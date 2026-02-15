Chợ trầu cau hơn nửa thế kỷ ở Sài thành đắt khách ngày cận Tết

Trưa 15/2 (28 tháng Chạp), khu chợ chuyên bán trầu cau đỏ đèn từ sáng sớm đến tối muộn. Trên sạp, những buồng cau xanh mướt, tròn bóng được xếp ngay ngắn cạnh hàng trầu tươi, tạo nên bức tranh màu sắc hài hòa. Mỗi cuống cau đều được đính nơ đỏ lớn, kèm lá trầu và “6 cánh phượng” trang trí. Mỗi trái cau dán chữ “Phước” như lời cầu chúc bình an, may mắn cho người mua đem về cúng lễ, đi chùa hay bày bàn thờ tổ tiên.

Chợ trầu cau trên đường Lê Quang Sung nhộn nhịp trước thềm năm mới

Với nhiều người, trên bàn thờ gia tiên dịp Tết không thể thiếu lá trầu quả cau. Đó không chỉ là điều mong cầu may mắn, bình an mà còn là phong tục lâu đời của cha ông ta

Bà Trương Thị Lâu (gần 75 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TPHCM ) ngồi tỉ mỉ kết từng lá trầu, buộc từng sợi nơ đỏ lên cuống cau, khéo léo têm trầu cánh phượng cho một vị khách đặt trước.

Cận Tết , sạp hàng của bà Lâu luôn nhộn nhịp khách. Đây là một trong những quầy hàng trầu cau lâu đời và đông khách nhất ở khu chợ. Bà Lâu tâm sự, nghề này đã truyền được 6 đời, tất cả đều yêu nghề, quý nghề như máu thịt của mình vậy.

Bà Trương Thị Lâu gắn bó cả đời với nghề bán trầu cau, nay con cháu tiếp tục kế nghiệp

Những quầy hàng trầu cau ở chợ đều được truyền qua nhiều thế hệ

Những người bán ở đây đa phần đã ngoài 60 tuổi, nhiều người gắn bó cả đời với nghề. Phần lớn tiểu thương xuất thân từ xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), nơi nổi tiếng với vùng trầu cau lâu đời. Cau từ vùng này có quanh năm, vị cay thơm đặc trưng, được người sành chọn mua.

Họ vẫn giữ cách phân loại truyền thống: cau miền Trung trái nhỏ, dài; cau miền Tây vỏ bóng, quả to; trầu Bà Điểm lá nhỏ vàng tươi, vỏ cau mềm, ruột dày và thơm ngọt, ăn nhiều không say nên rất được ưa chuộng.

Buồng cau xum xuê, xanh mướt mang ý nghĩa tài lộc đủ đầy trong năm mới

Người bán còn trang trí dĩa cau thêm hoa lá, đính nơ đẹp mắt

Cau ở chợ được tết thành bó 40, 60, 80 hoặc 105 trái, phục vụ từng mục đích sử dụng. Giá mỗi đĩa trầu cau dao động 60.000–80.000 đồng; cau bán lẻ khoảng 40.000 - 50.000 đồng/chục 13 trái, buồng lớn khoảng 300.000 đồng; trầu khoảng 85.000 đồng/kg.

Giữa đô thị hiện đại, khu chợ nhỏ này giống như một lát cắt ký ức. Người mua không chỉ đến chọn lễ vật mà còn để tìm cảm giác thân thuộc của Tết xưa – khi miếng trầu là đầu câu chuyện, khi mâm cúng không thể thiếu cặp cau xanh, lá trầu đỏ thắm.

Năm nay, khách đến mua trầu cau giảm hơn, mua số lượng cũng ít hơn. Nhưng các tiểu thương không đó làm buồn, muốn bỏ nghề mà họ càng cố gắng nghĩ cách để sản phẩm thêm ngon, bắt mắt đáp ứng thị hiếu theo xu hướng hiện đại