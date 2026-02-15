Bên trong trận địa pháo hoa đêm Giao thừa tại Hà Nội

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sáng 15/2 (tức 28 Tết), các trận địa pháo hoa tại Hà Nội đồng loạt triển khai lắp đặt. Với 34 điểm bắn trên toàn thành phố, công tác kỹ thuật đang được gấp rút hoàn thiện để sẵn sàng cho màn trình diễn ánh sáng rực rỡ đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ.

Sáng 15/2 (28 Tết), lực lượng chức năng đồng loạt triển khai lắp đặt các trận địa pháo hoa trên khắp Thủ đô, chuẩn bị cho đêm Giao thừa Bính Ngọ 2026.

Tại Hồ Gươm, hai trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đang được gấp rút lắp đặt.

Khu vực giữa hồ dành riêng cho pháo hỏa thuật. Các chuyên gia đang đấu nối những công đoạn cuối cùng trên mặt nước.

Không khí khẩn trương tại trận địa ven Hồ Tây. Các chiến sĩ đang chạy đua hoàn thiện những khâu lắp đặt cuối cùng.

Lực lượng dân quân tự vệ được huy động tham gia làm nhiệm vụ vận chuyển, lắp ráp các thành phần bắn pháo hoa.

Từng nòng pháo, dây dẫn được các chiến sĩ kiểm tra tỉ mỉ, lắp ráp theo đúng quy trình kỹ thuật.

Các ống phóng được điều chỉnh vị trí, góc bắn phù hợp, bảo đảm đúng phương án kỹ thuật và các yêu cầu an toàn.

Điểm mới năm nay tại Hồ Tây là màn trình diễn hỏa thuật kết hợp. Chúng tôi đặt mục tiêu an toàn tuyệt đối lên hàng đầu", Thượng tá Nguyễn Đình Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tây Hồ nhấn mạnh. Trận địa này sở hữu quy mô lớn với 700 giàn tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Các giàn phun hỏa thuật được bố trí phía sau biểu tượng hai con Rồng tại khu vực Hồ Tây.

Tại khu vực công viên Thống Nhất, việc lắp đặt giàn pháo cũng đang được triển khai khẩn trương.

Theo kế hoạch, Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa (11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp), kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026, tức đêm giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ.

