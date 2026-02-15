Đây là 8 món đồ “vô dụng” nhất trong nhà tôi: Đọc xong, bạn có thể tiết kiệm cả chục triệu

1. Thảm tập yoga - giấc mơ sống lành mạnh đặt ở góc tường

Khi đặt mua, tôi tưởng tượng mỗi tối sẽ giãn cơ 15 phút sau giờ làm, cuối tuần thì tập yoga nhẹ nhàng. Nhưng thực tế là sau một ngày làm việc, nấu ăn, dọn dẹp, tôi chỉ muốn nằm dài.

Thảm yoga được mở ra vài lần, mỗi lần chưa đến 5 phút. Sau đó lại cuộn lại, dựng ở góc phòng. Một năm trôi qua, nó gần như chỉ đóng vai trò… hứng bụi.

Bài học tôi rút ra: Nếu chưa từng có thói quen tập luyện ổn định, đừng vội mua dụng cụ trước.

2. Máy chạy bộ - từ "đầu tư sức khỏe" thành giá phơi đồ

Tôi từng tin mình sẽ chạy 30 phút mỗi ngày. Tuần đầu tiên đúng là rất hào hứng. Tuần thứ hai thì bớt dần. Sau một tháng, máy chạy bộ trở thành nơi treo áo khoác, khăn quàng, túi xách.

Nó chiếm diện tích lớn trong phòng khách. Mỗi lần lau bụi là một lần tôi tự hỏi: Tại sao không đăng ký phòng gym hoặc đơn giản là đi bộ ngoài trời?

Đây cũng là món đồ tôi thấy xuất hiện dày đặc trên các nền tảng bán đồ cũ – hầu hết còn rất mới.

3. Ghế massage - đắt tiền và… ít dùng

Ghế massage từng là "phần thưởng" tôi tự tặng mình sau một giai đoạn làm việc căng thẳng. Hai tuần đầu, tôi sử dụng mỗi tối. Sau đó, sự mới lạ qua đi.

Hiện tại, nó nằm ở góc phòng, phủ một tấm vải chống bụi. Chiếm diện tích, tốn điện, nhưng hiếm khi được bật lên.

Nếu thật sự cần thư giãn, có lẽ một buổi massage bên ngoài mỗi tháng hợp lý hơn nhiều so với một chiếc ghế vài chục triệu.

4. Ghế thay giày ở lối vào - đẹp nhưng không cần thiết

Khi thiết kế nhà, tôi nghĩ phải có một chiếc ghế thay giày thật "chuyên nghiệp". Thực tế, thay giày chỉ mất vài giây, tôi thường đứng làm cho nhanh.

Ghế thay giày dần trở thành nơi đặt túi xách, chìa khóa, đồ linh tinh. Công năng chính thì… gần như không dùng tới.

5. Bồn ngâm chân - món quà hiếu thảo bị lãng quên

Tôi từng mua bồn ngâm chân thông minh cho bố mẹ với ý nghĩ "tốt cho sức khỏe". Nhưng việc chuẩn bị nước, cắm điện, vệ sinh sau khi dùng khá rườm rà.

Sau vài lần sử dụng, bồn được chuyển ra ban công, rồi trở thành… chậu trồng cây.

Tôi nhận ra: quà tặng chăm sóc sức khỏe chỉ thật sự có ý nghĩa khi người nhận sẵn sàng duy trì thói quen đó.

6. Tủ khử trùng - dùng làm giá bát nhiều hơn chức năng chính

Tôi từng rất tin vào việc phải khử trùng bát đĩa thường xuyên. Tủ khử trùng được lắp âm trong bếp, trông rất hiện đại.

Nhưng trong 5 năm, tôi chỉ bật nó vài lần. Sau đó, tôi tháo ra, bán lại và thay bằng máy rửa bát – thiết bị thực sự được sử dụng hằng ngày.

Đôi khi, cái mình nghĩ là "an tâm" chưa chắc là cái mình thật sự cần.

7. Máy lọc không khí - kỳ vọng lớn, sử dụng ít

Tôi mua máy lọc không khí sau khi xem rất nhiều video quảng cáo. Nhưng rồi tôi nhận ra: mình không cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng.

Việc thay lõi lọc định kỳ cũng tốn chi phí. Sau một thời gian, máy được đẩy vào góc phòng và ít khi bật lên.

Tôi không phủ nhận nó có công dụng trong môi trường ô nhiễm nặng, nhưng với điều kiện sống của tôi, đó không phải nhu cầu cấp thiết.

8. Máy hấp quần áo - "mới 90%" trên chợ đồ cũ

Tôi mua máy hấp quần áo vì nghĩ sẽ chăm chút trang phục hơn. Nhưng mỗi sáng đều vội vàng, tôi không có thời gian đứng hấp đồ.

Phần lớn quần áo tôi mặc là đồ thường ngày, ít nhăn. Máy hấp gần như bị bỏ quên.

Khi nhìn lại, tôi thấy mình mua nó chỉ vì "nhà ai cũng có".

Tôi học được gì từ 8 món đồ này?

- Thứ nhất, quảng cáo đánh trúng vào nỗi lo và mong muốn của chúng ta: muốn khỏe hơn, gọn gàng hơn, hiện đại hơn.

- Thứ hai, nhiều quyết định mua sắm xuất phát từ hình ảnh lý tưởng về bản thân trong tương lai, chứ không phải thói quen hiện tại.

- Thứ ba, bản chất con người là dễ trì hoãn. Nếu một món đồ đòi hỏi quá nhiều công sức để sử dụng, khả năng cao nó sẽ bị bỏ xó.

Sau khi "trả học phí" bằng những món đồ kể trên, tôi tự đặt cho mình 3 câu hỏi trước mỗi quyết định mua sắm lớn:

- Tôi đã có thói quen này chưa, hay chỉ đang tưởng tượng?

- Nếu không mua, cuộc sống có thực sự bất tiện?

- Tôi có thể thử giải pháp rẻ hơn trước không?

Chỉ cần dừng lại vài phút để tự hỏi như vậy, tôi đã tiết kiệm được không ít tiền trong năm qua.

Nhìn lại, những món đồ "vô dụng" không chỉ chiếm diện tích trong nhà, mà còn chiếm cả ngân sách. Và đôi khi, tiết kiệm thông minh không phải là săn sale, mà là dám nói "không" với những thứ mình chưa thật sự cần.