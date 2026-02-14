Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Món đồ tuyệt đối đừng rút phích cắm khi về quê ăn Tết

Trước giờ về quê đón Tết, thói quen "ngắt cầu dao, rút phích cắm" để tiết kiệm điện và phòng cháy nổ được nhiều gia đình thực hiện triệt để. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cảnh báo có một thiết bị ngoại lệ mà bạn không nên ngắt nguồn, đó chính là Router Wi-Fi.

Lầm tưởng phổ biến nhất khiến người dùng thường tay rút modem internet là để tiết kiệm điện. Thực tế, router tiêu thụ năng lượng cực thấp, chỉ tương đương một bóng đèn ngủ nhỏ. Việc tắt thiết bị này trong suốt kỳ nghỉ Tết chỉ giúp bạn tiết kiệm được vài nghìn đồng lẻ, con số quá nhỏ bé so với những rủi ro an ninh tiềm ẩn mà hành động này mang lại.

Trong kỷ nguyên nhà thông minh (Smarthome), router Wi-Fi đóng vai trò là "trái tim" kết nối mọi thiết bị. Nếu ngắt mạng, đồng nghĩa với việc bạn tự tay vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống camera an ninh, chuông cửa thông minh hay các cảm biến báo động chống trộm. Khi đó, ngôi nhà hoàn toàn mất khả năng được giám sát từ xa. Bạn sẽ không thể nhận được bất kỳ cảnh báo nào nếu có kẻ gian đột nhập hay sự cố bất thường xảy ra, biến kỳ nghỉ vui vẻ thành nỗi lo âu thường trực.

Ngoài ra, việc tắt router dài ngày còn gây ra những phiền toái kỹ thuật không đáng có. Khi khởi động lại, thiết bị thường mất thời gian để cập nhật phần mềm, cấu hình lại IP hoặc đồng bộ hóa với các thiết bị khác, gây gián đoạn trải nghiệm ngay khi bạn vừa trở về nhà mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Thay vì rút điện, giải pháp khôn ngoan hơn là tăng cường bảo mật. Trước khi về quê, hãy đổi mật khẩu Wi-Fi mạnh hơn, chuyển sang chuẩn bảo mật WPA3 hoặc WPA2 và cập nhật firmware mới nhất. Nếu sử dụng các dòng router hiện đại, bạn hoàn toàn có thể quản lý qua ứng dụng điện thoại để chặn các truy cập lạ từ xa, đảm bảo ngôi nhà vẫn được "canh gác" an toàn 24/7 mà không tốn kém bao nhiêu chi phí.

Theo Khả Văn

Đời sống & pháp luật

