiều người đặt miệng rót sát cốc để tránh tràn. Tuy nhiên, cách này dễ khiến sữa chảy không đều.

Thử xoay hộp sao cho lỗ thoát khí ở phía trên, dòng sữa sẽ chảy mượt hơn và ít bị bắn ra ngoài.

Một chi tiết nhỏ nhưng giúp thao tác gọn gàng hơn.

7. Camera an ninh: Treo ngược để giảm điểm mù

Nhiều gia đình đặt camera trên kệ hoặc bàn mà không chú ý đến góc quay.

Trong một số trường hợp, lắp camera trên cao và hướng xuống sẽ giúp góc quan sát rộng hơn, hạn chế điểm mù.

Cách bố trí này giúp tối ưu hiệu quả giám sát mà không cần thay thiết bị.

8. Cốc đựng bàn chải: Úp ngược để hạn chế vi khuẩn

Đặt bàn chải trong cốc theo chiều đứng khiến nước đọng lại ở đáy cốc, lâu ngày dễ tạo môi trường ẩm. Úp ngược cốc hoặc sử dụng giá treo giúp nước thoát nhanh hơn, hạn chế vi khuẩn phát triển.

Một thay đổi nhỏ nhưng cải thiện đáng kể yếu tố vệ sinh.

Đôi khi chỉ cần thay đổi góc nhìn

Không phải lúc nào cảm giác "khó dùng" cũng xuất phát từ thiết kế sản phẩm. Trong nhiều trường hợp, việc thay đổi cách sử dụng có thể giúp trải nghiệm thuận tiện hơn mà không cần mua mới.

Những điều nhỏ này tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp cuộc sống gọn gàng và hiệu quả hơn mỗi ngày.

Đôi khi, chỉ cần thử "lật ngược vấn đề", chúng ta sẽ tìm ra cách sử dụng tốt hơn cho những món đồ quen thuộc.

Theo Thu Thanh

Thanh niên Việt

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên