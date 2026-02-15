Ngày Tết được hỏi “Lương tháng bao nhiêu”, đừng vội nói con số: Có 3 cách trả lời thể hiện EQ cao, dễ được yêu mến

Những câu hỏi tưởng như xã giao ấy đôi khi lại giống chiếc chìa khóa mở ra nhiều lớp thông tin cá nhân: thu nhập, vị thế xã hội, tình trạng công việc, các mối quan hệ và cả những so sánh âm thầm. Một câu trả lời thiếu thận trọng trong bữa cơm đầu năm có thể kéo theo không ít rắc rối.

Sự đố kỵ dễ bị khơi dậy, câu chuyện trở thành đề tài bàn tán, thậm chí vô tình tạo áp lực cho chính người trong cuộc. Vì vậy, thận trọng khi nói về tiền bạc ngày Tết không phải né tránh, mà là cách bảo vệ sự bình yên của bản thân và những người xung quanh. Người trưởng thành, EQ cao không chỉ biết nói gì mà còn hiểu điều gì nên giữ lại.

Một tiến sĩ tâm lý học từng nói: “Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ con số thu nhập thật nếu có thể tránh được. Bởi ngoài cha mẹ và vài người thật sự yêu thương bạn, rất ít người vui khi thấy bạn sống tốt hơn họ".

Trả lời mơ hồ nhưng tích cực

Bạn không cần đưa ra con số cụ thể, chỉ cần một câu nói EQ cao cũng đủ để người hỏi yên tâm như “Cũng tạm ổn, đủ chi tiêu thôi ạ”, “Không nhiều nhưng năm nay đỡ vất vả hơn năm trước”, “Ổn định là vui rồi ạ”. Cách trả lời này vừa lịch sự, vừa tránh so sánh không cần thiết, đồng thời giữ được không khí vui vẻ ngày Tết.

Cư dân mạng tên Thân Đại Bằng chia sẻ trải nghiệm rắc rối khi thường xuyên khoe tài sản. Sau khi trúng thầu vài dự án lớn, cuộc sống nhanh chóng khấm khá, anh liên tục đăng hình nhà mới, xe sang, đồng hồ đắt tiền và cả số tiền kiếm được mỗi ngày vào dịp cuối năm.

Chưa qua hết mùa Tết, họ hàng lần lượt tìm đến vay mượn. Sau đó, một người quen trong gia đình rủ đầu tư dự án “tiềm năng” nhưng cuối cùng ôm tiền bỏ trốn, khiến anh mất sạch tiền tích lũy và còn mang nợ.

Hiện nay, Thân Đại Bằng quay lại kinh doanh nhỏ. Khi được hỏi về thu nhập trong những buổi sum họp đầu năm, anh chỉ mỉm cười: “Vẫn ổn, đủ sống qua ngày".

Chuyển hướng sang điều quan trọng hơn tiền bạc

Một blogger tên A Kiệt cũng từng rơi vào tình huống bị hỏi lương trong bữa cơm Tết. Thu nhập của anh khoảng 800.000 NDT (3 tỷ đồng) mỗi năm nhưng anh không muốn nói ra vì sợ rắc rối.

Khi anh còn đang lúng túng, mẹ đã mỉm cười nói đỡ: “Cũng làm quản lý đấy, nhưng trả tiền nhà xe xong thì chẳng còn bao nhiêu. Chỉ cần con cái bình an, khỏe mạnh là tốt rồi”. Nhờ đó, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác nhẹ nhàng, gần gũi với gia đình hơn như chuyện giáo dục của trẻ, sức khỏe người thân...

Một cách tinh tế, EQ cao là đổi trọng tâm cuộc trò chuyện có thể là “Thu nhập cũng bình thường thôi, quan trọng là công việc ổn định, có thời gian về ăn Tết với gia đình”, “Năm nay chưa giàu nhưng sức khỏe tốt, thế là quý rồi”,“Đi làm có đồng ra đồng vào, miễn bố mẹ yên tâm là được”...

Cách nói này thể hiện sự trưởng thành, đề cao giá trị gia đình và cảm xúc hơn là vật chất, rất dễ tạo thiện cảm.

Dùng sự hài hước để hóa giải tình huống

Một chút vui vẻ giúp câu chuyện nhẹ nhàng hơn: “Lương đủ để ăn Tết… rồi lại chờ sang năm kiếm tiếp ạ”, “Thưởng Tết vừa đủ lì xì lại cho mấy đứa nhỏ thôi”, “Giàu tình cảm hơn giàu tiền ạ!”...

Sự hài hước đúng lúc không chỉ giúp bạn tránh trả lời trực tiếp mà còn khiến bầu không khí trở nên ấm áp, thể hiện EQ cao. Thực tế cho thấy, trước câu hỏi “Năm nay kiếm được bao nhiêu?”, đôi khi một nụ cười lại là câu trả lời khéo léo nhất.

