Sao kê tài khoản ngân hàng của 1 chủ tiệm hoa, cảnh sát phát hiện hơn 195 triệu đồng liên quan đến đường dây lừa đảo

Tháng 3/2024, bà Mão, chủ một cửa hàng hoa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nhận được đơn đặt hàng từ một khách lạ. Người này yêu cầu đơn hàng là một bó hoa tiền mặt trị giá 52.000 NDT (hơn 195 triệu đồng) để cầu hôn bạn gái. Sau khi hai bên thống nhất mẫu mã và chi phí, khách hàng này đề nghị bà Mão cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, đồng thời nhờ bà rút tiền mặt giúp phục vụ việc thiết kế sản phẩm.

Cho rằng đây là giao dịch bình thường, bà Mão làm theo yêu cầu của khách hàng này và hoàn tất việc giao hoa. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 giờ sau khi khách nhận hàng, bà Mão nhận được thông báo tài khoản ngân hàng bị đóng băng. Sau khi tiến hành sao kê và xác minh thông tin giao dịch, cảnh sát địa phương cho biết khoản tiền mà bà Mão nhận được thực chất là tiền bất hợp pháp có liên quan đến hành vi lừa đảo.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ lo ngại khi các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, khiến người kinh doanh khó nhận diện rủi ro.

Trên thực tế, đây không phải trường hợp hiếm gặp ở đất nước tỷ dân. Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều cửa hàng hoa, tiệm bánh và cơ sở kinh doanh nhỏ đã trở thành mắt xích trong các đường dây rửa tiền trong nhiều năm gần đây. Tháng 2/2023, công an thành phố Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc) phát hiện nhiều vụ giao hoa kèm lượng lớn tiền mặt, trong đó người đặt hàng được xác định là các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Một trường hợp khác xảy ra vào cuối năm 2023 tại huyện Cốc Thành. Chủ cửa hàng hoa quà tặng họ Kim nhận đơn đặt mua hộp hoa kèm phong bao tiền mặt trị giá 15.000 NDT. Sau khi giao hàng vài ngày, tài khoản ngân hàng của ông bị phong tỏa do liên quan đến giao dịch đáng ngờ.

Đầu năm 2024, tại tỉnh Giang Tây, một chủ cửa hàng hoa khác cũng gặp tình huống tương tự khi làm bó hoa tiền mặt 10.000 NDT theo yêu cầu khách lạ và nhanh chóng phát hiện tài khoản bị khóa, buộc phải trình báo cơ quan chức năng. Vụ án sau đó được xác định là hành vi rửa tiền và đã được cơ quan chức năng Trung Quốc triệt phá.

Không chỉ ngành hoa tươi, dịch vụ làm bánh theo yêu cầu cũng trở thành mục tiêu. Tháng 1/2024, một chủ tiệm bánh tại tỉnh Thiểm Tây nhận đặt chiếc bánh “đặc biệt” với yêu cầu giấu 35.000 NDT bên trong để kỷ niệm ngày cưới. Ngay ngày hôm sau, tài khoản ngân hàng của chủ tiệm bị cơ quan công an địa phương kiểm tra vì dòng tiền liên quan đến lừa đảo.

Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, đây là hình thức rửa tiền mới. Thay vì rút tiền trực tiếp từ ngân hàng hoặc chuyển đổi sang tiền điện tử, các nhóm tội phạm lợi dụng việc tiêu dùng hàng hóa để hợp thức hóa dòng tiền. Chúng tìm cách liên hệ với các hộ kinh doanh qua mạng hoặc thông qua trung gian địa phương, đưa ra những yêu cầu cá nhân hóa hấp dẫn. Bị thu hút bởi đơn hàng lớn hoặc kinh nghiệm từng nhận đơn tương tự, nhiều chủ cửa hàng vô tình mất cảnh giác.

Các đối tượng thường ưu tiên mua những sản phẩm dễ chuyển đổi thành tiền mặt như hoa tiền mặt, vàng hoặc quà tặng giá trị cao. Chúng đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của chủ cửa hàng và yêu cầu rút tiền thực hiện đơn hàng. Trên thực tế, số tiền này được chuyển từ nạn nhân của các vụ lừa đảo khác, khiến người kinh doanh vô tình trở thành khâu trung gian trong quá trình rửa tiền. Hệ quả không chỉ là tài khoản bị phong tỏa mà còn có nguy cơ mất tiền hoặc vướng trách nhiệm pháp lý.

Qua những vụ việc trên, cảnh sát Trung Quốc khuyến nghị các hộ kinh doanh thận trọng khi tiếp nhận đơn hàng trực tuyến hoặc giao dịch giá trị lớn, tuân thủ quy trình thanh toán minh bạch và từ chối khoản tiền không rõ nguồn gốc.

Việc cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc mã thanh toán cho người lạ cần được hạn chế, đồng thời nên ưu tiên hình thức chuyển khoản giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để giảm rủi ro. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong tài khoản, người kinh doanh cần liên hệ ngân hàng để xác minh và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.

